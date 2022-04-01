https://ria.ru/20220401/oil-1781228224.html

Вертолеты ВСУ обстреляли нефтебазу в Белгороде

Вертолеты ВСУ обстреляли нефтебазу в Белгороде - РИА Новости, 01.04.2022

Вертолеты ВСУ обстреляли нефтебазу в Белгороде

Два украинских вертолета минувшей ночью обстреляли нефтебазу в Белгороде, начался пожар, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T11:00

2022-04-01T11:00

2022-04-01T15:13

происшествия

александр чуприян

белгород

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

удар всу по нефтебазе в белгороде

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Два украинских вертолета минувшей ночью обстреляли нефтебазу в Белгороде, начался пожар, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.Как уточнил мэр Белгорода Антон Иванов, находившиеся на месте взрыва работники предприятия не пострадали.По данным МЧС, в тушении участвуют 194 человека, 59 единиц техники и пожарный поезд. Жителей близлежащих улиц эвакуировали.Как сообщили РИА Новости в экстренных службах региона, огонь охватил восемь резервуаров с топливом по две тысячи кубометров. Существует угроза перехода возгорания еще на 16 емкостей.На место ЧП вылетел врио главы МЧС Александр Чуприян, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства. Кроме того, в Белгород направилась оперативная группа "для оценки работ на месте и для недопущения перехода огня на соседние резервуары".Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220401/belgorod-1781217520.html

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В Белгороде тушат горящие резервуары с топливом: видео МЧС Пожар на нефтебазе в Белгороде произошел в результате удара с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте. 2022-04-01T11:00 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, александр чуприян, белгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), удар всу по нефтебазе в белгороде