https://ria.ru/20220325/kino-1780146216.html
Выход в прокат фильма "Ампир V" перенесли
Выход в прокат фильма "Ампир V" перенесли - РИА Новости, 25.03.2022
Выход в прокат фильма "Ампир V" перенесли
Фильм Виктора Гинзбурга "Ампир V" по роману Виктора Пелевина не выйдет в российский прокат 31 марта, как предполагалось ранее, сообщили в пресс-службе компании... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T19:03
2022-03-25T19:03
2022-03-25T19:03
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Фильм Виктора Гинзбурга "Ампир V" по роману Виктора Пелевина не выйдет в российский прокат 31 марта, как предполагалось ранее, сообщили в пресс-службе компании прокатчика."Empire V" — восьмой роман Пелевина. По сюжету 20-летний парень Роман Шторкин (Павел Табаков) становится вампиром Рамой. Он попадает в мир циничных и влиятельных упырей. А вот примут ли они его — другой вопрос.Главные роли в картине исполнили Павел Табаков, Федор Бондарчук, Марина Зудина, Вера Алентова, Владимир Долинский и другие.Режиссер фильма Виктор Гинзбург в 2011 году выпустил картину по другому роману Виктора Пелевина, "Generation П".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктор пелевин, марина зудина, владимир долинский, федор бондарчук, кино и сериалы, знаменитости, новости культуры
Выход в прокат фильма "Ампир V" перенесли
Премьеру картины "Ампир V" по книге Виктора Пелевина перенесли с 31 марта на поздний срок
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Фильм Виктора Гинзбурга "Ампир V" по роману Виктора Пелевина не выйдет в российский прокат 31 марта, как предполагалось ранее, сообщили в пресс-службе компании прокатчика.
"Фильм "Ампир V" не будет выпущен в российский кинопрокат в объявленную ранее дату 31 марта, — рассказали в компании "Вольга".— Новая дата выпуска фильма будет объявлена дополнительно".
"Empire V" — восьмой роман Пелевина. По сюжету 20-летний парень Роман Шторкин (Павел Табаков) становится вампиром Рамой. Он попадает в мир циничных и влиятельных упырей. А вот примут ли они его — другой вопрос.
Главные роли в картине исполнили Павел Табаков, Федор Бондарчук, Марина Зудина, Вера Алентова, Владимир Долинский и другие.
Режиссер фильма Виктор Гинзбург в 2011 году выпустил картину по другому роману Виктора Пелевина, "Generation П".