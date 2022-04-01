https://ria.ru/20220401/pzrk-1781186172.html

Кадыров потребовал от США прислать на Украину еще ПТРК Javelin

Кадыров потребовал от США прислать на Украину еще ПТРК Javelin - РИА Новости, 01.04.2022

Кадыров потребовал от США прислать на Украину еще ПТРК Javelin

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента США Джо Байдена увеличить поставки ПТРК Javelin на Украину, потому что комплекс особенно понравился... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T00:05

2022-04-01T00:05

2022-04-01T05:53

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

javelin (птрк)

украина

рамзан кадыров

ситуация в днр и лнр

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ГРОЗНЫЙ, 31 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента США Джо Байдена увеличить поставки ПТРК Javelin на Украину, потому что комплекс особенно понравился чеченским бойцам."Требуем от Байдена увеличить поставки "Джавелинов"! Я готов лично наградить старика за активное содействие российской спецоперации", - заявил Кадыров в Telegram-канале.Он отметил, что чеченские бойцы в режиме 24/7 заняты поиском и устранением "бандеровской и националистической нечисти" в Мариуполе."Эту задачу им существенно облегчает господин Байден, который обеспечивает наших бойцов современным американским вооружением. Особенно ребятам полюбился ПТРК Javelin, который имеет двойную эффективность. Чтобы не отдавать этот ценный трофей, националисты обычно жертвуют 2-3 жизнями. А потом уже наши бойцы уничтожают из него целый экипаж бандеровцев", - добавил глава Чечни.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220331/zapad-1780967802.html

https://ria.ru/20220325/skhvatka-1779931923.html

россия

украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, javelin (птрк), украина, рамзан кадыров, ситуация в днр и лнр