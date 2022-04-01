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Украинские войска обстреляли поселок Донецкий в ЛНР

Украинские войска обстреляли поселок Донецкий в ЛНР - РИА Новости, 01.04.2022

Украинские войска обстреляли поселок Донецкий в ЛНР

Украинские войска в полночь обстреляли из РСЗО населенный пункт Донецкий в Луганской народной республике, выпустив 40 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T00:42

2022-04-01T00:42

2022-04-01T00:58

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луганская народная республика

луганск

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вооруженные силы украины

владимир путин

россия

украина

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ЛУГАНСК, 1 апр — РИА Новости. Украинские войска в полночь обстреляли из РСЗО населенный пункт Донецкий в Луганской народной республике, выпустив 40 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

луганская народная республика

луганск

донецкая народная республика

россия

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, луганская народная республика, луганск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, владимир путин, россия, украина, донбасс