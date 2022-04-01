https://ria.ru/20220401/sanktsii-1781294426.html

Матвиенко призвала россиян сплотиться и работать на свою экономику

Матвиенко призвала россиян сплотиться и работать на свою экономику - РИА Новости, 01.04.2022

Матвиенко призвала россиян сплотиться и работать на свою экономику

В условиях беспрецедентного давления на Россию нужно консолидировать усилия и работать на свою экономику, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T14:27

2022-04-01T14:27

2022-04-01T14:27

общество

россия

совет федерации рф

валентина матвиенко

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. В условиях беспрецедентного давления на Россию нужно консолидировать усилия и работать на свою экономику, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Мы все живем в новых реалиях. Россия испытывает беспрецедентное по своим масштабам экономическое и информационное давление", - сказала спикер в пятницу на заседании Совета по газификации субъектов РФ при Совфеде.Она отметила, что во многих странах русофобия становится уже идеологическим мейнстримом. "И мне кажется, что единственно правильный ответ в тех условиях, в которых мы находимся, на эти недружественные действия - сплотиться и направить все усилия на развитие нашей страны. Необходимые ресурсы и возможность у нас для этого точно есть", - подчеркнула сенатор.Матвиенко также отметила, что истинная цель антироссийской кампании – "нанести удар не только по российскому государству или бизнесу, но по каждой семье и по каждому гражданину нашей страны".

https://ria.ru/20220310/emigratsiya-1777363843.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, совет федерации рф, валентина матвиенко, санкции в отношении россии