https://ria.ru/20220401/nikolskoe-1781331925.html
Белгородские власти выясняют, что произошло в Никольском, где был хлопок
Белгородские власти выясняют, что произошло в Никольском, где был хлопок - РИА Новости, 01.04.2022
Белгородские власти выясняют, что произошло в Никольском, где был хлопок
Власти Белгородской области выясняют, что именно произошло в селе Никольском, куда якобы попал снаряд, и после этого сделают официальное заявление, сообщил... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T16:26
2022-04-01T16:26
2022-04-01T16:26
происшествия
белгородская область
удар всу по нефтебазе в белгороде
вячеслав гладков
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 апр – РИА Новости. Власти Белгородской области выясняют, что именно произошло в селе Никольском, куда якобы попал снаряд, и после этого сделают официальное заявление, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.В пятницу днем пользователи соцсетей начали сообщать, что якобы в село Никольское попал снаряд. Люди рассказывали о звуке взрыва, публиковали фото и видео со следами падения, как они предполагают, снаряда. Власти и силовые структуры официально не давали комментариев на этот счет.Гладков написал в своем Telegram-канале, что некоторые СМИ начали публиковать утверждения о том, что "белгородские власти не знают, что произошло в Никольском"."Официально заявляю, что это неправда. Заявлений и комментариев по ситуации пока никаких не было по той причине, что сейчас всю информацию тщательно проверяем, понимая свою ответственность за каждое сказанное людям слово. Как только получу полные и достоверные данные, сразу же проинформирую, как и обычно", - подчеркнул губернатор.Ранним утром в пятницу произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. По словам главы региона, он стал результатом удара с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что горят восемь резервуаров с топливом, есть угроза перехода огня на другие резервуары. Мэр Белгорода и представитель "Роснефти" заявили, что пострадавших в результате пожара нет.Под обстрел попал и промпарк "Северный". В частности, сотрудница расположенной на территории промпарка типографии сообщила РИА Новости, что предприятие утром обстреляли, внутри был сотрудник, он чудом остался жив, потому что вышел за кофе. На типографии повреждено оборудование, прострелены окна. О повреждениях сообщил также руководитель расположенного напротив ООО "Техсапфир".
https://ria.ru/20220401/belgorod-1781302473.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, удар всу по нефтебазе в белгороде, вячеслав гладков
Белгородские власти выясняют, что произошло в Никольском, где был хлопок
Белгородские власти выясняют, что произошло в Никольском, где слышали громкий хлопок
ЯРОСЛАВЛЬ, 1 апр – РИА Новости.
Власти Белгородской области выясняют, что именно произошло в селе Никольском, куда якобы попал снаряд, и после этого сделают официальное заявление, сообщил
губернатор региона Вячеслав Гладков.
В пятницу днем пользователи соцсетей начали сообщать, что якобы в село Никольское попал снаряд. Люди рассказывали о звуке взрыва, публиковали фото и видео со следами падения, как они предполагают, снаряда. Власти и силовые структуры официально не давали комментариев на этот счет.
Гладков написал в своем Telegram-канале, что некоторые СМИ начали публиковать утверждения о том, что "белгородские власти не знают, что произошло в Никольском".
"Официально заявляю, что это неправда. Заявлений и комментариев по ситуации пока никаких не было по той причине, что сейчас всю информацию тщательно проверяем, понимая свою ответственность за каждое сказанное людям слово. Как только получу полные и достоверные данные, сразу же проинформирую, как и обычно", - подчеркнул губернатор.
Ранним утром в пятницу произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. По словам главы региона, он стал результатом удара с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что горят восемь резервуаров с топливом, есть угроза перехода огня на другие резервуары. Мэр Белгорода и представитель "Роснефти" заявили, что пострадавших в результате пожара нет.
Под обстрел попал и промпарк "Северный". В частности, сотрудница расположенной на территории промпарка типографии сообщила РИА Новости, что предприятие утром обстреляли, внутри был сотрудник, он чудом остался жив, потому что вышел за кофе. На типографии повреждено оборудование, прострелены окна. О повреждениях сообщил также руководитель расположенного напротив ООО "Техсапфир".
Пожар на нефтебазе в Белгороде после удара с вертолетов ВСУ
1 из 9
Пожар на нефтебазе в Белгороде начался в ночь на 1 апреля.
2 из 9
Загорелись восемь резервуаров с топливом, возникла угроза перехода огня на другие емкости.
3 из 9
Находившиеся на месте ЧП работники предприятия не пострадали.
4 из 9
По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, пожар стал результатом удара с двух украинских вертолетов, зашедших в воздушное пространство России.
5 из 9
На тушении пожара работают 194 человека, 59 единиц техники и пожарный поезд.
6 из 9
Жителей близлежащих улиц эвакуировали. Они смогут вернуться домой, когда спасатели справятся с огнем.
7 из 9
На место происшествия вылетел врио главы МЧС Александр Чуприян.
8 из 9
Кроме того, для оценки ситуации на месте в Белгород направили оперативную группу.
9 из 9
Угрозы для белгородцев нет, у города достаточно резервов для ликвидации возгорания.
1 из 9
Пожар на нефтебазе в Белгороде начался в ночь на 1 апреля.
2 из 9
Загорелись восемь резервуаров с топливом, возникла угроза перехода огня на другие емкости.
3 из 9
Находившиеся на месте ЧП работники предприятия не пострадали.
4 из 9
По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, пожар стал результатом удара с двух украинских вертолетов, зашедших в воздушное пространство России.
5 из 9
На тушении пожара работают 194 человека, 59 единиц техники и пожарный поезд.
6 из 9
Жителей близлежащих улиц эвакуировали. Они смогут вернуться домой, когда спасатели справятся с огнем.
7 из 9
На место происшествия вылетел врио главы МЧС Александр Чуприян.
8 из 9
Кроме того, для оценки ситуации на месте в Белгород направили оперативную группу.
9 из 9
Угрозы для белгородцев нет, у города достаточно резервов для ликвидации возгорания.