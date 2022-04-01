Эксперт объяснил, почему украинским силовикам не дали выйти из Мариуполя

Эксперт Сивков: украинским силовикам отказали в выходе из Мариуполя, чтобы предать их суду
"Такое решение было принято, чтобы не дать возможности выжившим украинским военным и бойцам "Азова"* перегруппироваться и продолжить боевые действия на Донбассе. Кроме того, те из них, кто захотят сдаться, должны быть подвергнуты суду, поэтому им нельзя дать выйти из Мариуполя", — сказал Сивков.
Мариуполь по-прежнему остается горячей точкой.
Большая часть Мариуполя перешла под контроль российских военных.
Большая часть Мариуполя перешла под контроль российских военных.
Разрушения в городе огромны, гуманитарная ситуация близка к катастрофической.
Разрушения в городе огромны, гуманитарная ситуация близка к катастрофической.
Не подвергшихся обстрелам домов здесь почти не осталось.
Не подвергшихся обстрелам домов здесь почти не осталось.
Разрушенный в результате обстрела жилой дом в Мариуполе.
Разрушенный в результате обстрела жилой дом в Мариуполе.
Не хватает воды, продуктов, лекарств, теплых вещей.
Не хватает воды, продуктов, лекарств, теплых вещей.
Гуманитарную помощь под украинскими артобстрелами доставить трудно.
Гуманитарную помощь под украинскими артобстрелами доставить трудно.
В освобожденных районах организовали эвакуацию.
Военнослужащие и волонтеры выводят из города мирных людей.
Военнослужащие и волонтеры выводят из города мирных людей.
Мариуполь по-прежнему остается горячей точкой.
Большая часть Мариуполя перешла под контроль российских военных.
Разрушения в городе огромны, гуманитарная ситуация близка к катастрофической.
Не подвергшихся обстрелам домов здесь почти не осталось.
Разрушенный в результате обстрела жилой дом в Мариуполе.
Не хватает воды, продуктов, лекарств, теплых вещей.
Гуманитарную помощь под украинскими артобстрелами доставить трудно.
В освобожденных районах организовали эвакуацию.
Военнослужащие и волонтеры выводят из города мирных людей.