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Депутат ГД попросил разъяснить порядок действий в запрещенных соцсетях - РИА Новости, 01.04.2022
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Депутат ГД попросил разъяснить порядок действий в запрещенных соцсетях
Депутат ГД попросил разъяснить порядок действий в запрещенных соцсетях - РИА Новости, 01.04.2022
Депутат ГД попросил разъяснить порядок действий в запрещенных соцсетях
Заместитель председателя комитета по информационной политике Антон Горелкин направил генпрокурору РФ перечень вопросов блогеров о возможных действиях в... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T16:55
2022-04-01T16:55
общество
технологии
москва
россия
генеральная прокуратура рф
ассоциация юристов россии
госдума рф
антон горелкин
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Заместитель председателя комитета по информационной политике Антон Горелкин направил генпрокурору РФ перечень вопросов блогеров о возможных действиях в запрещенных в РФ соцсетях."Получаю вопросы от блогеров, которые хотят оставаться в запрещенных в РФ соцсетях. Их позиция – в ответ на русофобию, которая льется с той стороны, в условиях откровенной цензуры и враждебной среды – всё равно доносить до западного общества наши мнения и идеи", - написал Горелкин в своем Telegram-канале, отметив, что отправил этот список в Генпрокуратуру РФ с просьбой рассмотреть вопрос о публичном их разъяснении.При этом он отметил, что многих из блогеров останавливает непонимание правил, по которым этот процесс полностью бы соответствовал закону в свете последних судебных решений."Нужны разъяснения и юридическому сообществу, предпринимателям и другим заинтересованным лицам, их вопросы саккумулировала и передала мне комиссия по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России", - также отметил парламентарий.Вопросы в письме, которое также опубликовал Горелкин, затрагивают в том числе, проблемы того, можно ли держать аккаунты в запрещенных соцсетях, ставить там лайки, делать репосты.Тверской суд Москвы ранее запретил в России Facebook* и Instagram* (принадлежат Meta*) за экстремистскую деятельность. На заседании представитель подавшей иск Генпрокуратуры отмечал, что российских пользователей Facebook* и Instagram* не будут наказывать за обход блокировок. До этого Meta Platforms* регулярно штрафовали за неудаление запрещенного в РФ контента, сумма взысканий достигла более 100 миллионов рублей.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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общество, технологии, москва, россия, генеральная прокуратура рф, ассоциация юристов россии, госдума рф, антон горелкин, игорь краснов
16:55 01.04.2022
 
Депутат ГД попросил разъяснить порядок действий в запрещенных соцсетях

Депутат ГД направил генпрокурору вопросы о возможных действиях в запрещенных соцсетях

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Заместитель председателя комитета по информационной политике Антон Горелкин направил генпрокурору РФ перечень вопросов блогеров о возможных действиях в запрещенных в РФ соцсетях.
"Получаю вопросы от блогеров, которые хотят оставаться в запрещенных в РФ соцсетях. Их позиция – в ответ на русофобию, которая льется с той стороны, в условиях откровенной цензуры и враждебной среды – всё равно доносить до западного общества наши мнения и идеи", - написал Горелкин в своем Telegram-канале, отметив, что отправил этот список в Генпрокуратуру РФ с просьбой рассмотреть вопрос о публичном их разъяснении.
При этом он отметил, что многих из блогеров останавливает непонимание правил, по которым этот процесс полностью бы соответствовал закону в свете последних судебных решений.
"Нужны разъяснения и юридическому сообществу, предпринимателям и другим заинтересованным лицам, их вопросы саккумулировала и передала мне комиссия по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России", - также отметил парламентарий.
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Вопросы в письме, которое также опубликовал Горелкин, затрагивают в том числе, проблемы того, можно ли держать аккаунты в запрещенных соцсетях, ставить там лайки, делать репосты.
Тверской суд Москвы ранее запретил в России Facebook* и Instagram* (принадлежат Meta*) за экстремистскую деятельность. На заседании представитель подавшей иск Генпрокуратуры отмечал, что российских пользователей Facebook* и Instagram* не будут наказывать за обход блокировок. До этого Meta Platforms* регулярно штрафовали за неудаление запрещенного в РФ контента, сумма взысканий достигла более 100 миллионов рублей.
*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
 
ОбществоТехнологииМоскваРоссияГенеральная прокуратура РФАссоциация юристов РоссииГосдума РФАнтон ГорелкинИгорь Краснов
 
 
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