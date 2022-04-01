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День 37-й: удар Украины по нефтебазе, проработка контактов Москвы и Киева - РИА Новости, 01.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220401/spetsoperatsiya-1781396455.html
День 37-й: удар Украины по нефтебазе, проработка контактов Москвы и Киева
День 37-й: удар Украины по нефтебазе, проработка контактов Москвы и Киева - РИА Новости, 01.04.2022
День 37-й: удар Украины по нефтебазе, проработка контактов Москвы и Киева
Два ударных вертолета Украины 1 апреля атаковали гражданский объект в Белгороде, сообщило Министерство обороны России. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T22:41
2022-04-01T22:41
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
магатэ
удар всу по нефтебазе в белгороде
россия
украина
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Два ударных вертолета Украины 1 апреля атаковали гражданский объект в Белгороде, сообщило Министерство обороны России.Вертолеты Ми-24 около 5.00 мск на предельно малой высоте вошли в воздушное пространство РФ и нанесли ракетный удар по расположенному на окраине Белгорода гражданскому объекту - нефтебазе. В результате попадания ракет отдельные резервуары были повреждены и загорелись. В Минобороны отметили, что объект не имеет отношения к ВС РФ, с нефтебазы осуществлялось снабжение топливом только гражданского транспорта.Пострадавших не было, пожар удалось локализовать, а до конца дня будет устранено открытое горение.Авиация России, в свою очередь, за день поразила 40 военных объектов Украины, в том числе зенитные ракетные комплексы "Бук-М1" и "Оса", а с начала операции 24 февраля ВС РФ уничтожили на Украине 124 самолета, 82 вертолета и 1854 танка и другой бронетехники.Продолжилось продвижение: российская армия взяла под контроль поселок Урожайное в Донецкой области, подразделения ЛНР блокировали северные окраины населенного пункта Кременная и восточные окраины Метелкино.В ДНР заявили, что большая часть Мариуполя находится под их контролем, украинские формирования попытались улететь из города на вертолетах, два были сбиты, в каждом было по 17 человек, были выжившие. В ДНР оценили концентрацию украинских сил в Мауриполе в 4 тысячи человек.В то же время украинские силы продолжают обстрелы районов ДНР и ЛНР: Донецк, Горловка, Первомайск, Донецкий, были пострадавшие.В ЛНР заявили, что обстрелы в последнее время усилились, наблюдается гуманитарная катастрофа в ряде населенных пунктов - вооруженные формирования Украины целенаправленно ведут огонь по машинам, на которых проводится эвакуация.Дипломатия и переговорыГлава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что потенциальные дальнейшие контакты между Россией и Украиной сейчас прорабатываются, о них объявят позже.Он отметил, что движение вперед на переговорах есть, в том числе по вопросу внеблокового статуса Украины.В то же время пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что события в Белгороде нельзя воспринимать как комфортные условия для переговоров.Президент России Владимир Путин провел переговоры с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом после того, как в конце марта состоялась очная встреча делегаций Москвы и Киева и украинской стороной были переданы письменные предложения по договору.Эрдоган заявил, что рассчитывает на определение после разговора с Путиным даты предполагаемой встречи лидеров России и Украины.Путин также обсуждал Украину с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.Председатель КНР Си Цзиньпин провел саммит с руководством ЕС в формате видеоконференции, заявил о необходимости надлежащим образом решать украинский кризис и не втягивать в него весь мир, призвал мир создать условия для диалога РФ и Украины и учесть интересы безопасности всех сторон.МАГАТЭ и УкраинаГенеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что "Росатом" и МАГАТЭ наметили дальнейшие пути сотрудничества и оперативного взаимодействия по вопросам безопасности ядерных объектов на Украине.МАГАТЭ на следующей неделе начнет ряд миссий на ядерные объекты Украины, их цель - удостовериться, что многочисленные объекты украинской атомной промышленности находятся в контролируемом состоянии.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220327/ukraina-1780263115.html
https://ria.ru/20220328/ukraina-1780345944.html
https://ria.ru/20220401/natsizm-1781149022.html
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в мире, магатэ, удар всу по нефтебазе в белгороде, россия, украина, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы рф
22:41 01.04.2022
 
День 37-й: удар Украины по нефтебазе, проработка контактов Москвы и Киева

День 37-й: удар Украины по нефтебазе в Белгороде, проработка контактов Москвы и Киева

© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкПожар на нефтебазе в Белгороде
Пожар на нефтебазе в Белгороде - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
Пожар на нефтебазе в Белгороде
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Два ударных вертолета Украины 1 апреля атаковали гражданский объект в Белгороде, сообщило Министерство обороны России.
Вертолеты Ми-24 около 5.00 мск на предельно малой высоте вошли в воздушное пространство РФ и нанесли ракетный удар по расположенному на окраине Белгорода гражданскому объекту - нефтебазе. В результате попадания ракет отдельные резервуары были повреждены и загорелись. В Минобороны отметили, что объект не имеет отношения к ВС РФ, с нефтебазы осуществлялось снабжение топливом только гражданского транспорта.
Брошенная военными Украины техника в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
27 марта, 08:00
Запад готов воевать до последнего украинца и после поражения Киева
Пострадавших не было, пожар удалось локализовать, а до конца дня будет устранено открытое горение.
Авиация России, в свою очередь, за день поразила 40 военных объектов Украины, в том числе зенитные ракетные комплексы "Бук-М1" и "Оса", а с начала операции 24 февраля ВС РФ уничтожили на Украине 124 самолета, 82 вертолета и 1854 танка и другой бронетехники.
Продолжилось продвижение: российская армия взяла под контроль поселок Урожайное в Донецкой области, подразделения ЛНР блокировали северные окраины населенного пункта Кременная и восточные окраины Метелкино.
В ДНР заявили, что большая часть Мариуполя находится под их контролем, украинские формирования попытались улететь из города на вертолетах, два были сбиты, в каждом было по 17 человек, были выжившие. В ДНР оценили концентрацию украинских сил в Мауриполе в 4 тысячи человек.
В то же время украинские силы продолжают обстрелы районов ДНР и ЛНР: Донецк, Горловка, Первомайск, Донецкий, были пострадавшие.
В ЛНР заявили, что обстрелы в последнее время усилились, наблюдается гуманитарная катастрофа в ряде населенных пунктов - вооруженные формирования Украины целенаправленно ведут огонь по машинам, на которых проводится эвакуация.
Ракеты Калибр, выпущенные с корабля ВМФ России по инфраструктуре украинской армии. Стоп-кадр видео
28 марта, 08:00
Западные СМИ: "российская армия ведет отступление в Донбасс"

Дипломатия и переговоры

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что потенциальные дальнейшие контакты между Россией и Украиной сейчас прорабатываются, о них объявят позже.
Он отметил, что движение вперед на переговорах есть, в том числе по вопросу внеблокового статуса Украины.
В то же время пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что события в Белгороде нельзя воспринимать как комфортные условия для переговоров.
Президент России Владимир Путин провел переговоры с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом после того, как в конце марта состоялась очная встреча делегаций Москвы и Киева и украинской стороной были переданы письменные предложения по договору.
Эрдоган заявил, что рассчитывает на определение после разговора с Путиным даты предполагаемой встречи лидеров России и Украины.
Путин также обсуждал Украину с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Председатель КНР Си Цзиньпин провел саммит с руководством ЕС в формате видеоконференции, заявил о необходимости надлежащим образом решать украинский кризис и не втягивать в него весь мир, призвал мир создать условия для диалога РФ и Украины и учесть интересы безопасности всех сторон.
Марши националистов на Украине - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
Вчера, 08:00
"На Украине нацистов нет": Россия и Запад знают и помнят о нацизме разное

МАГАТЭ и Украина

Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что "Росатом" и МАГАТЭ наметили дальнейшие пути сотрудничества и оперативного взаимодействия по вопросам безопасности ядерных объектов на Украине.
МАГАТЭ на следующей неделе начнет ряд миссий на ядерные объекты Украины, их цель - удостовериться, что многочисленные объекты украинской атомной промышленности находятся в контролируемом состоянии.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Колонна военной техники ВС России - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
31 марта, 08:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Запад в ярости: Россия использует "туман войны"
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМАГАТЭУдар ВСУ по нефтебазе в БелгородеРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы РФ
 
 
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