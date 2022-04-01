https://ria.ru/20220401/pozhar-1781203605.html

Губернатор: дефицита топлива из-за пожара на нефтебазе в Белгороде не будет

Губернатор: дефицита топлива из-за пожара на нефтебазе в Белгороде не будет - РИА Новости, 01.04.2022

Губернатор: дефицита топлива из-за пожара на нефтебазе в Белгороде не будет

Дефицита топлива из-за пожара на нефтебазе в Белгороде не будет, власти меняют логистические цепочки для АЗС, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T08:29

2022-04-01T08:29

2022-04-01T08:39

происшествия

белгородская область

белгород

вячеслав гладков

удар всу по нефтебазе в белгороде

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564359110_0:0:3095:1740_1920x0_80_0_0_613cfb9875f46afddf2cab3266782d27.jpg

РЯЗАНЬ, 1 апр - РИА Новости. Дефицита топлива из-за пожара на нефтебазе в Белгороде не будет, власти меняют логистические цепочки для АЗС, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.В пятницу утром он сообщил о пожаре, который произошел на нефтебазе Белгорода. По его словам, пострадали два человека, работники предприятия. Жителей ближайших улиц разместят в "Белгород-Арене", после ликвидации возгорания они смогут вернуться домой. По словам Гладкова, пожар произошел в результате удара с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте."В связи с крупным пожаром на нефтебазе занимаемся изменением логистических цепочек поставок топлива на АЗС. Ситуация стабильная. Дефицита топлива не было, нет и не будет", - написал Гладков в своем Telegram-канале.В пресс-службе МЧС РФ сообщали РИА Новости, что на нефтебазе горят резервуары с топливом, спасатели пытаются не допустить распространения огня на соседние резервуары. "Роснефть" произвела эвакуацию персонала со своей нефтебазы в Белгороде, представитель компании заявил РИА Новости, что жертв среди работников предприятия нет.

https://ria.ru/20220401/aviaudar-1781200094.html

белгородская область

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, удар всу по нефтебазе в белгороде