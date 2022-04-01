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Губернатор: дефицита топлива из-за пожара на нефтебазе в Белгороде не будет - РИА Новости, 01.04.2022
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Губернатор: дефицита топлива из-за пожара на нефтебазе в Белгороде не будет
Губернатор: дефицита топлива из-за пожара на нефтебазе в Белгороде не будет - РИА Новости, 01.04.2022
Губернатор: дефицита топлива из-за пожара на нефтебазе в Белгороде не будет
Дефицита топлива из-за пожара на нефтебазе в Белгороде не будет, власти меняют логистические цепочки для АЗС, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T08:29
2022-04-01T08:39
происшествия
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
удар всу по нефтебазе в белгороде
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РЯЗАНЬ, 1 апр - РИА Новости. Дефицита топлива из-за пожара на нефтебазе в Белгороде не будет, власти меняют логистические цепочки для АЗС, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.В пятницу утром он сообщил о пожаре, который произошел на нефтебазе Белгорода. По его словам, пострадали два человека, работники предприятия. Жителей ближайших улиц разместят в "Белгород-Арене", после ликвидации возгорания они смогут вернуться домой. По словам Гладкова, пожар произошел в результате удара с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте."В связи с крупным пожаром на нефтебазе занимаемся изменением логистических цепочек поставок топлива на АЗС. Ситуация стабильная. Дефицита топлива не было, нет и не будет", - написал Гладков в своем Telegram-канале.В пресс-службе МЧС РФ сообщали РИА Новости, что на нефтебазе горят резервуары с топливом, спасатели пытаются не допустить распространения огня на соседние резервуары. "Роснефть" произвела эвакуацию персонала со своей нефтебазы в Белгороде, представитель компании заявил РИА Новости, что жертв среди работников предприятия нет.
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происшествия, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, удар всу по нефтебазе в белгороде
08:29 01.04.2022 (обновлено: 08:39 01.04.2022)
 
Губернатор: дефицита топлива из-за пожара на нефтебазе в Белгороде не будет

Глава Белгородской области Гладков: дефицита топлива из-за пожара на нефтебазе не будет

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкСотрудник противопожарной службы
Сотрудник противопожарной службы - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Сотрудник противопожарной службы
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РЯЗАНЬ, 1 апр - РИА Новости. Дефицита топлива из-за пожара на нефтебазе в Белгороде не будет, власти меняют логистические цепочки для АЗС, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В пятницу утром он сообщил о пожаре, который произошел на нефтебазе Белгорода. По его словам, пострадали два человека, работники предприятия. Жителей ближайших улиц разместят в "Белгород-Арене", после ликвидации возгорания они смогут вернуться домой. По словам Гладкова, пожар произошел в результате удара с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте.
"В связи с крупным пожаром на нефтебазе занимаемся изменением логистических цепочек поставок топлива на АЗС. Ситуация стабильная. Дефицита топлива не было, нет и не будет", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
В пресс-службе МЧС РФ сообщали РИА Новости, что на нефтебазе горят резервуары с топливом, спасатели пытаются не допустить распространения огня на соседние резервуары. "Роснефть" произвела эвакуацию персонала со своей нефтебазы в Белгороде, представитель компании заявил РИА Новости, что жертв среди работников предприятия нет.
В Белгороде тушат горящие резервуары с топливом: видео МЧС - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
07:34
Пожар на нефтебазе в Белгороде произошел из-за удара с вертолетов ВСУ
 
ПроисшествияБелгородская областьБелгородВячеслав ГладковУдар ВСУ по нефтебазе в Белгороде
 
 
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