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Россия ответственно ведет себя в сфере поставок, заявила Матвиенко - РИА Новости, 01.04.2022
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Россия ответственно ведет себя в сфере поставок, заявила Матвиенко
Россия ответственно ведет себя в сфере поставок, заявила Матвиенко - РИА Новости, 01.04.2022
Россия ответственно ведет себя в сфере поставок, заявила Матвиенко
Россия при поставках энергоресурсов ведет себя как ответственный участник международного сообщества, заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T13:37
2022-04-01T13:54
россия
экономика
валентина матвиенко
санкции в отношении россии
совет федерации рф
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Россия при поставках энергоресурсов ведет себя как ответственный участник международного сообщества, заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко."Даже в условиях жесточайшего экономического давления на Россию наша страна ведет себя как ответственный участник международного сообщества, все контракты по поставкам энергоресурсов исполняются в срок, в полном объеме", - заявила она в ходе заседания Совета по вопросам газификации субъектов РФ при Совфеде.По словам Матвиенко, Россией соблюдаются все контракты на поставку энергоресурсов - объемы, сроки их исполнения. Она также отметила, что решение России перевести в рубли расчеты по поставкам энергоресурсов с недружественными странами экономически выгодное, правильное. "Не надо политизировать, драматизировать, это наше суверенное решение", - сказала Матвиенко.Спикер Совфеда отметила, что, заморозив золотовалютные резервы России, ее оппоненты грубо нарушили правила международной торговли. "Европа нам угрожает, что в 2024-2025 году, пусть помечтают, они откажутся от российского газа", - отметила она.По словам Матвиенко, России нужно параллельно думать о переориентации на другие рынки, активнее развивать собственные газоперерабатывающие предприятия. "Пугать нас не надо", - подчеркнула она.
https://ria.ru/20220329/gaz-1780503413.html
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россия, экономика, валентина матвиенко, санкции в отношении россии, совет федерации рф
13:37 01.04.2022 (обновлено: 13:54 01.04.2022)
 
Россия ответственно ведет себя в сфере поставок, заявила Матвиенко

Спикер Совфеда Матвиенко: Россия ответственно ведет себя в сфере поставок энергоресурсов

© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Россия при поставках энергоресурсов ведет себя как ответственный участник международного сообщества, заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.
"Даже в условиях жесточайшего экономического давления на Россию наша страна ведет себя как ответственный участник международного сообщества, все контракты по поставкам энергоресурсов исполняются в срок, в полном объеме", - заявила она в ходе заседания Совета по вопросам газификации субъектов РФ при Совфеде.
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По словам Матвиенко, Россией соблюдаются все контракты на поставку энергоресурсов - объемы, сроки их исполнения. Она также отметила, что решение России перевести в рубли расчеты по поставкам энергоресурсов с недружественными странами экономически выгодное, правильное. "Не надо политизировать, драматизировать, это наше суверенное решение", - сказала Матвиенко.
Спикер Совфеда отметила, что, заморозив золотовалютные резервы России, ее оппоненты грубо нарушили правила международной торговли. "Европа нам угрожает, что в 2024-2025 году, пусть помечтают, они откажутся от российского газа", - отметила она.
По словам Матвиенко, России нужно параллельно думать о переориентации на другие рынки, активнее развивать собственные газоперерабатывающие предприятия. "Пугать нас не надо", - подчеркнула она.
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РоссияЭкономикаВалентина МатвиенкоСанкции в отношении РоссииСовет Федерации РФ
 
 
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