https://ria.ru/20220401/tsiskaridze-1781313071.html

Цискаридзе станет одним из чтецов "Тотального диктанта"

Цискаридзе станет одним из чтецов "Тотального диктанта" - РИА Новости, 01.04.2022

Цискаридзе станет одним из чтецов "Тотального диктанта"

Народный артист России, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе станет одним из чтецов на ежегодной образовательной акции "Тотальный... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T16:14

2022-04-01T16:14

2022-04-01T16:14

культура

новости культуры

светлана сурганова

николай цискаридзе

санкт-петербург

государственный русский музей

тотальный диктант

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр – РИА Новости. Народный артист России, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе станет одним из чтецов на ежегодной образовательной акции "Тотальный диктант" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила координатор филологов и организатор проверки диктантов Рената Гонсо.Судя по информации на странице Академии русского балета в соцсети "ВКонтакте", Цискаридзе прочтет текст в Белом зале Мраморного дворца Русского музея. Судя по данным на сайте акции, места для участников на этой площадке уже закончились. Мероприятие пройдет 9 апреля. Начало – в 14.00.Также нет свободных мест и на площадке филологического факультета Педагогического университета имени Герцена, где в число чтецов входят, в частности, Сергей Курышев, Евгений Сидихин и Светлана Сурганова.Автором "Тотального диктанта" в 2022 году стала писательница Марина Степнова.

https://ria.ru/20220222/diktant-1774410147.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, светлана сурганова, николай цискаридзе, санкт-петербург, государственный русский музей, тотальный диктант