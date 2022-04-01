https://ria.ru/20220401/peregovory-1781294589.html

Эрдоган планирует переговорить с Путиным в 16:00 мск

Эрдоган планирует переговорить с Путиным в 16:00 мск - РИА Новости, 01.04.2022

Эрдоган планирует переговорить с Путиным в 16:00 мск

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что планирует переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в 16:00 мск. РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T14:27

2022-04-01T14:27

2022-04-01T14:42

в мире

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

россия

турция

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АНКАРА, 1 апр - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что планирует переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в 16:00 мск."Сегодня около 16:00 планирую провести телефонные переговоры с Путиным",- сообщил Эрдоган журналистам.По его словам, Турция предложила свое посредничество Путину и Владимиру Зеленскому для их встречи. В качестве места возможной встречи турецкий лидер указал Стамбул.

https://ria.ru/20220331/erdogan-1781173752.html

россия

турция

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, россия, турция