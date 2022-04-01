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Стал известен источник пожара на нефтебазе в Белгороде - РИА Новости, 01.04.2022
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Стал известен источник пожара на нефтебазе в Белгороде
Стал известен источник пожара на нефтебазе в Белгороде - РИА Новости, 01.04.2022
Стал известен источник пожара на нефтебазе в Белгороде
На нефтебазе в Белгороде горят резервуары с топливом, спасатели пытаются не допустить распространения огня на соседние резервуары, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T07:12
2022-04-01T07:12
происшествия
вячеслав гладков
белгород
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. На нефтебазе в Белгороде горят резервуары с топливом, спасатели пытаются не допустить распространения огня на соседние резервуары, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.В пятницу утром губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о пожаре, который произошел на нефтебазе Белгорода. По его словам, пострадали два человека, работники предприятия. Жителей трех ближайших улиц расселяют в более безопасное место."По прибытии к месту вызова было обнаружено, что горят резервуары с топливом. Пожарно-спасательные подразделения принимают все действия, чтобы не допустить распространение огня на соседние резервуары", — сказал собеседник агентства.В ликвидации задействовано порядка 70 человек и 20 единиц техники. Объявлен второй ранг пожара.
белгород
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происшествия, вячеслав гладков, белгород, белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
07:12 01.04.2022
 
Стал известен источник пожара на нефтебазе в Белгороде

МЧС России: на нефтебазе в Белгороде горят резервуары с топливом

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкСотрудник противопожарной службы
Сотрудник противопожарной службы - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Сотрудник противопожарной службы. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. На нефтебазе в Белгороде горят резервуары с топливом, спасатели пытаются не допустить распространения огня на соседние резервуары, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
В пятницу утром губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о пожаре, который произошел на нефтебазе Белгорода. По его словам, пострадали два человека, работники предприятия. Жителей трех ближайших улиц расселяют в более безопасное место.
"По прибытии к месту вызова было обнаружено, что горят резервуары с топливом. Пожарно-спасательные подразделения принимают все действия, чтобы не допустить распространение огня на соседние резервуары", — сказал собеседник агентства.
В ликвидации задействовано порядка 70 человек и 20 единиц техники. Объявлен второй ранг пожара.
 
ПроисшествияВячеслав ГладковБелгородБелгородская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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