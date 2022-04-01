https://ria.ru/20220401/neytralitet-1781187304.html

В парламенте Сербии призвали прописать в конституции военный нейтралитет

В парламенте Сербии призвали прописать в конституции военный нейтралитет - РИА Новости, 01.04.2022

В парламенте Сербии призвали прописать в конституции военный нейтралитет

Военный нейтралитет Сербии должен быть утвержден в конституции страны, заявил радиостанции Sputnik председатель Скупщины (парламента) Сербии Ивица Дачич. РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T00:31

2022-04-01T00:31

2022-04-01T00:31

в мире

александр вучич

россия

сербия

косово

совет безопасности оон

оон

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/137793/05/1377930589_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_cee19fa793006756bfce9c35376f6fb2.jpg

БЕЛГРАД, 1 апр — РИА Новости. Военный нейтралитет Сербии должен быть утвержден в конституции страны, заявил радиостанции Sputnik председатель Скупщины (парламента) Сербии Ивица Дачич.Председатель парламента Сербии также предложил, чтобы все политические партии страны четко указывали свою позицию по ключевым для страны вопросам отношения к НАТО, Косово, санкций в отношении России и других государств."Вы должны определять свои приоритеты. Во всяком случае приоритет — не вводить санкции. Думаю, что наше государственное руководство и МИД руководствовались этим. Все остальное — вопрос политической оценки, что в данный момент можно, а что — нет. Думаю, что эта позиция должна быть выдержана до конца", — подчеркнул Дачич.Ранее в четверг он заявил, что Сербия не должна поддерживать санкции Запада в отношении России из-за союзнической поддержки Москвой Белграда по вопросу Косово и Метохии в Совбезе ООН.В обращении к гражданам 2 марта президент Александр Вучич сообщил, что власти Сербии поддержали 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине, те, что не предполагают санкции и не планируют отчуждать имущество российских компаний в стране. По его словам, кризис из-за боевых действий на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.

https://ria.ru/20220330/obschenie-1780779389.html

https://ria.ru/20220331/serbiya-1781048916.html

россия

сербия

косово

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Стома

Никита Стома

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, александр вучич, россия, сербия, косово, совет безопасности оон, оон, нато, ивица дачич