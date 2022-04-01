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Вертолеты ВСУ обстреляли нефтебазу в Белгороде - РИА Новости, 01.04.2022
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Вертолеты ВСУ обстреляли нефтебазу в Белгороде
Вертолеты ВСУ обстреляли нефтебазу в Белгороде - РИА Новости, 01.04.2022
Вертолеты ВСУ обстреляли нефтебазу в Белгороде
Два украинских вертолета минувшей ночью обстреляли нефтебазу в Белгороде, начался пожар, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T11:00
2022-04-01T15:13
происшествия
александр чуприян
белгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
удар всу по нефтебазе в белгороде
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Два украинских вертолета минувшей ночью обстреляли нефтебазу в Белгороде, начался пожар, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.Как уточнил мэр Белгорода Антон Иванов, находившиеся на месте взрыва работники предприятия не пострадали.По данным МЧС, в тушении участвуют 194 человека, 59 единиц техники и пожарный поезд. Жителей близлежащих улиц эвакуировали.Как сообщили РИА Новости в экстренных службах региона, огонь охватил восемь резервуаров с топливом по две тысячи кубометров. Существует угроза перехода возгорания еще на 16 емкостей.На место ЧП вылетел врио главы МЧС Александр Чуприян, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства. Кроме того, в Белгород направилась оперативная группа "для оценки работ на месте и для недопущения перехода огня на соседние резервуары".Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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В Белгороде тушат горящие резервуары с топливом: видео МЧС
Пожар на нефтебазе в Белгороде произошел в результате удара с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте.
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происшествия, александр чуприян, белгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), удар всу по нефтебазе в белгороде
11:00 01.04.2022 (обновлено: 15:13 01.04.2022)
 
Вертолеты ВСУ обстреляли нефтебазу в Белгороде

Вертолеты Вооруженных сил Украины обстреляли нефтебазу в Белгороде

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Два украинских вертолета минувшей ночью обстреляли нефтебазу в Белгороде, начался пожар, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"Пожар на нефтебазе произошел вследствие авиаудара с двух вертолетов Вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте. Жертв нет. <…> Населению ничего не угрожает".

Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков
губернатор Белгородской области
Как уточнил мэр Белгорода Антон Иванов, находившиеся на месте взрыва работники предприятия не пострадали.
По данным МЧС, в тушении участвуют 194 человека, 59 единиц техники и пожарный поезд. Жителей близлежащих улиц эвакуировали.
Как сообщили РИА Новости в экстренных службах региона, огонь охватил восемь резервуаров с топливом по две тысячи кубометров. Существует угроза перехода возгорания еще на 16 емкостей.
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
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В Белгороде сообщили об обстреле типографии
На место ЧП вылетел врио главы МЧС Александр Чуприян, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства. Кроме того, в Белгород направилась оперативная группа "для оценки работ на месте и для недопущения перехода огня на соседние резервуары".
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Пожар на нефтебазе в Белгороде после удара с вертолетов ВСУ
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

Пожар на нефтебазе в Белгороде начался в ночь на 1 апреля.

Столб дыма от пожара на нефтебазе в Белгороде
1 из 9

Пожар на нефтебазе в Белгороде начался в ночь на 1 апреля.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

Загорелись восемь резервуаров с топливом, возникла угроза перехода огня на другие емкости.

Пожар на нефтебазе в Белгороде
2 из 9

Загорелись восемь резервуаров с топливом, возникла угроза перехода огня на другие емкости.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанк

Находившиеся на месте ЧП работники предприятия не пострадали.

Пожар на нефтебазе в Белгороде. Кадр видео
3 из 9

Находившиеся на месте ЧП работники предприятия не пострадали.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанк

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, пожар стал результатом удара с двух украинских вертолетов, зашедших в воздушное пространство России.

Автомобили сотрудников МЧС РФ на месте пожара на нефтебазе в Белгороде
4 из 9

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, пожар стал результатом удара с двух украинских вертолетов, зашедших в воздушное пространство России.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

На тушении пожара работают 194 человека, 59 единиц техники и пожарный поезд.

Пожар на нефтебазе в Белгороде
5 из 9

На тушении пожара работают 194 человека, 59 единиц техники и пожарный поезд.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

Жителей близлежащих улиц эвакуировали. Они смогут вернуться домой, когда спасатели справятся с огнем.

Столб дыма от пожара на нефтебазе в Белгороде
6 из 9

Жителей близлежащих улиц эвакуировали. Они смогут вернуться домой, когда спасатели справятся с огнем.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанк

На место происшествия вылетел врио главы МЧС Александр Чуприян.

Пожар на нефтебазе в Белгородской области
7 из 9

На место происшествия вылетел врио главы МЧС Александр Чуприян.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

Кроме того, для оценки ситуации на месте в Белгород направили оперативную группу.

Автомобиль скорой помощи вблизи пожара на нефтебазе в Белгороде
8 из 9

Кроме того, для оценки ситуации на месте в Белгород направили оперативную группу.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

Угрозы для белгородцев нет, у города достаточно резервов для ликвидации возгорания.

Столб дыма от пожара на нефтебазе в Белгороде
9 из 9

Угрозы для белгородцев нет, у города достаточно резервов для ликвидации возгорания.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
1 из 9

Пожар на нефтебазе в Белгороде начался в ночь на 1 апреля.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
2 из 9

Загорелись восемь резервуаров с топливом, возникла угроза перехода огня на другие емкости.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
3 из 9

Находившиеся на месте ЧП работники предприятия не пострадали.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
4 из 9

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, пожар стал результатом удара с двух украинских вертолетов, зашедших в воздушное пространство России.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
5 из 9

На тушении пожара работают 194 человека, 59 единиц техники и пожарный поезд.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
6 из 9

Жителей близлежащих улиц эвакуировали. Они смогут вернуться домой, когда спасатели справятся с огнем.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
7 из 9

На место происшествия вылетел врио главы МЧС Александр Чуприян.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
8 из 9

Кроме того, для оценки ситуации на месте в Белгород направили оперативную группу.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
9 из 9

Угрозы для белгородцев нет, у города достаточно резервов для ликвидации возгорания.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
 
ПроисшествияАлександр ЧуприянБелгородМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Удар ВСУ по нефтебазе в Белгороде
 
 
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