https://ria.ru/20220401/siloviki-1781192444.html

Эксперт объяснил, почему украинским силовикам не дали выйти из Мариуполя

Эксперт объяснил, почему украинским силовикам не дали выйти из Мариуполя - РИА Новости, 01.04.2022

Эксперт объяснил, почему украинским силовикам не дали выйти из Мариуполя

Решение отказать украинским военным в эвакуации по гуманитарным коридорам из Мариуполя призвано не допустить перегруппировки войск Киева в Донбассе и... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T03:13

2022-04-01T03:13

2022-04-01T03:46

константин сивков

в мире

россия

мариуполь

донбасс

ирина верещук

украина

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Решение отказать украинским военным в эвакуации по гуманитарным коридорам из Мариуполя призвано не допустить перегруппировки войск Киева в Донбассе и необходимостью предать сдавшихся бойцов суду, заявил РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков.Ранее представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинским силовикам не дадут коридор для выхода из Мариуполя.При провозглашении ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули над ним контроль.Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных районов. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов"*.Российские подразделения 24 февраля начали специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и к 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.* Против бойцов батальона в России возбудили уголовное дело.

https://ria.ru/20220330/donbass-1780700232.html

россия

мариуполь

донбасс

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Никита Стома

константин сивков, в мире, россия, мариуполь, донбасс, ирина верещук, украина