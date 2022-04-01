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ЕС выразил сожаление из-за решения России закрыть въезд его чиновникам - РИА Новости, 01.04.2022
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ЕС выразил сожаление из-за решения России закрыть въезд его чиновникам
ЕС выразил сожаление из-за решения России закрыть въезд его чиновникам - РИА Новости, 01.04.2022
ЕС выразил сожаление из-за решения России закрыть въезд его чиновникам
ЕС сожалеет в связи с решением России ввести запрет на поездки ряда представителей руководства Евросоюза и государств-членов, говорится в письменном заявлении... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T11:23
2022-04-01T16:26
санкции в отношении россии
в мире
россия
евросоюз
жозеп боррель
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БРЮССЕЛЬ, 1 апр — РИА Новости. ЕС сожалеет в связи с решением России ввести запрет на поездки ряда представителей руководства Евросоюза и государств-членов, говорится в письменном заявлении главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.Накануне МИД России сообщил о расширении списка представителей стран — членов ЕС, кому запрещается въезд в страну в ответ на антироссийские санкции.В Евросоюзе утверждают, что санкции против России направлены на "прекращение незаконных и разрушительных действий" и могут быть оспорены в суде. "В отличие от российских контрсанкций, ограничительные меры ЕС открыто публикуются, базируются на четких критериях, в том числе предусмотрены легальные способы опротестовать их", — говорится в документе.Страны Запада ввели жесткие санкции против Российской Федерации из-за спецоперации по демилитаризации Украины. В начале марта Евросоюз принял решение отключить семь российских банков от системы SWIFT: ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорацию ВЭБ.РФ. По оценке министра финансов Антона Силуанова, страны Запада в рамках санкций из-за Украины заморозили примерно половину, или около 300 миллиардов долларов, золотовалютных резервов России. Президент Владимир Путин отметил, что "коллективный Запад" таким образом фактически подвел черту под надежностью своих валют, перечеркнул к ним доверие.Путин заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны. Президент подписал соответствующий указ 31 марта, который касается только поставок "Газпромом" по трубопроводам. По указу Газпромбанк является уполномоченным банком для открытия иностранными покупателями специальных рублевых счетов для расчетов за поставки газа.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220331/evrosoyuz-1781146399.html
https://ria.ru/20220315/sanktsii-1778323924.html
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санкции в отношении россии, в мире, россия, евросоюз, жозеп боррель
11:23 01.04.2022 (обновлено: 16:26 01.04.2022)
 
ЕС выразил сожаление из-за решения России закрыть въезд его чиновникам

Представитель ЕС Боррель выразил сожаление из-за контрсанкций против руководства союза

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
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БРЮССЕЛЬ, 1 апр — РИА Новости. ЕС сожалеет в связи с решением России ввести запрет на поездки ряда представителей руководства Евросоюза и государств-членов, говорится в письменном заявлении главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.

"Европейский союз сожалеет в связи с решением российских властей запретить ряду представителей ЕС, в том числе официальным лицам Союза и государств-членов, а также членам Европарламента и представителям национальных парламентов, въезд на территорию России в ответ на санкции ЕС", — заявил Боррель.

Накануне МИД России сообщил о расширении списка представителей стран — членов ЕС, кому запрещается въезд в страну в ответ на антироссийские санкции.
В Евросоюзе утверждают, что санкции против России направлены на "прекращение незаконных и разрушительных действий" и могут быть оспорены в суде. "В отличие от российских контрсанкций, ограничительные меры ЕС открыто публикуются, базируются на четких критериях, в том числе предусмотрены легальные способы опротестовать их", — говорится в документе.
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Россия запретила въезд высшему руководству Евросоюза
Страны Запада ввели жесткие санкции против Российской Федерации из-за спецоперации по демилитаризации Украины. В начале марта Евросоюз принял решение отключить семь российских банков от системы SWIFT: ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорацию ВЭБ.РФ. По оценке министра финансов Антона Силуанова, страны Запада в рамках санкций из-за Украины заморозили примерно половину, или около 300 миллиардов долларов, золотовалютных резервов России. Президент Владимир Путин отметил, что "коллективный Запад" таким образом фактически подвел черту под надежностью своих валют, перечеркнул к ним доверие.
Путин заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны. Президент подписал соответствующий указ 31 марта, который касается только поставок "Газпромом" по трубопроводам. По указу Газпромбанк является уполномоченным банком для открытия иностранными покупателями специальных рублевых счетов для расчетов за поставки газа.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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