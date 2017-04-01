Ассошиэйтед Пресс едва не поверило в шутку МИД России о хакерах

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Агентство Ассошиэйтед Пресс связалось с МИД России, чтобы удостовериться, что первоапрельская запись в Facebook ведомства является шуткой.

В субботу МИД России разместил в соцсети шуточную аудиозапись, пародирующую автоответчик российских посольств. "Звонящему" предлагается нажать ту или иную кнопку, чтобы "воспользоваться услугами русских хакеров", "заказать звонок российского дипломата политическим конкурентам" или узнать о "вмешательстве в выборы".

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"Нужно немного вмешательства в выборы? МИД России готов помочь – точнее, заявляет об этом в День смеха", — так запись прокомментировало Ассошиэйтед Пресс. Дежурный сотрудник министерства в комментарии агентству подтвердил, что пост в Facebook является шуткой.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в соцсети с юмором отреагировала на запрос агентства.