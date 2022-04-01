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Цискаридзе станет одним из чтецов "Тотального диктанта"
Цискаридзе станет одним из чтецов "Тотального диктанта" - РИА Новости, 01.04.2022
Цискаридзе станет одним из чтецов "Тотального диктанта"
Народный артист России, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе станет одним из чтецов на ежегодной образовательной акции "Тотальный... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T16:14
2022-04-01T16:14
2022-04-01T16:14
культура
новости культуры
светлана сурганова
николай цискаридзе
санкт-петербург
государственный русский музей
тотальный диктант
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр – РИА Новости. Народный артист России, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе станет одним из чтецов на ежегодной образовательной акции "Тотальный диктант" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила координатор филологов и организатор проверки диктантов Рената Гонсо.Судя по информации на странице Академии русского балета в соцсети "ВКонтакте", Цискаридзе прочтет текст в Белом зале Мраморного дворца Русского музея. Судя по данным на сайте акции, места для участников на этой площадке уже закончились. Мероприятие пройдет 9 апреля. Начало – в 14.00.Также нет свободных мест и на площадке филологического факультета Педагогического университета имени Герцена, где в число чтецов входят, в частности, Сергей Курышев, Евгений Сидихин и Светлана Сурганова.Автором "Тотального диктанта" в 2022 году стала писательница Марина Степнова.
https://ria.ru/20220222/diktant-1774410147.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, светлана сурганова, николай цискаридзе, санкт-петербург, государственный русский музей, тотальный диктант
Цискаридзе станет одним из чтецов "Тотального диктанта"
Цискаридзе прочтет текст "Тотального диктанта" в Русском музее в Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр – РИА Новости. Народный артист России, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе станет одним из чтецов на ежегодной образовательной акции "Тотальный диктант" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила координатор филологов и организатор проверки диктантов Рената Гонсо.
Судя по информации на странице Академии русского балета в соцсети "ВКонтакте", Цискаридзе прочтет
текст в Белом зале Мраморного дворца Русского музея.
Судя по данным на сайте акции, места для участников на этой площадке уже закончились
. Мероприятие пройдет 9 апреля. Начало – в 14.00.
Также нет свободных мест и на площадке филологического факультета Педагогического университета имени Герцена, где в число чтецов входят, в частности, Сергей Курышев, Евгений Сидихин и Светлана Сурганова.
Автором "Тотального диктанта" в 2022 году стала писательница Марина Степнова.