https://ria.ru/20220401/postavki-1781277375.html

Россия ответственно ведет себя в сфере поставок, заявила Матвиенко

Россия ответственно ведет себя в сфере поставок, заявила Матвиенко - РИА Новости, 01.04.2022

Россия ответственно ведет себя в сфере поставок, заявила Матвиенко

Россия при поставках энергоресурсов ведет себя как ответственный участник международного сообщества, заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T13:37

2022-04-01T13:37

2022-04-01T13:54

россия

экономика

валентина матвиенко

санкции в отношении россии

совет федерации рф

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Россия при поставках энергоресурсов ведет себя как ответственный участник международного сообщества, заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко."Даже в условиях жесточайшего экономического давления на Россию наша страна ведет себя как ответственный участник международного сообщества, все контракты по поставкам энергоресурсов исполняются в срок, в полном объеме", - заявила она в ходе заседания Совета по вопросам газификации субъектов РФ при Совфеде.По словам Матвиенко, Россией соблюдаются все контракты на поставку энергоресурсов - объемы, сроки их исполнения. Она также отметила, что решение России перевести в рубли расчеты по поставкам энергоресурсов с недружественными странами экономически выгодное, правильное. "Не надо политизировать, драматизировать, это наше суверенное решение", - сказала Матвиенко.Спикер Совфеда отметила, что, заморозив золотовалютные резервы России, ее оппоненты грубо нарушили правила международной торговли. "Европа нам угрожает, что в 2024-2025 году, пусть помечтают, они откажутся от российского газа", - отметила она.По словам Матвиенко, России нужно параллельно думать о переориентации на другие рынки, активнее развивать собственные газоперерабатывающие предприятия. "Пугать нас не надо", - подчеркнула она.

https://ria.ru/20220329/gaz-1780503413.html

https://ria.ru/20220331/gaz-1781177487.html

россия

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, экономика, валентина матвиенко, санкции в отношении россии, совет федерации рф