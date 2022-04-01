В парламенте Сербии призвали прописать в конституции военный нейтралитет
Спикер парламента Сербии Дачич: военный нейтралитет страны нужно прописать в конституции
Вид на Белград, Сербия. Архивное фото
БЕЛГРАД, 1 апр — РИА Новости. Военный нейтралитет Сербии должен быть утвержден в конституции страны, заявил радиостанции Sputnik председатель Скупщины (парламента) Сербии Ивица Дачич.
"Мы приняли решение о военном нейтралитете, оно основано на большом негативном опыте, прежде всего бомбардировок, точнее, агрессии НАТО (1999 года). Это решение не меняется и, по-моему, это должно войти в конституцию Сербии. Лично считаю, что те, кто бомбил нашу землю — военные преступники, и они однажды ответят перед нашим, иностранным или Божьим судом", — отметил Дачич и повторил, что кто-то должен понести ответственность за сербские жертвы, особенно мирных граждан и детей.
"Вы должны определять свои приоритеты. Во всяком случае приоритет — не вводить санкции. Думаю, что наше государственное руководство и МИД руководствовались этим. Все остальное — вопрос политической оценки, что в данный момент можно, а что — нет. Думаю, что эта позиция должна быть выдержана до конца", — подчеркнул Дачич.
Ранее в четверг он заявил, что Сербия не должна поддерживать санкции Запада в отношении России из-за союзнической поддержки Москвой Белграда по вопросу Косово и Метохии в Совбезе ООН.
В обращении к гражданам 2 марта президент Александр Вучич сообщил, что власти Сербии поддержали 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине, те, что не предполагают санкции и не планируют отчуждать имущество российских компаний в стране. По его словам, кризис из-за боевых действий на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.