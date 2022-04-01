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Россия укрепит западные рубежи, заявил Песков - РИА Новости, 01.04.2022
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Россия укрепит западные рубежи, заявил Песков
Россия укрепит западные рубежи, заявил Песков - РИА Новости, 01.04.2022
Россия укрепит западные рубежи, заявил Песков
Россия укрепит свои западные рубежи чтобы "никому не приходило в голову напасть" на нее, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T22:02
2022-04-01T23:27
в мире
россия
нато
вооруженные силы рф
дмитрий песков
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МИНСК, 1 апр — РИА Новости. Россия укрепит свои западные рубежи чтобы "никому не приходило в голову напасть" на нее, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Беларусь 1"."Шойгу докладывал Путину, что у них (стран НАТО. — Прим. ред.) укрепляется военный потенциал &lt;...&gt;. И Путин дал поручение &lt;...&gt;, разработать план по ответному увеличению и укреплению нашего военного потенциала на западных рубежах. Конечно, это будет сделано таким образом, чтобы нас обезопасить и чтобы поддерживать необходимый паритет во всем, так, чтобы никому не приходило в голову, по-русски говоря, напасть на нас", — сказал он.По его словам, Министерство обороны уже выполняет указание президента.В начале марта Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину, что в Генштабе зафиксировали увеличение войск западных стран у границ России. При этом оно продолжается с каждым днем.Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220401/natsizm-1781149022.html
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в мире, россия, нато, вооруженные силы рф, дмитрий песков
22:02 01.04.2022 (обновлено: 23:27 01.04.2022)
 
Россия укрепит западные рубежи, заявил Песков

Песков: Россия укрепит западные рубежи, чтобы поддерживать необходимый паритет

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Читать ria.ru в
МИНСК, 1 апр — РИА Новости. Россия укрепит свои западные рубежи чтобы "никому не приходило в голову напасть" на нее, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Беларусь 1".
"Шойгу докладывал Путину, что у них (стран НАТО. — Прим. ред.) укрепляется военный потенциал <...>. И Путин дал поручение <...>, разработать план по ответному увеличению и укреплению нашего военного потенциала на западных рубежах. Конечно, это будет сделано таким образом, чтобы нас обезопасить и чтобы поддерживать необходимый паритет во всем, так, чтобы никому не приходило в голову, по-русски говоря, напасть на нас", — сказал он.
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По его словам, Министерство обороны уже выполняет указание президента.
В начале марта Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину, что в Генштабе зафиксировали увеличение войск западных стран у границ России. При этом оно продолжается с каждым днем.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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В миреРоссияНАТОВооруженные силы РФДмитрий Песков
 
 
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