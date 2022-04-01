https://ria.ru/20220401/turoperatory-1781370645.html

Россиянам стало сложнее вернуть деньги за отмененные туры

Россиянам стало сложнее вернуть деньги за отмененные туры - РИА Новости, 01.04.2022

Россиянам стало сложнее вернуть деньги за отмененные туры

Из-за моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов путешественники временно не смогут взыскать по исполнительным листам средства со... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T19:22

2022-04-01T19:22

2022-04-01T19:25

туризм

туризм

михаил мишустин

ассоциация туроператоров россии (атор)

россия

новости - туризм

туристы

банкротство

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Из-за моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов путешественники временно не смогут взыскать по исполнительным листам средства со счетов российских турагентств, заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).Подобное решение даст возможность должникам справиться с текущими трудностями в течение шести месяцев, пояснял в четверг на заседании кабмина премьер-министр РФ Михаил Мишустин.В АТОР напомнили, что мораторий на банкротство уже вводился в 2020 году в период пандемии в качестве меры поддержки бизнеса. Из-за закрытия границ между странами не состоялось большое количество оплаченных поездок. Эта мера тогда позволила туроператорам возвращать средства клиентам постепенно. Впоследствии мораторий, добавили в ассоциации, продлевался дважды.По мнению экспертов АТОР, мера делает бессмысленными судебные иски к туроператорам. Даже по выигранным делам деньги не смогут быть получены минимум полгода, отмечают в ассоциации.

https://ria.ru/20220331/turoperatory-1781082406.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, михаил мишустин, ассоциация туроператоров россии (атор), россия, новости - туризм, туристы, банкротство