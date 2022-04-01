https://ria.ru/20220401/sotsseti-1781340466.html

Депутат ГД попросил разъяснить порядок действий в запрещенных соцсетях

Депутат ГД попросил разъяснить порядок действий в запрещенных соцсетях - РИА Новости, 01.04.2022

Депутат ГД попросил разъяснить порядок действий в запрещенных соцсетях

Заместитель председателя комитета по информационной политике Антон Горелкин направил генпрокурору РФ перечень вопросов блогеров о возможных действиях в... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T16:55

2022-04-01T16:55

2022-04-01T16:55

общество

технологии

москва

россия

генеральная прокуратура рф

ассоциация юристов россии

госдума рф

антон горелкин

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Заместитель председателя комитета по информационной политике Антон Горелкин направил генпрокурору РФ перечень вопросов блогеров о возможных действиях в запрещенных в РФ соцсетях."Получаю вопросы от блогеров, которые хотят оставаться в запрещенных в РФ соцсетях. Их позиция – в ответ на русофобию, которая льется с той стороны, в условиях откровенной цензуры и враждебной среды – всё равно доносить до западного общества наши мнения и идеи", - написал Горелкин в своем Telegram-канале, отметив, что отправил этот список в Генпрокуратуру РФ с просьбой рассмотреть вопрос о публичном их разъяснении.При этом он отметил, что многих из блогеров останавливает непонимание правил, по которым этот процесс полностью бы соответствовал закону в свете последних судебных решений."Нужны разъяснения и юридическому сообществу, предпринимателям и другим заинтересованным лицам, их вопросы саккумулировала и передала мне комиссия по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России", - также отметил парламентарий.Вопросы в письме, которое также опубликовал Горелкин, затрагивают в том числе, проблемы того, можно ли держать аккаунты в запрещенных соцсетях, ставить там лайки, делать репосты.Тверской суд Москвы ранее запретил в России Facebook* и Instagram* (принадлежат Meta*) за экстремистскую деятельность. На заседании представитель подавшей иск Генпрокуратуры отмечал, что российских пользователей Facebook* и Instagram* не будут наказывать за обход блокировок. До этого Meta Platforms* регулярно штрафовали за неудаление запрещенного в РФ контента, сумма взысканий достигла более 100 миллионов рублей.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20220328/post-1780391919.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, технологии, москва, россия, генеральная прокуратура рф, ассоциация юристов россии, госдума рф, антон горелкин, игорь краснов