https://ria.ru/20220401/putin-1781265340.html

Путин не планирует встречаться с арабской делегацией по ситуации на Украине

Путин не планирует встречаться с арабской делегацией по ситуации на Украине - РИА Новости, 01.04.2022

Путин не планирует встречаться с арабской делегацией по ситуации на Украине

Президент РФ Владимир Путин не планирует каких-либо контактов с делегацией Лиги арабских государств (ЛАГ), которая 4 апреля будет направлена в Москву для... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T13:02

2022-04-01T13:02

2022-04-01T13:02

обострение ситуации в днр и лнр

россия

лига арабских государств

в мире

дмитрий песков

владимир путин

юрий ушаков

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не планирует каких-либо контактов с делегацией Лиги арабских государств (ЛАГ), которая 4 апреля будет направлена в Москву для содействия урегулированию ситуации на Украине, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в пятницу во время общения с журналистами."Нет, это по линии министерства иностранных дел", - ответил Песков на вопрос о том, есть ли в графике Путина контакты с делегацией, которую представят главы МИД шести арабских стран и генсекретарь ЛАГ Ахмед Абу аль-Гейт. Песков также сообщил, что таких планов нет и у помощника президента РФ Юрия Ушакова.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

россия

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, лига арабских государств, в мире, дмитрий песков, владимир путин, юрий ушаков