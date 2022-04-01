https://ria.ru/20220401/razminirovanie-1781226217.html

Россия поставила в ЛНР комплекс для разминирования

Россия поставила в ЛНР комплекс для разминирования - РИА Новости, 01.04.2022

Россия поставила в ЛНР комплекс для разминирования

В ЛНР прибыло специализированное подразделение инженерных войск ВС РФ - Международный противоминный центр, оснащенный робототехническим комплексом... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T10:52

2022-04-01T10:52

2022-04-01T10:52

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вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 1 апр - РИА Новости. В ЛНР прибыло специализированное подразделение инженерных войск ВС РФ - Международный противоминный центр, оснащенный робототехническим комплексом разминирования "Уран-6", сообщил журналистам глава ЛНР Леонид Пасечник."Отступая, противник оставляет нам выжженную землю, подорванные мосты, заминированные объекты обеспечения нашей жизнедеятельности. Поэтому для нас на сегодняшний день очень важно провести разминирование на освобождаемой территории и на линии бывшего боевого соприкосновения. Поэтому я обращался в Российскую Федерацию за помощью, и в очередной раз мы видим, что Россия своих не бросает. Прибыло достаточно высококвалифицированное подразделение саперов... откликнулись на нашу просьбу и будут оказывать нам помощь в разминировании", - заявил глава ЛНР.Он также сказал, что в республику доставили робототехнический комплекс разминирования. "Данный комплекс может проделывать проходы в полях шириной в 6 метров. Такой проход обеспечивает проход автомобильной и гусеничной техники", - рассказал представитель прибывшей саперной группы.В Минобороны РФ 25 марта заявили, что с конца февраля республика восстановила контроль над 93% территории бывшей Луганской области Украины, в границах которой была провозглашена в 2014 году. В настоящее время идут бои за освобождение Северодонецко-Лисичанской городской агломерации.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, луганская область, россия, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины