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Путин не планирует встречаться с арабской делегацией по ситуации на Украине - РИА Новости, 01.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220401/putin-1781265340.html
Путин не планирует встречаться с арабской делегацией по ситуации на Украине
Путин не планирует встречаться с арабской делегацией по ситуации на Украине - РИА Новости, 01.04.2022
Путин не планирует встречаться с арабской делегацией по ситуации на Украине
Президент РФ Владимир Путин не планирует каких-либо контактов с делегацией Лиги арабских государств (ЛАГ), которая 4 апреля будет направлена в Москву для... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T13:02
2022-04-01T13:02
обострение ситуации в днр и лнр
россия
лига арабских государств
в мире
дмитрий песков
владимир путин
юрий ушаков
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не планирует каких-либо контактов с делегацией Лиги арабских государств (ЛАГ), которая 4 апреля будет направлена в Москву для содействия урегулированию ситуации на Украине, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в пятницу во время общения с журналистами."Нет, это по линии министерства иностранных дел", - ответил Песков на вопрос о том, есть ли в графике Путина контакты с делегацией, которую представят главы МИД шести арабских стран и генсекретарь ЛАГ Ахмед Абу аль-Гейт. Песков также сообщил, что таких планов нет и у помощника президента РФ Юрия Ушакова.
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россия, лига арабских государств, в мире, дмитрий песков, владимир путин, юрий ушаков
13:02 01.04.2022
 
Путин не планирует встречаться с арабской делегацией по ситуации на Украине

Президент Путин не планирует встречаться с арабской делегацией по ситуации на Украине

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не планирует каких-либо контактов с делегацией Лиги арабских государств (ЛАГ), которая 4 апреля будет направлена в Москву для содействия урегулированию ситуации на Украине, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в пятницу во время общения с журналистами.
"Нет, это по линии министерства иностранных дел", - ответил Песков на вопрос о том, есть ли в графике Путина контакты с делегацией, которую представят главы МИД шести арабских стран и генсекретарь ЛАГ Ахмед Абу аль-Гейт. Песков также сообщил, что таких планов нет и у помощника президента РФ Юрия Ушакова.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияЛига арабских государствВ миреДмитрий ПесковВладимир ПутинЮрий Ушаков
 
 
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