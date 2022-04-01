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Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию на Украине - РИА Новости, 01.04.2022
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Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию на Украине
Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию на Украине - РИА Новости, 01.04.2022
Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию на Украине
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом дал принципиальные оценки продолжающегося переговорного... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T17:48
2022-04-01T17:56
в мире
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
россия
турция
стамбул
украина
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом дал принципиальные оценки продолжающегося переговорного процесса представителей РФ и Украины, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом... Даны также принципиальные оценки продолжающегося переговорного процесса", - говорится в сообщении.Кроме того, президент России Владимир Путин выразил признательность президенту Турции Тайипу Эрдогану за содействие в проведении в Стамбуле раунда переговоров российских и украинских представителей, сообщает пресс-служба Кремля."Президент России выразил признательность турецкой стороне за содействие в проведении в Стамбуле 29 марта очередного раунда переговоров российских и украинских представителей", - говорится в сообщении.Также президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили гуманитарные вопросы в контексте ведущейся специальной военной операции по защите Донбасса, сообщает пресс-служба Кремля."При обсуждении гуманитарных вопросов в контексте ведущейся специальной военной операции по защите Донбасса, Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил за оказанную по линии Министерства обороны России помощь в эвакуации турецких граждан и торговых судов из зоны боевых действий", - говорится в сообщении.Кроме того, была затронута тематика развития двустороннего сотрудничества."Условлено о дальнейших контактах", - добавляется в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220401/prikrytie-1781147309.html
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в мире, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, россия, турция, стамбул, украина
17:48 01.04.2022 (обновлено: 17:56 01.04.2022)
 
Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию на Украине

Президент России Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию на Украине

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин говорит по телефону
Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом дал принципиальные оценки продолжающегося переговорного процесса представителей РФ и Украины, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом... Даны также принципиальные оценки продолжающегося переговорного процесса", - говорится в сообщении.
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Кроме того, президент России Владимир Путин выразил признательность президенту Турции Тайипу Эрдогану за содействие в проведении в Стамбуле раунда переговоров российских и украинских представителей, сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент России выразил признательность турецкой стороне за содействие в проведении в Стамбуле 29 марта очередного раунда переговоров российских и украинских представителей", - говорится в сообщении.
Также президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили гуманитарные вопросы в контексте ведущейся специальной военной операции по защите Донбасса, сообщает пресс-служба Кремля.
"При обсуждении гуманитарных вопросов в контексте ведущейся специальной военной операции по защите Донбасса, Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил за оказанную по линии Министерства обороны России помощь в эвакуации турецких граждан и торговых судов из зоны боевых действий", - говорится в сообщении.
Кроме того, была затронута тематика развития двустороннего сотрудничества.
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"Условлено о дальнейших контактах", - добавляется в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
В миреВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияТурцияСтамбулУкраина
 
 
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