https://ria.ru/20220401/suda-1781391776.html

Украина блокирует более 60 иностранных судов в портах

Украина блокирует более 60 иностранных судов в портах - РИА Новости, 01.04.2022

Украина блокирует более 60 иностранных судов в портах

Украина продолжает блокировать более 60 иностранных судов в своих портах, они не могут выйти из-за угроз обстрела и высокой минной опасности, сообщил начальник... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T21:40

2022-04-01T21:40

2022-04-01T21:40

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

михаил мизинцев

россия

вооруженные силы рф

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Украина продолжает блокировать более 60 иностранных судов в своих портах, они не могут выйти из-за угроз обстрела и высокой минной опасности, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Кроме того, украинская сторона продолжает блокировать более 60 иностранных судов в своих портах. Созданные официальным Киевом в своих внутренних водах и территориальном море угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам безопасно выйти в открытое море", - сказал генерал.Мизинцев также напомнил, что со стороны Российской Федерации никакой опасности свободе гражданскому судоходству не создается, и предупредил о сохраняющейся угрозе дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств.ВС РФ открывают морской гуманитарный коридор в юго-западном направлении от территориального моря Украины, передают информацию через Всемирную службу навигационных предупреждений в Испании, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Вооруженные Силы России ежедневно с 08:00 до 19:00 (мск) открывают гуманитарный коридор, представляющий собой безопасную полосу движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 и шириной 3 морских мили. Информация о действии Морского гуманитарного коридора объявлена в навигационных предупреждениях через Всемирную службу навигационных предупреждений (район № 3, г. Кадис, Испания)", - сказал генерал.Мизинцев подчеркнул, что ежедневно каждые 15 мин на международных каналах № 14 и № 16 УКВ-радиосвязи силами Военно-Морского Флота России на английском и русском языках передаются сообщения, содержащие детальную информацию о порядке функционирования Морского гуманитарного коридора.

https://ria.ru/20220325/skhvatka-1779931923.html

https://ria.ru/20220331/zapad-1780967802.html

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украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, михаил мизинцев, россия, вооруженные силы рф, украина, ситуация в днр и лнр