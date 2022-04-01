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Львова-Белова допустила передачу детей-сирот из Донбасса в российские семьи - РИА Новости, 01.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220401/siroty-1781270044.html
Львова-Белова допустила передачу детей-сирот из Донбасса в российские семьи
Львова-Белова допустила передачу детей-сирот из Донбасса в российские семьи - РИА Новости, 01.04.2022
Львова-Белова допустила передачу детей-сирот из Донбасса в российские семьи
Более 200 детей-сирот из ЛНР и ДНР могут быть переданы в российские семьи, сообщила журналистам уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T13:12
2022-04-01T13:12
обострение ситуации в днр и лнр
общество
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
мария львова-белова
ситуация в днр и лнр
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр - РИА Новости. Более 200 детей-сирот из ЛНР и ДНР могут быть переданы в российские семьи, сообщила журналистам уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова."На территорию РФ прибыли 1560 детей, оставшихся без попечения родителей, из них часть ребят приехали со своими законными представителями... Это порядка 500 человек. Остальная категория, дети из учреждений, из них 222 ребенка, которые имеют весь пакет документов и могут быть переданы на воспитание в семьи", - сказала она.По ее словам, сформирован реестр из заявителей, которые отправляли на адрес аппарата уполномоченного обращения о готовности взять ребенка. "Их 830 семей, 300 из них семьи профессиональные, которые имеют опыт приемного родительства', - сказала Львова-Белова.Она также отметила, что формируется команда специалистов, которые разработают для этих детей программу реабилитации.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.
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общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, мария львова-белова, ситуация в днр и лнр
13:12 01.04.2022
 
Львова-Белова допустила передачу детей-сирот из Донбасса в российские семьи

Омбудсмен Львова-Белова допустила передачу детей-сирот из ДНР и ЛНР в российские семьи

CC0 / AAA333 / Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
CC0 / AAA333 /
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр - РИА Новости. Более 200 детей-сирот из ЛНР и ДНР могут быть переданы в российские семьи, сообщила журналистам уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова.
"На территорию РФ прибыли 1560 детей, оставшихся без попечения родителей, из них часть ребят приехали со своими законными представителями... Это порядка 500 человек. Остальная категория, дети из учреждений, из них 222 ребенка, которые имеют весь пакет документов и могут быть переданы на воспитание в семьи", - сказала она.
Жители Донецкой народной республики в православном детском приюте Святой Параскевы в станице Маныческая Ростовской области - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
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Путин пообещал изменить законодательство по размещению сирот из Донбасса
По ее словам, сформирован реестр из заявителей, которые отправляли на адрес аппарата уполномоченного обращения о готовности взять ребенка. "Их 830 семей, 300 из них семьи профессиональные, которые имеют опыт приемного родительства', - сказала Львова-Белова.
Она также отметила, что формируется команда специалистов, которые разработают для этих детей программу реабилитации.
Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.
Жизнь под обстрелами: что происходит в Мариуполе
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Мариуполь по-прежнему остается горячей точкой.

Жительница с тележкой на одной из улиц Мариуполя
1 из 13

Мариуполь по-прежнему остается горячей точкой.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В городе идут бои за освобождение.

Уничтоженный автомобиль во дворе разрушенного в результате обстрелов жилого дома в Мариуполе
2 из 13

В городе идут бои за освобождение.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Большая часть Мариуполя перешла под контроль российских военных.

Жители во дворе разрушенного в результате обстрелов жилого дома в Мариуполе
3 из 13

Большая часть Мариуполя перешла под контроль российских военных.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Продолжается зачистка центральных районов.

Собор Покрова Божией Матери в Мариуполе
4 из 13

Продолжается зачистка центральных районов.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Разрушения в городе огромны, гуманитарная ситуация близка к катастрофической.

Кошка во дворе разрушенного в результате обстрелов жилого дома в Мариуполе
5 из 13

Разрушения в городе огромны, гуманитарная ситуация близка к катастрофической.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Жители Мариуполя готовят пищу на улице.

Жители готовят пищу на одной из улиц Мариуполя
6 из 13

Жители Мариуполя готовят пищу на улице.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Не подвергшихся обстрелам домов здесь почти не осталось.

Мужчина с велосипедом во дворе разрушенного в результате обстрелов жилого дома в Мариуполе
7 из 13

Не подвергшихся обстрелам домов здесь почти не осталось.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Разрушенный в результате обстрела жилой дом в Мариуполе.

Разрушенный в результате обстрелов жилой дом в Мариуполе
8 из 13

Разрушенный в результате обстрела жилой дом в Мариуполе.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Люди прячутся в подвалах и бомбоубежищах.

Женщина в одной из квартир разрушенного в результате обстрелов жилого дома в Мариуполе
9 из 13

Люди прячутся в подвалах и бомбоубежищах.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Не хватает воды, продуктов, лекарств, теплых вещей.

Автомобиль в воронке на улице Мариуполя
10 из 13

Не хватает воды, продуктов, лекарств, теплых вещей.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Гуманитарную помощь под украинскими артобстрелами доставить трудно.

Разрушения в центре Мариуполя
11 из 13

Гуманитарную помощь под украинскими артобстрелами доставить трудно.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

В освобожденных районах организовали эвакуацию.

Центральные районы Мариуполя
12 из 13

В освобожденных районах организовали эвакуацию.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Военнослужащие и волонтеры выводят из города мирных людей.

Жители города у разрушенного в результате обстрелов жилого дома в Мариуполе
13 из 13

Военнослужащие и волонтеры выводят из города мирных людей.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
1 из 13

Мариуполь по-прежнему остается горячей точкой.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
2 из 13

В городе идут бои за освобождение.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
3 из 13

Большая часть Мариуполя перешла под контроль российских военных.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
4 из 13

Продолжается зачистка центральных районов.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
5 из 13

Разрушения в городе огромны, гуманитарная ситуация близка к катастрофической.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
6 из 13

Жители Мариуполя готовят пищу на улице.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
7 из 13

Не подвергшихся обстрелам домов здесь почти не осталось.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
8 из 13

Разрушенный в результате обстрела жилой дом в Мариуполе.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
9 из 13

Люди прячутся в подвалах и бомбоубежищах.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
10 из 13

Не хватает воды, продуктов, лекарств, теплых вещей.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
11 из 13

Гуманитарную помощь под украинскими артобстрелами доставить трудно.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
12 из 13

В освобожденных районах организовали эвакуацию.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
13 из 13

Военнослужащие и волонтеры выводят из города мирных людей.

© РИА Новости / Максим Блинов
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРОбществоРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаМария Львова-БеловаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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