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Путин не планирует встречаться с арабской делегацией по ситуации на Украине
Путин не планирует встречаться с арабской делегацией по ситуации на Украине - РИА Новости, 01.04.2022
Путин не планирует встречаться с арабской делегацией по ситуации на Украине
Президент РФ Владимир Путин не планирует каких-либо контактов с делегацией Лиги арабских государств (ЛАГ), которая 4 апреля будет направлена в Москву для... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T13:02
2022-04-01T13:02
2022-04-01T13:02
обострение ситуации в днр и лнр
россия
лига арабских государств
в мире
дмитрий песков
владимир путин
юрий ушаков
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не планирует каких-либо контактов с делегацией Лиги арабских государств (ЛАГ), которая 4 апреля будет направлена в Москву для содействия урегулированию ситуации на Украине, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в пятницу во время общения с журналистами."Нет, это по линии министерства иностранных дел", - ответил Песков на вопрос о том, есть ли в графике Путина контакты с делегацией, которую представят главы МИД шести арабских стран и генсекретарь ЛАГ Ахмед Абу аль-Гейт. Песков также сообщил, что таких планов нет и у помощника президента РФ Юрия Ушакова.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, лига арабских государств, в мире, дмитрий песков, владимир путин, юрий ушаков
Путин не планирует встречаться с арабской делегацией по ситуации на Украине
Президент Путин не планирует встречаться с арабской делегацией по ситуации на Украине