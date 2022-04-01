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В Белгороде потушили три резервуара, угроза распространения огня остается - РИА Новости, 01.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220401/pozhar-1781242041.html
В Белгороде потушили три резервуара, угроза распространения огня остается
В Белгороде потушили три резервуара, угроза распространения огня остается - РИА Новости, 01.04.2022
В Белгороде потушили три резервуара, угроза распространения огня остается
Пожарным удалось потушить часть резервуаров с топливом на нефтебазе в Белгороде, которые загорелись после авиаудара с вертолетов Вооруженных сил Украины,... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T12:02
2022-04-01T13:15
обострение ситуации в днр и лнр
удар всу по нефтебазе в белгороде
происшествия
россия
белгородская область
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Пожарным удалось потушить часть резервуаров с топливом на нефтебазе в Белгороде, которые загорелись после авиаудара с вертолетов Вооруженных сил Украины, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Он уточнил, что сохраняется угроза перехода огня еще на одну емкость с дизельным топливом объемом две тысячи кубометров.Из соседних домов эвакуировали 43 человека.В пресс-службе МЧС РИА Новости сообщили, что на месте работают 194 человека, 59 единиц техники и пожарный поезд. Кроме того, в тушении участвует вертолет Ми-8, способный поднять пять тонн воды.О пожаре на нефтебазе в пятницу утром сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, причиной ЧП стал удар с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте.Как уточнил мэр Белгорода Антон Иванов, находившиеся на месте взрыва работники предприятия не пострадали.На место ЧП вылетел врио главы МЧС Александр Чуприян, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства. Кроме того, в Белгород направилась оперативная группа "для оценки работ на месте и для недопущения перехода огня на соседние резервуары".Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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удар всу по нефтебазе в белгороде, происшествия, россия, белгородская область, украина, ситуация в днр и лнр
12:02 01.04.2022 (обновлено: 13:15 01.04.2022)
 
В Белгороде потушили три резервуара, угроза распространения огня остается

Пожар в трех резервуарах на нефтебазе в Белгороде потушили, но угроза остается

© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкОцепление на дороге в районе горящей нефтебазы в Белгороде
Оцепление на дороге в районе горящей нефтебазы в Белгороде - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Оцепление на дороге в районе горящей нефтебазы в Белгороде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Пожарным удалось потушить часть резервуаров с топливом на нефтебазе в Белгороде, которые загорелись после авиаудара с вертолетов Вооруженных сил Украины, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

"Пожар в трех резервуарах с нефтепродуктами полностью ликвидирован, продолжается тушение еще трех", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что сохраняется угроза перехода огня еще на одну емкость с дизельным топливом объемом две тысячи кубометров.
Из соседних домов эвакуировали 43 человека.
Пожар на нефтебазе в Белгороде после удара с вертолетов ВСУ
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

Пожар на нефтебазе в Белгороде начался в ночь на 1 апреля.

Столб дыма от пожара на нефтебазе в Белгороде
1 из 9

Пожар на нефтебазе в Белгороде начался в ночь на 1 апреля.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

Загорелись восемь резервуаров с топливом, возникла угроза перехода огня на другие емкости.

Пожар на нефтебазе в Белгороде
2 из 9

Загорелись восемь резервуаров с топливом, возникла угроза перехода огня на другие емкости.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанк

Находившиеся на месте ЧП работники предприятия не пострадали.

Пожар на нефтебазе в Белгороде. Кадр видео
3 из 9

Находившиеся на месте ЧП работники предприятия не пострадали.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанк

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, пожар стал результатом удара с двух украинских вертолетов, зашедших в воздушное пространство России.

Автомобили сотрудников МЧС РФ на месте пожара на нефтебазе в Белгороде
4 из 9

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, пожар стал результатом удара с двух украинских вертолетов, зашедших в воздушное пространство России.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

На тушении пожара работают 194 человека, 59 единиц техники и пожарный поезд.

Пожар на нефтебазе в Белгороде
5 из 9

На тушении пожара работают 194 человека, 59 единиц техники и пожарный поезд.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

Жителей близлежащих улиц эвакуировали. Они смогут вернуться домой, когда спасатели справятся с огнем.

Столб дыма от пожара на нефтебазе в Белгороде
6 из 9

Жителей близлежащих улиц эвакуировали. Они смогут вернуться домой, когда спасатели справятся с огнем.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанк

На место происшествия вылетел врио главы МЧС Александр Чуприян.

Пожар на нефтебазе в Белгородской области
7 из 9

На место происшествия вылетел врио главы МЧС Александр Чуприян.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

Кроме того, для оценки ситуации на месте в Белгород направили оперативную группу.

Автомобиль скорой помощи вблизи пожара на нефтебазе в Белгороде
8 из 9

Кроме того, для оценки ситуации на месте в Белгород направили оперативную группу.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

Угрозы для белгородцев нет, у города достаточно резервов для ликвидации возгорания.

Столб дыма от пожара на нефтебазе в Белгороде
9 из 9

Угрозы для белгородцев нет, у города достаточно резервов для ликвидации возгорания.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
1 из 9

Пожар на нефтебазе в Белгороде начался в ночь на 1 апреля.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
2 из 9

Загорелись восемь резервуаров с топливом, возникла угроза перехода огня на другие емкости.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
3 из 9

Находившиеся на месте ЧП работники предприятия не пострадали.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
4 из 9

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, пожар стал результатом удара с двух украинских вертолетов, зашедших в воздушное пространство России.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
5 из 9

На тушении пожара работают 194 человека, 59 единиц техники и пожарный поезд.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
6 из 9

Жителей близлежащих улиц эвакуировали. Они смогут вернуться домой, когда спасатели справятся с огнем.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
7 из 9

На место происшествия вылетел врио главы МЧС Александр Чуприян.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
8 из 9

Кроме того, для оценки ситуации на месте в Белгород направили оперативную группу.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
9 из 9

Угрозы для белгородцев нет, у города достаточно резервов для ликвидации возгорания.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
В пресс-службе МЧС РИА Новости сообщили, что на месте работают 194 человека, 59 единиц техники и пожарный поезд. Кроме того, в тушении участвует вертолет Ми-8, способный поднять пять тонн воды.
О пожаре на нефтебазе в пятницу утром сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, причиной ЧП стал удар с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте.
Как уточнил мэр Белгорода Антон Иванов, находившиеся на месте взрыва работники предприятия не пострадали.
На место ЧП вылетел врио главы МЧС Александр Чуприян, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства. Кроме того, в Белгород направилась оперативная группа "для оценки работ на месте и для недопущения перехода огня на соседние резервуары".
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Пожар на нефтебазе в Белгороде - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
Вчера, 10:36
В Сети появились видео с пролетом вертолета ВСУ в Белгородской области
 
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