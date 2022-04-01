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В Белгороде потушили три резервуара, угроза распространения огня остается

В Белгороде потушили три резервуара, угроза распространения огня остается - РИА Новости, 01.04.2022

В Белгороде потушили три резервуара, угроза распространения огня остается

Пожарным удалось потушить часть резервуаров с топливом на нефтебазе в Белгороде, которые загорелись после авиаудара с вертолетов Вооруженных сил Украины,... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T12:02

2022-04-01T12:02

2022-04-01T13:15

обострение ситуации в днр и лнр

удар всу по нефтебазе в белгороде

происшествия

россия

белгородская область

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Пожарным удалось потушить часть резервуаров с топливом на нефтебазе в Белгороде, которые загорелись после авиаудара с вертолетов Вооруженных сил Украины, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Он уточнил, что сохраняется угроза перехода огня еще на одну емкость с дизельным топливом объемом две тысячи кубометров.Из соседних домов эвакуировали 43 человека.В пресс-службе МЧС РИА Новости сообщили, что на месте работают 194 человека, 59 единиц техники и пожарный поезд. Кроме того, в тушении участвует вертолет Ми-8, способный поднять пять тонн воды.О пожаре на нефтебазе в пятницу утром сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, причиной ЧП стал удар с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте.Как уточнил мэр Белгорода Антон Иванов, находившиеся на месте взрыва работники предприятия не пострадали.На место ЧП вылетел врио главы МЧС Александр Чуприян, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства. Кроме того, в Белгород направилась оперативная группа "для оценки работ на месте и для недопущения перехода огня на соседние резервуары".Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220401/belgorod-1781221796.html

россия

белгородская область

украина

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

удар всу по нефтебазе в белгороде, происшествия, россия, белгородская область, украина, ситуация в днр и лнр