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Переговоры Путина и Эрдогана длятся уже больше часа - РИА Новости, 01.04.2022
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Переговоры Путина и Эрдогана длятся уже больше часа
Переговоры Путина и Эрдогана длятся уже больше часа - РИА Новости, 01.04.2022
Переговоры Путина и Эрдогана длятся уже больше часа
Телефонные переговоры между лидерами Турции и России Тайипом Эрдоганом продолжаются более часа, передал гостелеканал TRT Haber. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T17:17
2022-04-01T17:17
в мире
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
россия
турция
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АНКАРА, 1 апр – РИА Новости. Телефонные переговоры между лидерами Турции и России Тайипом Эрдоганом продолжаются более часа, передал гостелеканал TRT Haber.Ранее Эрдоган сообщил, что его переговоры с Путиным запланированы на 16:00 мск."Переговоры длятся уже свыше часа", - передал телеканал.
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в мире, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, россия, турция
17:17 01.04.2022
 
Переговоры Путина и Эрдогана длятся уже больше часа

TRT Haber: переговоры президентов России и Турции Путина и Эрдогана длятся уже больше часа

© РИА Новости / POOL/Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / POOL/Владимир Смирнов
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
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АНКАРА, 1 апр – РИА Новости. Телефонные переговоры между лидерами Турции и России Тайипом Эрдоганом продолжаются более часа, передал гостелеканал TRT Haber.
Ранее Эрдоган сообщил, что его переговоры с Путиным запланированы на 16:00 мск.
"Переговоры длятся уже свыше часа", - передал телеканал.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на российско-украинских переговорах во дворце Долмабахче в Стамбуле. 29 марта 2022 - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
29 марта, 09:46Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Продление конфликта России и Украины никому не выгодно, заявил Эрдоган
 
В миреВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияТурция
 
 
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