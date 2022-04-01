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Матвиенко призвала россиян сплотиться и работать на свою экономику - РИА Новости, 01.04.2022
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Матвиенко призвала россиян сплотиться и работать на свою экономику
Матвиенко призвала россиян сплотиться и работать на свою экономику - РИА Новости, 01.04.2022
Матвиенко призвала россиян сплотиться и работать на свою экономику
В условиях беспрецедентного давления на Россию нужно консолидировать усилия и работать на свою экономику, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T14:27
2022-04-01T14:27
общество
россия
совет федерации рф
валентина матвиенко
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. В условиях беспрецедентного давления на Россию нужно консолидировать усилия и работать на свою экономику, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Мы все живем в новых реалиях. Россия испытывает беспрецедентное по своим масштабам экономическое и информационное давление", - сказала спикер в пятницу на заседании Совета по газификации субъектов РФ при Совфеде.Она отметила, что во многих странах русофобия становится уже идеологическим мейнстримом. "И мне кажется, что единственно правильный ответ в тех условиях, в которых мы находимся, на эти недружественные действия - сплотиться и направить все усилия на развитие нашей страны. Необходимые ресурсы и возможность у нас для этого точно есть", - подчеркнула сенатор.Матвиенко также отметила, что истинная цель антироссийской кампании – "нанести удар не только по российскому государству или бизнесу, но по каждой семье и по каждому гражданину нашей страны".
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общество, россия, совет федерации рф, валентина матвиенко, санкции в отношении россии
14:27 01.04.2022
 
Матвиенко призвала россиян сплотиться и работать на свою экономику

Спикер СФ Матвиенко: в условиях санкций нужно сплотиться и работать на свою экономику

© РИА Новости / Совет Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Совет Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. В условиях беспрецедентного давления на Россию нужно консолидировать усилия и работать на свою экономику, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Мы все живем в новых реалиях. Россия испытывает беспрецедентное по своим масштабам экономическое и информационное давление", - сказала спикер в пятницу на заседании Совета по газификации субъектов РФ при Совфеде.
Она отметила, что во многих странах русофобия становится уже идеологическим мейнстримом. "И мне кажется, что единственно правильный ответ в тех условиях, в которых мы находимся, на эти недружественные действия - сплотиться и направить все усилия на развитие нашей страны. Необходимые ресурсы и возможность у нас для этого точно есть", - подчеркнула сенатор.
Матвиенко также отметила, что истинная цель антироссийской кампании – "нанести удар не только по российскому государству или бизнесу, но по каждой семье и по каждому гражданину нашей страны".
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
10 марта, 08:00
Назад дороги нет. Пускать ли убежавших из России обратно?
 
ОбществоРоссияСовет Федерации РФВалентина МатвиенкоСанкции в отношении России
 
 
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