https://ria.ru/20220401/peregovory-1781294589.html
Эрдоган планирует переговорить с Путиным в 16:00 мск
Эрдоган планирует переговорить с Путиным в 16:00 мск - РИА Новости, 01.04.2022
Эрдоган планирует переговорить с Путиным в 16:00 мск
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что планирует переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в 16:00 мск. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T14:27
2022-04-01T14:27
2022-04-01T14:42
в мире
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
россия
турция
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АНКАРА, 1 апр - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что планирует переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в 16:00 мск."Сегодня около 16:00 планирую провести телефонные переговоры с Путиным",- сообщил Эрдоган журналистам.По его словам, Турция предложила свое посредничество Путину и Владимиру Зеленскому для их встречи. В качестве места возможной встречи турецкий лидер указал Стамбул.
https://ria.ru/20220331/erdogan-1781173752.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, россия, турция
14:27 01.04.2022 (обновлено: 14:42 01.04.2022)
Эрдоган планирует переговорить с Путиным в 16:00 мск
Президент Турции Эрдоган планирует переговорить с Путиным в 16:00 мск