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Выход в прокат фильма "Ампир V" перенесли - РИА Новости, 25.03.2022
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Культура
https://ria.ru/20220325/kino-1780146216.html
Выход в прокат фильма "Ампир V" перенесли
Выход в прокат фильма "Ампир V" перенесли - РИА Новости, 25.03.2022
Выход в прокат фильма "Ампир V" перенесли
Фильм Виктора Гинзбурга "Ампир V" по роману Виктора Пелевина не выйдет в российский прокат 31 марта, как предполагалось ранее, сообщили в пресс-службе компании... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T19:03
2022-03-25T19:03
виктор пелевин
культура
марина зудина
владимир долинский
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новости культуры
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Фильм Виктора Гинзбурга "Ампир V" по роману Виктора Пелевина не выйдет в российский прокат 31 марта, как предполагалось ранее, сообщили в пресс-службе компании прокатчика."Empire V" — восьмой роман Пелевина. По сюжету 20-летний парень Роман Шторкин (Павел Табаков) становится вампиром Рамой. Он попадает в мир циничных и влиятельных упырей. А вот примут ли они его — другой вопрос.Главные роли в картине исполнили Павел Табаков, Федор Бондарчук, Марина Зудина, Вера Алентова, Владимир Долинский и другие.Режиссер фильма Виктор Гинзбург в 2011 году выпустил картину по другому роману Виктора Пелевина, "Generation П".
https://ria.ru/20220324/kino-1779699892.html
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виктор пелевин, марина зудина, владимир долинский, федор бондарчук, кино и сериалы, знаменитости, новости культуры
19:03 25.03.2022
 
Выход в прокат фильма "Ампир V" перенесли

Премьеру картины "Ампир V" по книге Виктора Пелевина перенесли с 31 марта на поздний срок

© Фото : Предоставлено кинокомпанией "Вольга"Съемки фильма "Ампир V"
Съемки фильма Ампир V - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© Фото : Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Фильм Виктора Гинзбурга "Ампир V" по роману Виктора Пелевина не выйдет в российский прокат 31 марта, как предполагалось ранее, сообщили в пресс-службе компании прокатчика.
© Фото : Предоставлено кинокомпанией "Вольга"Кадр со съемок фильма "Ампир V"
Кадр со съемок фильма Ампир V - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© Фото : Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
Кадр со съемок фильма "Ампир V"

"Фильм "Ампир V" не будет выпущен в российский кинопрокат в объявленную ранее дату 31 марта, — рассказали в компании "Вольга".— Новая дата выпуска фильма будет объявлена дополнительно".

"Empire V" — восьмой роман Пелевина. По сюжету 20-летний парень Роман Шторкин (Павел Табаков) становится вампиром Рамой. Он попадает в мир циничных и влиятельных упырей. А вот примут ли они его — другой вопрос.
Главные роли в картине исполнили Павел Табаков, Федор Бондарчук, Марина Зудина, Вера Алентова, Владимир Долинский и другие.
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"Кадр из фильма "Ампир V"
Кадр из фильма Ампир V
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
Кадр из фильма "Ампир V"
Режиссер фильма Виктор Гинзбург в 2011 году выпустил картину по другому роману Виктора Пелевина, "Generation П".
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КультураВиктор ПелевинМарина ЗудинаВладимир ДолинскийФедор БондарчукКино и сериалыЗнаменитостиНовости культуры
 
 
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