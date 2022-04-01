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Украина блокирует более 60 иностранных судов в портах - РИА Новости, 01.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220401/suda-1781391776.html
Украина блокирует более 60 иностранных судов в портах
Украина блокирует более 60 иностранных судов в портах - РИА Новости, 01.04.2022
Украина блокирует более 60 иностранных судов в портах
Украина продолжает блокировать более 60 иностранных судов в своих портах, они не могут выйти из-за угроз обстрела и высокой минной опасности, сообщил начальник... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T21:40
2022-04-01T21:40
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
михаил мизинцев
россия
вооруженные силы рф
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Украина продолжает блокировать более 60 иностранных судов в своих портах, они не могут выйти из-за угроз обстрела и высокой минной опасности, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Кроме того, украинская сторона продолжает блокировать более 60 иностранных судов в своих портах. Созданные официальным Киевом в своих внутренних водах и территориальном море угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам безопасно выйти в открытое море", - сказал генерал.Мизинцев также напомнил, что со стороны Российской Федерации никакой опасности свободе гражданскому судоходству не создается, и предупредил о сохраняющейся угрозе дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств.ВС РФ открывают морской гуманитарный коридор в юго-западном направлении от территориального моря Украины, передают информацию через Всемирную службу навигационных предупреждений в Испании, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Вооруженные Силы России ежедневно с 08:00 до 19:00 (мск) открывают гуманитарный коридор, представляющий собой безопасную полосу движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 и шириной 3 морских мили. Информация о действии Морского гуманитарного коридора объявлена в навигационных предупреждениях через Всемирную службу навигационных предупреждений (район № 3, г. Кадис, Испания)", - сказал генерал.Мизинцев подчеркнул, что ежедневно каждые 15 мин на международных каналах № 14 и № 16 УКВ-радиосвязи силами Военно-Морского Флота России на английском и русском языках передаются сообщения, содержащие детальную информацию о порядке функционирования Морского гуманитарного коридора.
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в мире, михаил мизинцев, россия, вооруженные силы рф, украина, ситуация в днр и лнр
21:40 01.04.2022
 
Украина блокирует более 60 иностранных судов в портах

Украина блокирует более 60 иностранных судов в портах

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaТорговый порт в Бердянске
Торговый порт в Бердянске - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Торговый порт в Бердянске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Украина продолжает блокировать более 60 иностранных судов в своих портах, они не могут выйти из-за угроз обстрела и высокой минной опасности, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Кроме того, украинская сторона продолжает блокировать более 60 иностранных судов в своих портах. Созданные официальным Киевом в своих внутренних водах и территориальном море угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам безопасно выйти в открытое море", - сказал генерал.
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Мизинцев также напомнил, что со стороны Российской Федерации никакой опасности свободе гражданскому судоходству не создается, и предупредил о сохраняющейся угрозе дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств.
ВС РФ открывают морской гуманитарный коридор в юго-западном направлении от территориального моря Украины, передают информацию через Всемирную службу навигационных предупреждений в Испании, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Вооруженные Силы России ежедневно с 08:00 до 19:00 (мск) открывают гуманитарный коридор, представляющий собой безопасную полосу движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 и шириной 3 морских мили. Информация о действии Морского гуманитарного коридора объявлена в навигационных предупреждениях через Всемирную службу навигационных предупреждений (район № 3, г. Кадис, Испания)", - сказал генерал.
Мизинцев подчеркнул, что ежедневно каждые 15 мин на международных каналах № 14 и № 16 УКВ-радиосвязи силами Военно-Морского Флота России на английском и русском языках передаются сообщения, содержащие детальную информацию о порядке функционирования Морского гуманитарного коридора.
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