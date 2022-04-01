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Посольство Нидерландов в России приостановило часть деятельности - РИА Новости, 01.04.2022
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Посольство Нидерландов в России приостановило часть деятельности
Посольство Нидерландов в России приостановило часть деятельности - РИА Новости, 01.04.2022
Посольство Нидерландов в России приостановило часть деятельности
Посольство Нидерландов в Москве и генконсульство королевства в Санкт-Петербурге приостановили часть своей деятельности из-за спецоперации России на Украине,... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T09:58
2022-04-01T09:58
в мире
владимир путин
москва
россия
нидерланды
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ПАРИЖ, 1 апр - РИА Новости. Посольство Нидерландов в Москве и генконсульство королевства в Санкт-Петербурге приостановили часть своей деятельности из-за спецоперации России на Украине, говорится в сообщении дипмиссии в пятницу."Война, которую Россия ведет в Украине, означает также, что посольство Нидерландов в Москве и генеральное консульство в Санкт-Петербурге вынуждены приостановить часть своей деятельности, пока не прекратится война. В настоящее время не может быть и речи о нормальных отношениях с российским режимом", - говорится в заявлении.Отмечается, что Нидерланды при этом продолжают искать возможности для диалога с народом России.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220329/niderlandy-1780754221.html
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в мире, владимир путин, москва, россия, нидерланды
09:58 01.04.2022
 
Посольство Нидерландов в России приостановило часть деятельности

Посольство Нидерландов в России приостановило часть деятельности из-за событий на Украине

© Фото : страница посольства Нидерландов в России в FacebookЗдание посольства Нидерландов в Москве
Здание посольства Нидерландов в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© Фото : страница посольства Нидерландов в России в Facebook
Здание посольства Нидерландов в Москве
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ПАРИЖ, 1 апр - РИА Новости. Посольство Нидерландов в Москве и генконсульство королевства в Санкт-Петербурге приостановили часть своей деятельности из-за спецоперации России на Украине, говорится в сообщении дипмиссии в пятницу.
"Война, которую Россия ведет в Украине, означает также, что посольство Нидерландов в Москве и генеральное консульство в Санкт-Петербурге вынуждены приостановить часть своей деятельности, пока не прекратится война. В настоящее время не может быть и речи о нормальных отношениях с российским режимом", - говорится в заявлении.
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Отмечается, что Нидерланды при этом продолжают искать возможности для диалога с народом России.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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