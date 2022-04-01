https://ria.ru/20220401/sanktsii-1781319950.html

В ЕС допустили использование конфискованного имущества для нужд Украины

В ЕС допустили использование конфискованного имущества для нужд Украины - РИА Новости, 01.04.2022

В ЕС допустили использование конфискованного имущества для нужд Украины

В случае конфискации имущество фигурантов европейских санкций может быть использовано для выплат компенсаций украинцам или на восстановление разрушений, заявил... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T15:54

2022-04-01T15:54

2022-04-01T15:54

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БРЮССЕЛЬ, 1 апр - РИА Новости. В случае конфискации имущество фигурантов европейских санкций может быть использовано для выплат компенсаций украинцам или на восстановление разрушений, заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс."Речь идет о создании фонда поддержки Украины, чтобы конфискованное и арестованное имущество могло быть использовано для компенсаций жертвам или на восстановление Украины", - сказал Рейндерс в эфире телеканала LN24. Он пояснил, что, в отличие от административной процедуры ареста имущества, конфискация возможна только в результате судебной процедуры. "Необходимо выяснять, есть ли после ареста имущества возможность переходить к процедуре конфискации. Для этого необходима судебная процедура", - сказал европейский комиссар.По его словам, представители европейских стран выясняют, причастны ли лица, чье имущество было арестовано, к уголовно наказуемой деятельности. "Уже зафиксировано 150 случаев возможной связи с преступной деятельностью, начиная от отмывания средств. В ряде государств ЕС обход санкций сам по себе является преступлением", - сказал Рейндерс. Он напомнил, что только в Бельгии было заморожено российских активов на более чем 10 миллиардов евро.Еврокомиссар по вопросам юстиции также рассказал о рабочей группе ЕС, которая занимается вопросами санкций. "Я рад, что мы сумели согласовать санкции единогласно, но их еще необходимо реализовывать. 11 марта я запустил рабочую группу по аресту и конфискации", - сказал Рейндерс.По его словам, в эту группу входят представители полицейского агентства Евросоюза (Европола), агентства по сотрудничеству органов юстиции (Евроюста), представители государств-членов ЕС. Они контактируют с прокурорами на Украине, в США, других странах."В задачу этой рабочей группы входит удостовериться, что страны ЕС выявляют фигурантов санкций, арестовывают их активы, банковские счета, недвижимое и другое имущество… Мы сотрудничаем со странами, не входящими в ЕС, чтобы для имущества олигархов не было убежища за пределами ЕС", - добавил европейский комиссар.После начала спецоперации по демилитаризации Украины ЕС принял четыре пакета санкций против физлиц, организаций, финансового сектора и энергетики России. Всего персональные санкции по Украине введены против 900 физлиц. Речь идет о российском руководстве, в том числе всех членах Совбеза РФ, других ведущих политиках, представителях СМИ, Совета Федерации и Госдумы, бизнесменов, руководителях крупных компаний. Персональные санкции предусматривают запрет на въезд на территорию стран ЕС и замораживание активов.Финансовые санкции затронули резервы Центробанка РФ. Кроме того, семь российских банков были отключены от системы SWIFT. Также было запрещено вещание в ЕС и распространение контента агентства Sputnik и телеканала RT.Кроме того, Евросоюз закрыл небо для российских авиакомпаний, запретил продажу и обслуживание авиалайнеров из РФ. Дипломаты и обладатели служебных паспортов лишились визовых привилегий ЕС.Европейцам также запретили передавать технологии для нефтеперерабатывающих предприятий России, инвестировать в российский энергетический сектор. Кроме того, ряд санкций ввели против сектора черной металлургии. Также европейцы запретили экспорт в Россию предметов роскоши, к примеру, автомобилей, цена которых превышает 50 тысяч евро.Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220331/natsionalizatsiya-1780992246.html

https://ria.ru/20220316/sanktsii-1778434525.html

https://ria.ru/20220307/sanktsii-1776921580.html

https://ria.ru/20220201/zapad-1770359454.html

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Кирилл Волков

в мире, евросоюз, еврокомиссия, россия, украина, санкции в отношении россии