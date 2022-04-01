https://ria.ru/20220401/pelevin-1781272078.html

Минкульт объяснил перенос премьеры фильма "Ампир V" по книге Пелевина

Минкульт объяснил перенос премьеры фильма "Ампир V" по книге Пелевина - РИА Новости, 01.04.2022

Минкульт объяснил перенос премьеры фильма "Ампир V" по книге Пелевина

Премьера фильма Виктора Гинзбурга "Ампир V" по мотивам романа Виктора Пелевина не состоялась в запланированную дату 31 марта из-за несоответствующего... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T13:32

2022-04-01T13:32

2022-04-01T13:32

культура

новости культуры

кино и сериалы

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

виктор пелевин

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Премьера фильма Виктора Гинзбурга "Ампир V" по мотивам романа Виктора Пелевина не состоялась в запланированную дату 31 марта из-за несоответствующего возрастного ограничения для просмотра, проводится экспертиза, сообщает пресс-служба министерства культуры РФ."Заявка на получение прокатного удостоверения фильму "Ампир V" в Минкультуры поступила. Документы находятся на рассмотрении. Минкультуры направило в адрес заявителя ООО "Кинокомпания "Квадрат" запрос об экспертном заключении по возрастному рейтингу на фильм. В поданных документах указана возрастная категория 16+, что не соответствует ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", — говорится в сообщении.25 марта пресс-служба кинопрокатной компании "Вольга" заявила, что выход "Ампира V" в прокат перенесли. Уточнялось, что о новой дате будет объявлено дополнительно."Empire V" — восьмой роман Пелевина, выпущенный в 2006 году. Главный герой — Роман Шторкин (Павел Табаков). Его обратили в вампира Раму. Он попал в мир циничных и влиятельных упырей. Вопрос — примут ли они его.

https://ria.ru/20220401/epidemiya-1781262056.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), виктор пелевин