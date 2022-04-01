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Тюменская область поддержит семьи погибших и получивших ранения на Украине - РИА Новости, 01.04.2022
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Тюменская область
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Тюменская область поддержит семьи погибших и получивших ранения на Украине
Тюменская область поддержит семьи погибших и получивших ранения на Украине - РИА Новости, 01.04.2022
Тюменская область поддержит семьи погибших и получивших ранения на Украине
Семьи военнослужащих и сотрудников силовых структур, погибших в спецоперации на Украине, а также получившие ранения и травмы получат единовременные выплаты из... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T21:25
2022-04-01T21:25
тюменская область
александр моор
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тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 1 апр - РИА Новости. Семьи военнослужащих и сотрудников силовых структур, погибших в спецоперации на Украине, а также получившие ранения и травмы получат единовременные выплаты из бюджета Тюменской области, сообщил глава региона Александр Моор.Выплаты из областного бюджета установлены постановлением регионального правительства и являются дополнительными к остальной помощи от государства."Семьям погибшего военнослужащего или сотрудника Росгвардии, имеющего специальное звание полиции, полагается единовременная выплата – 3 миллиона рублей. Выплата в 1 миллион предназначена участникам спецоперации, которые получили ранение, контузию, травму или увечье", - заявил Александр Моор в своем Telegram-канале.Дополнительные ежемесячные пособия размером в 5 тысяч рублей из областного бюджета будут получать ставшие инвалидами из-за ранений, а также каждый из родителей, вдовы и несовершеннолетние дети погибших участников спецоперации, сообщил Моор.
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александр моор, украина, тюменская область, в мире
21:25 01.04.2022
 
Тюменская область поддержит семьи погибших и получивших ранения на Украине

Тюменская область поддержит семьи погибших и получивших ранения в спецоперации на Украине

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоеннослужащий РФ
Военнослужащий РФ - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий РФ
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ТЮМЕНЬ, 1 апр - РИА Новости. Семьи военнослужащих и сотрудников силовых структур, погибших в спецоперации на Украине, а также получившие ранения и травмы получат единовременные выплаты из бюджета Тюменской области, сообщил глава региона Александр Моор.
Выплаты из областного бюджета установлены постановлением регионального правительства и являются дополнительными к остальной помощи от государства.
"Семьям погибшего военнослужащего или сотрудника Росгвардии, имеющего специальное звание полиции, полагается единовременная выплата – 3 миллиона рублей. Выплата в 1 миллион предназначена участникам спецоперации, которые получили ранение, контузию, травму или увечье", - заявил Александр Моор в своем Telegram-канале.
Дополнительные ежемесячные пособия размером в 5 тысяч рублей из областного бюджета будут получать ставшие инвалидами из-за ранений, а также каждый из родителей, вдовы и несовершеннолетние дети погибших участников спецоперации, сообщил Моор.
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Тюменская областьАлександр МоорУкраинаТюменская областьВ мире
 
 
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