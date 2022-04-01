https://ria.ru/20220401/peskov-1781393955.html

Россия укрепит западные рубежи, заявил Песков

Россия укрепит западные рубежи, заявил Песков - РИА Новости, 01.04.2022

Россия укрепит западные рубежи, заявил Песков

Россия укрепит свои западные рубежи чтобы "никому не приходило в голову напасть" на нее, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T22:02

2022-04-01T22:02

2022-04-01T23:27

в мире

россия

нато

вооруженные силы рф

дмитрий песков

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МИНСК, 1 апр — РИА Новости. Россия укрепит свои западные рубежи чтобы "никому не приходило в голову напасть" на нее, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Беларусь 1"."Шойгу докладывал Путину, что у них (стран НАТО. — Прим. ред.) укрепляется военный потенциал <...>. И Путин дал поручение <...>, разработать план по ответному увеличению и укреплению нашего военного потенциала на западных рубежах. Конечно, это будет сделано таким образом, чтобы нас обезопасить и чтобы поддерживать необходимый паритет во всем, так, чтобы никому не приходило в голову, по-русски говоря, напасть на нас", — сказал он.По его словам, Министерство обороны уже выполняет указание президента.В начале марта Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину, что в Генштабе зафиксировали увеличение войск западных стран у границ России. При этом оно продолжается с каждым днем.Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220401/natsizm-1781149022.html

https://ria.ru/20220401/prikrytie-1781147309.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, нато, вооруженные силы рф, дмитрий песков