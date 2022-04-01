https://ria.ru/20220401/spetsoperatsiya-1781389752.html

Тюменская область поддержит семьи погибших и получивших ранения на Украине

Тюменская область поддержит семьи погибших и получивших ранения на Украине - РИА Новости, 01.04.2022

Тюменская область поддержит семьи погибших и получивших ранения на Украине

Семьи военнослужащих и сотрудников силовых структур, погибших в спецоперации на Украине, а также получившие ранения и травмы получат единовременные выплаты из... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T21:25

2022-04-01T21:25

2022-04-01T21:25

тюменская область

александр моор

украина

тюменская область

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779798056_677:563:3315:2047_1920x0_80_0_0_ed1b3443bcef2c83184d917b7fbbf523.jpg

ТЮМЕНЬ, 1 апр - РИА Новости. Семьи военнослужащих и сотрудников силовых структур, погибших в спецоперации на Украине, а также получившие ранения и травмы получат единовременные выплаты из бюджета Тюменской области, сообщил глава региона Александр Моор.Выплаты из областного бюджета установлены постановлением регионального правительства и являются дополнительными к остальной помощи от государства."Семьям погибшего военнослужащего или сотрудника Росгвардии, имеющего специальное звание полиции, полагается единовременная выплата – 3 миллиона рублей. Выплата в 1 миллион предназначена участникам спецоперации, которые получили ранение, контузию, травму или увечье", - заявил Александр Моор в своем Telegram-канале.Дополнительные ежемесячные пособия размером в 5 тысяч рублей из областного бюджета будут получать ставшие инвалидами из-за ранений, а также каждый из родителей, вдовы и несовершеннолетние дети погибших участников спецоперации, сообщил Моор.

https://ria.ru/20220325/skhvatka-1779931923.html

украина

тюменская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

александр моор, украина, тюменская область, в мире