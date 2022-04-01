https://ria.ru/20220401/siroty-1781270044.html

Львова-Белова допустила передачу детей-сирот из Донбасса в российские семьи

Львова-Белова допустила передачу детей-сирот из Донбасса в российские семьи - РИА Новости, 01.04.2022

Львова-Белова допустила передачу детей-сирот из Донбасса в российские семьи

Более 200 детей-сирот из ЛНР и ДНР могут быть переданы в российские семьи, сообщила журналистам уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T13:12

2022-04-01T13:12

2022-04-01T13:12

обострение ситуации в днр и лнр

общество

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

мария львова-белова

ситуация в днр и лнр

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр - РИА Новости. Более 200 детей-сирот из ЛНР и ДНР могут быть переданы в российские семьи, сообщила журналистам уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова."На территорию РФ прибыли 1560 детей, оставшихся без попечения родителей, из них часть ребят приехали со своими законными представителями... Это порядка 500 человек. Остальная категория, дети из учреждений, из них 222 ребенка, которые имеют весь пакет документов и могут быть переданы на воспитание в семьи", - сказала она.По ее словам, сформирован реестр из заявителей, которые отправляли на адрес аппарата уполномоченного обращения о готовности взять ребенка. "Их 830 семей, 300 из них семьи профессиональные, которые имеют опыт приемного родительства', - сказала Львова-Белова.Она также отметила, что формируется команда специалистов, которые разработают для этих детей программу реабилитации.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.

https://ria.ru/20220309/siroty-1777292147.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, мария львова-белова, ситуация в днр и лнр