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Губернатор: дефицита топлива из-за пожара на нефтебазе в Белгороде не будет
Губернатор: дефицита топлива из-за пожара на нефтебазе в Белгороде не будет - РИА Новости, 01.04.2022
Губернатор: дефицита топлива из-за пожара на нефтебазе в Белгороде не будет
Дефицита топлива из-за пожара на нефтебазе в Белгороде не будет, власти меняют логистические цепочки для АЗС, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T08:29
2022-04-01T08:29
2022-04-01T08:39
происшествия
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
удар всу по нефтебазе в белгороде
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РЯЗАНЬ, 1 апр - РИА Новости. Дефицита топлива из-за пожара на нефтебазе в Белгороде не будет, власти меняют логистические цепочки для АЗС, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.В пятницу утром он сообщил о пожаре, который произошел на нефтебазе Белгорода. По его словам, пострадали два человека, работники предприятия. Жителей ближайших улиц разместят в "Белгород-Арене", после ликвидации возгорания они смогут вернуться домой. По словам Гладкова, пожар произошел в результате удара с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте."В связи с крупным пожаром на нефтебазе занимаемся изменением логистических цепочек поставок топлива на АЗС. Ситуация стабильная. Дефицита топлива не было, нет и не будет", - написал Гладков в своем Telegram-канале.В пресс-службе МЧС РФ сообщали РИА Новости, что на нефтебазе горят резервуары с топливом, спасатели пытаются не допустить распространения огня на соседние резервуары. "Роснефть" произвела эвакуацию персонала со своей нефтебазы в Белгороде, представитель компании заявил РИА Новости, что жертв среди работников предприятия нет.
https://ria.ru/20220401/aviaudar-1781200094.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, удар всу по нефтебазе в белгороде
08:29 01.04.2022 (обновлено: 08:39 01.04.2022)
Губернатор: дефицита топлива из-за пожара на нефтебазе в Белгороде не будет
Глава Белгородской области Гладков: дефицита топлива из-за пожара на нефтебазе не будет