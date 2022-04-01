https://ria.ru/20220401/nikolskoe-1781331925.html

Белгородские власти выясняют, что произошло в Никольском, где был хлопок

Белгородские власти выясняют, что произошло в Никольском, где был хлопок - РИА Новости, 01.04.2022

Белгородские власти выясняют, что произошло в Никольском, где был хлопок

Власти Белгородской области выясняют, что именно произошло в селе Никольском, куда якобы попал снаряд, и после этого сделают официальное заявление, сообщил... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T16:26

2022-04-01T16:26

2022-04-01T16:26

происшествия

белгородская область

удар всу по нефтебазе в белгороде

вячеслав гладков

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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 апр – РИА Новости. Власти Белгородской области выясняют, что именно произошло в селе Никольском, куда якобы попал снаряд, и после этого сделают официальное заявление, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.В пятницу днем пользователи соцсетей начали сообщать, что якобы в село Никольское попал снаряд. Люди рассказывали о звуке взрыва, публиковали фото и видео со следами падения, как они предполагают, снаряда. Власти и силовые структуры официально не давали комментариев на этот счет.Гладков написал в своем Telegram-канале, что некоторые СМИ начали публиковать утверждения о том, что "белгородские власти не знают, что произошло в Никольском"."Официально заявляю, что это неправда. Заявлений и комментариев по ситуации пока никаких не было по той причине, что сейчас всю информацию тщательно проверяем, понимая свою ответственность за каждое сказанное людям слово. Как только получу полные и достоверные данные, сразу же проинформирую, как и обычно", - подчеркнул губернатор.Ранним утром в пятницу произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. По словам главы региона, он стал результатом удара с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что горят восемь резервуаров с топливом, есть угроза перехода огня на другие резервуары. Мэр Белгорода и представитель "Роснефти" заявили, что пострадавших в результате пожара нет.Под обстрел попал и промпарк "Северный". В частности, сотрудница расположенной на территории промпарка типографии сообщила РИА Новости, что предприятие утром обстреляли, внутри был сотрудник, он чудом остался жив, потому что вышел за кофе. На типографии повреждено оборудование, прострелены окна. О повреждениях сообщил также руководитель расположенного напротив ООО "Техсапфир".

https://ria.ru/20220401/belgorod-1781302473.html

белгородская область

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

происшествия, белгородская область, удар всу по нефтебазе в белгороде, вячеслав гладков