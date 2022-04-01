Депутат ГД попросил разъяснить порядок действий в запрещенных соцсетях
Депутат ГД направил генпрокурору вопросы о возможных действиях в запрещенных соцсетях
Здание Государственной Думы РФ
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Заместитель председателя комитета по информационной политике Антон Горелкин направил генпрокурору РФ перечень вопросов блогеров о возможных действиях в запрещенных в РФ соцсетях.
"Получаю вопросы от блогеров, которые хотят оставаться в запрещенных в РФ соцсетях. Их позиция – в ответ на русофобию, которая льется с той стороны, в условиях откровенной цензуры и враждебной среды – всё равно доносить до западного общества наши мнения и идеи", - написал Горелкин в своем Telegram-канале, отметив, что отправил этот список в Генпрокуратуру РФ с просьбой рассмотреть вопрос о публичном их разъяснении.
При этом он отметил, что многих из блогеров останавливает непонимание правил, по которым этот процесс полностью бы соответствовал закону в свете последних судебных решений.
"Нужны разъяснения и юридическому сообществу, предпринимателям и другим заинтересованным лицам, их вопросы саккумулировала и передала мне комиссия по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России", - также отметил парламентарий.
Вопросы в письме, которое также опубликовал Горелкин, затрагивают в том числе, проблемы того, можно ли держать аккаунты в запрещенных соцсетях, ставить там лайки, делать репосты.
Тверской суд Москвы ранее запретил в России Facebook* и Instagram* (принадлежат Meta*) за экстремистскую деятельность. На заседании представитель подавшей иск Генпрокуратуры отмечал, что российских пользователей Facebook* и Instagram* не будут наказывать за обход блокировок. До этого Meta Platforms* регулярно штрафовали за неудаление запрещенного в РФ контента, сумма взысканий достигла более 100 миллионов рублей.
*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская