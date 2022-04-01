https://ria.ru/20220401/pozhar-1781198868.html

Стал известен источник пожара на нефтебазе в Белгороде

Стал известен источник пожара на нефтебазе в Белгороде - РИА Новости, 01.04.2022

Стал известен источник пожара на нефтебазе в Белгороде

На нефтебазе в Белгороде горят резервуары с топливом, спасатели пытаются не допустить распространения огня на соседние резервуары, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T07:12

2022-04-01T07:12

2022-04-01T07:12

происшествия

вячеслав гладков

белгород

белгородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564359110_0:0:3095:1740_1920x0_80_0_0_613cfb9875f46afddf2cab3266782d27.jpg

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. На нефтебазе в Белгороде горят резервуары с топливом, спасатели пытаются не допустить распространения огня на соседние резервуары, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.В пятницу утром губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о пожаре, который произошел на нефтебазе Белгорода. По его словам, пострадали два человека, работники предприятия. Жителей трех ближайших улиц расселяют в более безопасное место."По прибытии к месту вызова было обнаружено, что горят резервуары с топливом. Пожарно-спасательные подразделения принимают все действия, чтобы не допустить распространение огня на соседние резервуары", — сказал собеседник агентства.В ликвидации задействовано порядка 70 человек и 20 единиц техники. Объявлен второй ранг пожара.

белгород

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Стома

Никита Стома

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

происшествия, вячеслав гладков, белгород, белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)