https://ria.ru/20220401/pozhar-1781202243.html
На нефтебазе в Белгороде горят восемь резервуаров с топливом
На нефтебазе в Белгороде горят восемь резервуаров с топливом - РИА Новости, 01.04.2022
На нефтебазе в Белгороде горят восемь резервуаров с топливом
В Белгороде горят восемь резервуаров с топливом объемом 2 тысячи кубометров каждый, есть угроза перехода огня еще на восемь, сообщили РИА Новости в экстренных... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T08:12
2022-04-01T08:12
2022-04-01T08:46
удар всу по нефтебазе в белгороде
белгородская область
происшествия
белгород
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
антон иванов
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. В Белгороде горят восемь резервуаров с топливом объемом 2 тысячи кубометров каждый, есть угроза перехода огня еще на восемь, сообщили РИА Новости в экстренных службах."В очаге пожара находятся 16 резервуаров. Пожар происходит в восьми резервуарах с топливом и бензином, занимающих две тысячи кубических метров, есть угроза перехода огня еще на восемь", - сказал собеседник агентства.Как сообщает МЧС России, на месте пожара проводится наращивание сил и средств - на данный момент там задействовано более 170 человек и 50 единиц техники. Силами администрации города проводится эвакуация жителей соседних улиц.Мэр Белгорода Антон Иванов уточнил, что находившиеся на месте взрыва работники нефтебазы не пострадали."По уточненной информации, двое сотрудников нефтебазы, находившихся на месте во время взрыва, не пострадали", - написал Иванов в своем Telegram-канале.Ранним утром в пятницу губернатор Белгородской области сообщил о пожаре на нефтебазе в Белгороде. По его словам, пострадали два работника предприятия, их жизни ничто не угрожает. Жителей ближайших улиц расселяют в более безопасное место – в "Белгород Арену". После того как пожар будет потушен, они смогут вернуться. Спустя чуть более часа глава региона заявил, что пожар произошел в результате удара с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте. В экстренных службах сообщили РИА Новости, что горят восемь резервуаров с топливом, есть угроза перехода огня еще на восемь.
https://ria.ru/20220401/aviaudar-1781200094.html
белгородская область
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Белгороде тушат горящие резервуары с топливом: видео МЧС
Пожар на нефтебазе в Белгороде произошел в результате удара с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте.
2022-04-01T08:12
true
PT0M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
удар всу по нефтебазе в белгороде, белгородская область, происшествия, белгород, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), антон иванов
08:12 01.04.2022 (обновлено: 08:46 01.04.2022)
На нефтебазе в Белгороде горят восемь резервуаров с топливом
На нефтебазе в Белгороде горят восемь резервуаров с топливом, есть угроза перехода огня
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. В Белгороде горят восемь резервуаров с топливом объемом 2 тысячи кубометров каждый, есть угроза перехода огня еще на восемь, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"В очаге пожара находятся 16 резервуаров. Пожар происходит в восьми резервуарах с топливом и бензином, занимающих две тысячи кубических метров, есть угроза перехода огня еще на восемь", - сказал собеседник агентства.
Как сообщает МЧС России
, на месте пожара проводится наращивание сил и средств - на данный момент там задействовано более 170 человек и 50 единиц техники. Силами администрации города проводится эвакуация жителей соседних улиц.
Мэр Белгорода Антон Иванов уточнил, что находившиеся на месте взрыва работники нефтебазы не пострадали.
"По уточненной информации, двое сотрудников нефтебазы, находившихся на месте во время взрыва, не пострадали", - написал Иванов в своем Telegram-канале
.
Ранним утром в пятницу губернатор Белгородской области сообщил о пожаре на нефтебазе в Белгороде. По его словам, пострадали два работника предприятия, их жизни ничто не угрожает. Жителей ближайших улиц расселяют в более безопасное место – в "Белгород Арену". После того как пожар будет потушен, они смогут вернуться. Спустя чуть более часа глава региона заявил, что пожар произошел в результате удара с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте. В экстренных службах сообщили РИА Новости, что горят восемь резервуаров с топливом, есть угроза перехода огня еще на восемь.