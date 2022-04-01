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Тюменская область поддержит семьи погибших и получивших ранения на Украине
Тюменская область поддержит семьи погибших и получивших ранения на Украине - РИА Новости, 01.04.2022
Тюменская область поддержит семьи погибших и получивших ранения на Украине
Семьи военнослужащих и сотрудников силовых структур, погибших в спецоперации на Украине, а также получившие ранения и травмы получат единовременные выплаты из... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T21:25
2022-04-01T21:25
2022-04-01T21:25
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ТЮМЕНЬ, 1 апр - РИА Новости. Семьи военнослужащих и сотрудников силовых структур, погибших в спецоперации на Украине, а также получившие ранения и травмы получат единовременные выплаты из бюджета Тюменской области, сообщил глава региона Александр Моор.Выплаты из областного бюджета установлены постановлением регионального правительства и являются дополнительными к остальной помощи от государства."Семьям погибшего военнослужащего или сотрудника Росгвардии, имеющего специальное звание полиции, полагается единовременная выплата – 3 миллиона рублей. Выплата в 1 миллион предназначена участникам спецоперации, которые получили ранение, контузию, травму или увечье", - заявил Александр Моор в своем Telegram-канале.Дополнительные ежемесячные пособия размером в 5 тысяч рублей из областного бюджета будут получать ставшие инвалидами из-за ранений, а также каждый из родителей, вдовы и несовершеннолетние дети погибших участников спецоперации, сообщил Моор.
https://ria.ru/20220325/skhvatka-1779931923.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр моор, украина, тюменская область, в мире
Тюменская область поддержит семьи погибших и получивших ранения на Украине
Тюменская область поддержит семьи погибших и получивших ранения в спецоперации на Украине