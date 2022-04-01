https://ria.ru/20220401/spetsoperatsiya-1781262927.html

Спецоперация на Украине продолжается, заявил Песков

Спецоперация на Украине продолжается, заявил Песков - РИА Новости, 01.04.2022

Спецоперация на Украине продолжается, заявил Песков

Итоги разговора президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Италии Марио Драги, которые считались целесообразными, уже изложены, специальная операция на... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T12:58

2022-04-01T12:58

2022-04-01T12:58

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

марио драги

донбасс

украина

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Итоги разговора президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Италии Марио Драги, которые считались целесообразными, уже изложены, специальная операция на Украине продолжается, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что в ходе состоявшегося в среду телефонного разговора президент России Владимир Путин, отвечая на его вопрос, когда предусмотрено и предусмотрено ли прекращение огня на Украине, сказал, что "условия еще не созрели"."Все что мы считали целесообразным сказать по итогам этого разговора, мы изложили в нашем сообщении. Специальная операция продолжается", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли продолжена спецоперация.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, марио драги, донбасс, украина, россия, дмитрий песков