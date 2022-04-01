Львова-Белова допустила передачу детей-сирот из Донбасса в российские семьи

Омбудсмен Львова-Белова допустила передачу детей-сирот из ДНР и ЛНР в российские семьи
Мариуполь по-прежнему остается горячей точкой.
Большая часть Мариуполя перешла под контроль российских военных.
Большая часть Мариуполя перешла под контроль российских военных.
Разрушения в городе огромны, гуманитарная ситуация близка к катастрофической.
Разрушения в городе огромны, гуманитарная ситуация близка к катастрофической.
Не подвергшихся обстрелам домов здесь почти не осталось.
Не подвергшихся обстрелам домов здесь почти не осталось.
Разрушенный в результате обстрела жилой дом в Мариуполе.
Разрушенный в результате обстрела жилой дом в Мариуполе.
Не хватает воды, продуктов, лекарств, теплых вещей.
Не хватает воды, продуктов, лекарств, теплых вещей.
Гуманитарную помощь под украинскими артобстрелами доставить трудно.
Гуманитарную помощь под украинскими артобстрелами доставить трудно.
В освобожденных районах организовали эвакуацию.
Военнослужащие и волонтеры выводят из города мирных людей.
Военнослужащие и волонтеры выводят из города мирных людей.
Мариуполь по-прежнему остается горячей точкой.
Большая часть Мариуполя перешла под контроль российских военных.
Разрушения в городе огромны, гуманитарная ситуация близка к катастрофической.
Не подвергшихся обстрелам домов здесь почти не осталось.
Разрушенный в результате обстрела жилой дом в Мариуполе.
Не хватает воды, продуктов, лекарств, теплых вещей.
Гуманитарную помощь под украинскими артобстрелами доставить трудно.
В освобожденных районах организовали эвакуацию.
Военнослужащие и волонтеры выводят из города мирных людей.