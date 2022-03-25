https://ria.ru/20220325/kino-1780146216.html

Выход в прокат фильма "Ампир V" перенесли

Выход в прокат фильма "Ампир V" перенесли - РИА Новости, 25.03.2022

Выход в прокат фильма "Ампир V" перенесли

Фильм Виктора Гинзбурга "Ампир V" по роману Виктора Пелевина не выйдет в российский прокат 31 марта, как предполагалось ранее, сообщили в пресс-службе компании... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T19:03

2022-03-25T19:03

2022-03-25T19:03

виктор пелевин

культура

марина зудина

владимир долинский

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Фильм Виктора Гинзбурга "Ампир V" по роману Виктора Пелевина не выйдет в российский прокат 31 марта, как предполагалось ранее, сообщили в пресс-службе компании прокатчика."Empire V" — восьмой роман Пелевина. По сюжету 20-летний парень Роман Шторкин (Павел Табаков) становится вампиром Рамой. Он попадает в мир циничных и влиятельных упырей. А вот примут ли они его — другой вопрос.Главные роли в картине исполнили Павел Табаков, Федор Бондарчук, Марина Зудина, Вера Алентова, Владимир Долинский и другие.Режиссер фильма Виктор Гинзбург в 2011 году выпустил картину по другому роману Виктора Пелевина, "Generation П".

https://ria.ru/20220324/kino-1779699892.html

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2022

Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

виктор пелевин, марина зудина, владимир долинский, федор бондарчук, кино и сериалы, знаменитости, новости культуры