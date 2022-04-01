Рейтинг@Mail.ru
Минкульт объяснил перенос премьеры фильма "Ампир V" по книге Пелевина - РИА Новости, 01.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220401/pelevin-1781272078.html
Минкульт объяснил перенос премьеры фильма "Ампир V" по книге Пелевина
Минкульт объяснил перенос премьеры фильма "Ампир V" по книге Пелевина - РИА Новости, 01.04.2022
Минкульт объяснил перенос премьеры фильма "Ампир V" по книге Пелевина
Премьера фильма Виктора Гинзбурга "Ампир V" по мотивам романа Виктора Пелевина не состоялась в запланированную дату 31 марта из-за несоответствующего... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T13:32
2022-04-01T13:32
культура
новости культуры
кино и сериалы
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
виктор пелевин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779589451_0:248:3072:1976_1920x0_80_0_0_d9952a3f42b62caa2de9c3ceb8e4bcca.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Премьера фильма Виктора Гинзбурга "Ампир V" по мотивам романа Виктора Пелевина не состоялась в запланированную дату 31 марта из-за несоответствующего возрастного ограничения для просмотра, проводится экспертиза, сообщает пресс-служба министерства культуры РФ."Заявка на получение прокатного удостоверения фильму "Ампир V" в Минкультуры поступила. Документы находятся на рассмотрении. Минкультуры направило в адрес заявителя ООО "Кинокомпания "Квадрат" запрос об экспертном заключении по возрастному рейтингу на фильм. В поданных документах указана возрастная категория 16+, что не соответствует ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", — говорится в сообщении.25 марта пресс-служба кинопрокатной компании "Вольга" заявила, что выход "Ампира V" в прокат перенесли. Уточнялось, что о новой дате будет объявлено дополнительно."Empire V" — восьмой роман Пелевина, выпущенный в 2006 году. Главный герой — Роман Шторкин (Павел Табаков). Его обратили в вампира Раму. Он попал в мир циничных и влиятельных упырей. Вопрос — примут ли они его.
https://ria.ru/20220401/epidemiya-1781262056.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779589451_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5f2f785f746a24bc03ee9e6dcc1439c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, кино и сериалы, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), виктор пелевин
13:32 01.04.2022
 
Минкульт объяснил перенос премьеры фильма "Ампир V" по книге Пелевина

Минкульт объяснил, почему 31 марта не состоялась премьера "Ампира V" по книге Пелевина

© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"Кадр из фильма "Ампир V"
Кадр из фильма Ампир V
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Премьера фильма Виктора Гинзбурга "Ампир V" по мотивам романа Виктора Пелевина не состоялась в запланированную дату 31 марта из-за несоответствующего возрастного ограничения для просмотра, проводится экспертиза, сообщает пресс-служба министерства культуры РФ.
"Заявка на получение прокатного удостоверения фильму "Ампир V" в Минкультуры поступила. Документы находятся на рассмотрении. Минкультуры направило в адрес заявителя ООО "Кинокомпания "Квадрат" запрос об экспертном заключении по возрастному рейтингу на фильм. В поданных документах указана возрастная категория 16+, что не соответствует ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", — говорится в сообщении.
25 марта пресс-служба кинопрокатной компании "Вольга" заявила, что выход "Ампира V" в прокат перенесли. Уточнялось, что о новой дате будет объявлено дополнительно.
"Empire V" — восьмой роман Пелевина, выпущенный в 2006 году. Главный герой — Роман Шторкин (Павел Табаков). Его обратили в вампира Раму. Он попал в мир циничных и влиятельных упырей. Вопрос — примут ли они его.
Кадр из сериала Эпидемия
Вчера, 13:06Культура
Второй сезон сериала "Эпидемия" выйдет в апреле в Сети
 
КультураНовости культурыКино и сериалыМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Виктор Пелевин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала