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Россиянам стало сложнее вернуть деньги за отмененные туры - РИА Новости, 01.04.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220401/turoperatory-1781370645.html
Россиянам стало сложнее вернуть деньги за отмененные туры
Россиянам стало сложнее вернуть деньги за отмененные туры - РИА Новости, 01.04.2022
Россиянам стало сложнее вернуть деньги за отмененные туры
Из-за моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов путешественники временно не смогут взыскать по исполнительным листам средства со... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T19:22
2022-04-01T19:25
туризм
туризм
михаил мишустин
ассоциация туроператоров россии (атор)
россия
новости - туризм
туристы
банкротство
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Из-за моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов путешественники временно не смогут взыскать по исполнительным листам средства со счетов российских турагентств, заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).Подобное решение даст возможность должникам справиться с текущими трудностями в течение шести месяцев, пояснял в четверг на заседании кабмина премьер-министр РФ Михаил Мишустин.В АТОР напомнили, что мораторий на банкротство уже вводился в 2020 году в период пандемии в качестве меры поддержки бизнеса. Из-за закрытия границ между странами не состоялось большое количество оплаченных поездок. Эта мера тогда позволила туроператорам возвращать средства клиентам постепенно. Впоследствии мораторий, добавили в ассоциации, продлевался дважды.По мнению экспертов АТОР, мера делает бессмысленными судебные иски к туроператорам. Даже по выигранным делам деньги не смогут быть получены минимум полгода, отмечают в ассоциации.
https://ria.ru/20220331/turoperatory-1781082406.html
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туризм, михаил мишустин, ассоциация туроператоров россии (атор), россия, новости - туризм, туристы, банкротство
19:22 01.04.2022 (обновлено: 19:25 01.04.2022)
 
Россиянам стало сложнее вернуть деньги за отмененные туры

АТОР: россиянам стало сложнее вернуть деньги за отмененные и сгоревшие туры

© Depositphotos / AllaSerebrina Девушка с надувным кругом в форме пончика у бассейна
Девушка с надувным кругом в форме пончика у бассейна - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© Depositphotos / AllaSerebrina
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Из-за моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов путешественники временно не смогут взыскать по исполнительным листам средства со счетов российских турагентств, заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Подобное решение даст возможность должникам справиться с текущими трудностями в течение шести месяцев, пояснял в четверг на заседании кабмина премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"По исполнительным листам в течение полугода туристы не смогут взыскать денежные средства со счетов туроператоров", — пояснила руководитель правовой службы АТОР Надежда Ефремова.
В АТОР напомнили, что мораторий на банкротство уже вводился в 2020 году в период пандемии в качестве меры поддержки бизнеса. Из-за закрытия границ между странами не состоялось большое количество оплаченных поездок. Эта мера тогда позволила туроператорам возвращать средства клиентам постепенно. Впоследствии мораторий, добавили в ассоциации, продлевался дважды.
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По мнению экспертов АТОР, мера делает бессмысленными судебные иски к туроператорам. Даже по выигранным делам деньги не смогут быть получены минимум полгода, отмечают в ассоциации.
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ТуризмТуризмМихаил МишустинАссоциация туроператоров России (АТОР)РоссияНовости - ТуризмтуристыБанкротство
 
 
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