https://ria.ru/20220401/pelevin-1781272078.html
Минкульт объяснил перенос премьеры фильма "Ампир V" по книге Пелевина
Минкульт объяснил перенос премьеры фильма "Ампир V" по книге Пелевина - РИА Новости, 01.04.2022
Минкульт объяснил перенос премьеры фильма "Ампир V" по книге Пелевина
Премьера фильма Виктора Гинзбурга "Ампир V" по мотивам романа Виктора Пелевина не состоялась в запланированную дату 31 марта из-за несоответствующего... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T13:32
2022-04-01T13:32
2022-04-01T13:32
культура
новости культуры
кино и сериалы
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
виктор пелевин
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Премьера фильма Виктора Гинзбурга "Ампир V" по мотивам романа Виктора Пелевина не состоялась в запланированную дату 31 марта из-за несоответствующего возрастного ограничения для просмотра, проводится экспертиза, сообщает пресс-служба министерства культуры РФ."Заявка на получение прокатного удостоверения фильму "Ампир V" в Минкультуры поступила. Документы находятся на рассмотрении. Минкультуры направило в адрес заявителя ООО "Кинокомпания "Квадрат" запрос об экспертном заключении по возрастному рейтингу на фильм. В поданных документах указана возрастная категория 16+, что не соответствует ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", — говорится в сообщении.25 марта пресс-служба кинопрокатной компании "Вольга" заявила, что выход "Ампира V" в прокат перенесли. Уточнялось, что о новой дате будет объявлено дополнительно."Empire V" — восьмой роман Пелевина, выпущенный в 2006 году. Главный герой — Роман Шторкин (Павел Табаков). Его обратили в вампира Раму. Он попал в мир циничных и влиятельных упырей. Вопрос — примут ли они его.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), виктор пелевин
Минкульт объяснил перенос премьеры фильма "Ампир V" по книге Пелевина
Минкульт объяснил, почему 31 марта не состоялась премьера "Ампира V" по книге Пелевина
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Премьера фильма Виктора Гинзбурга "Ампир V" по мотивам романа Виктора Пелевина не состоялась в запланированную дату 31 марта из-за несоответствующего возрастного ограничения для просмотра, проводится экспертиза, сообщает пресс-служба министерства культуры РФ.
"Заявка на получение прокатного удостоверения фильму "Ампир V" в Минкультуры поступила. Документы находятся на рассмотрении. Минкультуры направило в адрес заявителя ООО "Кинокомпания "Квадрат" запрос об экспертном заключении по возрастному рейтингу на фильм. В поданных документах указана возрастная категория 16+, что не соответствует ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", — говорится в сообщении.
25 марта пресс-служба кинопрокатной компании "Вольга" заявила
, что выход "Ампира V" в прокат перенесли. Уточнялось, что о новой дате будет объявлено дополнительно.
"Empire V" — восьмой роман Пелевина, выпущенный в 2006 году. Главный герой — Роман Шторкин (Павел Табаков). Его обратили в вампира Раму. Он попал в мир циничных и влиятельных упырей. Вопрос — примут ли они его.