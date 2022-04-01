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День смеха

День смеха - РИА Новости, 01.04.2022

День смеха

День смеха или День дурака (April Fools' Day или All Fool's Day) – это неофициальный праздник, который ежегодно отмечается во всем мире 1 апреля. РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T04:07

2022-04-01T04:07

2022-04-01T04:07

справки

россия

день смеха

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День смеха или День дурака (April Fools' Day или All Fool's Day) – это неофициальный праздник, который ежегодно отмечается во всем мире 1 апреля.Несмотря на то, что праздник отмечался несколько веков различными культурами, его точное происхождение неизвестно. Предполагают, что он имеет общие корни с античными днями весны, когда население древних городов и сельских мест собиралось в лесах и рощах и устраивало празднества с песнями, танцами и жертвоприношениями богам. Древние греки считали, что человек должен обязательно смеяться. По другой, наиболее популярной версии, обычай шутить 1 апреля связан с переносом нового года. В середине XVI века король Франции Карл IX реформировал в стране календарь, перенеся новый год на 1 января, но многие продолжали праздновать 1 апреля. Людей, которые дарили в этот день друг другу подарки, называли "апрельскими дураками".Как свидетельствуют письменные источники, к концу XVII века о Дне дурака определенно знали в Великобритании. В XVIII веке упоминания о Дне дурака стали многочисленными, англичане и французы распространили праздник в своих американских колониях.В Россию День смеха пришел из Германии, вероятно, в конце XVII столетия, но не позднее европейского путешествия Петра I. Первый массовый первоапрельский розыгрыш в России, о котором сохранились данные, состоялся в Москве в 1703 году. Глашатаи ходили по улицам и приглашали всех прийти на "неслыханное представление". От зрителей отбоя не было. А когда в назначенный час распахнулся занавес, все увидели на подмостках полотнище с надписью: "Первый апрель – никому не верь!". На этом "неслыханное представление" закончилось.В настоящее время 1 апреля празднуют во всем мире. Во Франции этот праздник носит название poisson d’avril (апрельская рыба). Французские дети в этот день приклеивают бумажных рыбок на спины своих друзей. Когда объект насмешки обнаруживает шутку, шутник кричит: Poisson d’avril!. Англичане 1 апреля зашивают друг другу рукава на свитерах, выдувают середину из яиц, посылают в подарок друзьям пару ботинок на одну левую ногу, шляпу с одними полями, веревку для завязывания ветра или ведро без дна.В Финляндии день шуток и обманов связан со старым деревенским обычаем во время больших работ – обмолота хлеба или убоя скота – давать детям шуточные поручения. Их отправляли в соседский двор за каким-либо несуществующим, но якобы крайне необходимым инструментом: стеклянными ножницами, мякинным плугом или угломером для навозной кучи. Соседи, в свою очередь, "вспоминали", что отдали уже этот инструмент другим, и ребенок отправлялся в следующий двор.Классика американского первоапрельского жанра – брошенный на дорогу бумажник, привязанный на веревочке, или лист бумаги, который незаметно цепляется на спину с надписью "Дай мне пинка!". Домохозяйки подают на стол шоколадные пирожные с ватой или мелом внутри, а в солонки насыпают сахар. Традиционно шутят в этот день и СМИ. В 1949 году в Новой Зеландии радиоведущий станции 1ZB 1 апреля на полном серьезе передал срочную новость: на крупнейший город страны – Окленд – надвигается огромный рой диких ос, шириной не меньше мили, то есть минимум полтора километра. Для спасения надо выбросить из дома все сладкое и выйти на порог дома, заправив штаны в носки. Многие жители Окленда поверили ведущему. Этот случай стал самым смешным розыгрышем в истории страны.Хрестоматийным примером первоапрельского юмора стала передача "Панорама" на Би-би-си в 1957 году. 1 апреля зрителям показали сюжет, как фермеры снимают спагетти с деревьев и сушат их на солнце. Согласно репортажу, вырастить "урожай" удалось благодаря мягкой зиме и уничтожению "жука-макароноеда". Сюжету многие поверили. После выпуска новостей звонки в редакцию не прекращались – телезрителей интересовало, как можно вырастить спагетти на деревьях у себя дома.1 апреля 1988 года советская газета "Известия" "проинформировала" о переходе футболиста Диего Марадоны в "Спартак" за шесть миллионов долларов. Новость всколыхнула общественность. На следующий день газета сообщила, что это розыгрыш, однако информацию подхватили в Assoсiated Press, а в Неаполе (Италия) дело чуть не дошло до народных волнений. 1 апреля 1992 года в газете "Московская правда" была опубликована статья, в которой сообщалось о планах построить в Москве второе метро, но старое метро закрывать никто не будет. Сообщалось, что это будет сделано для "рынка и соперничества".На первоапрельские шутки "клюют" и коронованные особы. В 1999 году Би-би-си объявила, что гимн Британии "Боже, храни королеву" меняется на европейский и будет исполнять на немецком. Вскоре на радиостанцию позвонили из офиса принца Чарльза и попросили прислать копию нового гимна.В 2008 году шутники из Би-Би-Си сообщили, что во время съемок их сериала "Чудеса эволюции" они сняли кадры летающих пингвинов. Ведущий был показан гуляющим с пингвинами в Антарктиде, а затем после их полета в тропический лес Амазонки, где пингвины "проводили зиму, греясь на тропическом солнце". Видео стало вирусным. Интернет-гигант Google ежегодно устраивает первоапрельские розыгрыши. Он отмечал этот день такими "анонсами", как строительство масштабного поселения на Марсе, инструментарий для поиска сокровищ в приложении "Карты" или функцию для общения с животными в "Переводчике". 1 апреля 2017 года МИД России разместил в соцсети шуточную аудиозапись, пародирующую автоответчик российских посольств. "Звонящему" предлагалось нажать ту или иную кнопку, чтобы "воспользоваться услугами русских хакеров", "заказать звонок российского дипломата политическим конкурентам" или узнать о "вмешательстве в выборы". Американское агентство Assoсiated Press едва не поверило в шутку о хакерах и связалось с МИД России, чтобы удостовериться, что первоапрельская запись в Facebook* ведомства является шуткой.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистскаяМатериал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, день смеха