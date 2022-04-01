https://ria.ru/20220401/putin-1781346639.html
Переговоры Путина и Эрдогана длятся уже больше часа
Переговоры Путина и Эрдогана длятся уже больше часа - РИА Новости, 01.04.2022
Переговоры Путина и Эрдогана длятся уже больше часа
Телефонные переговоры между лидерами Турции и России Тайипом Эрдоганом продолжаются более часа, передал гостелеканал TRT Haber. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T17:17
2022-04-01T17:17
2022-04-01T17:17
в мире
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
россия
турция
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АНКАРА, 1 апр – РИА Новости. Телефонные переговоры между лидерами Турции и России Тайипом Эрдоганом продолжаются более часа, передал гостелеканал TRT Haber.Ранее Эрдоган сообщил, что его переговоры с Путиным запланированы на 16:00 мск."Переговоры длятся уже свыше часа", - передал телеканал.
https://ria.ru/20220329/turtsiya-1780603943.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, россия, турция
Переговоры Путина и Эрдогана длятся уже больше часа
TRT Haber: переговоры президентов России и Турции Путина и Эрдогана длятся уже больше часа