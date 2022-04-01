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В парламенте Сербии призвали прописать в конституции военный нейтралитет - РИА Новости, 01.04.2022
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В парламенте Сербии призвали прописать в конституции военный нейтралитет
В парламенте Сербии призвали прописать в конституции военный нейтралитет - РИА Новости, 01.04.2022
В парламенте Сербии призвали прописать в конституции военный нейтралитет
Военный нейтралитет Сербии должен быть утвержден в конституции страны, заявил радиостанции Sputnik председатель Скупщины (парламента) Сербии Ивица Дачич. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T00:31
2022-04-01T00:31
в мире
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нато
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БЕЛГРАД, 1 апр — РИА Новости. Военный нейтралитет Сербии должен быть утвержден в конституции страны, заявил радиостанции Sputnik председатель Скупщины (парламента) Сербии Ивица Дачич.Председатель парламента Сербии также предложил, чтобы все политические партии страны четко указывали свою позицию по ключевым для страны вопросам отношения к НАТО, Косово, санкций в отношении России и других государств."Вы должны определять свои приоритеты. Во всяком случае приоритет — не вводить санкции. Думаю, что наше государственное руководство и МИД руководствовались этим. Все остальное — вопрос политической оценки, что в данный момент можно, а что — нет. Думаю, что эта позиция должна быть выдержана до конца", — подчеркнул Дачич.Ранее в четверг он заявил, что Сербия не должна поддерживать санкции Запада в отношении России из-за союзнической поддержки Москвой Белграда по вопросу Косово и Метохии в Совбезе ООН.В обращении к гражданам 2 марта президент Александр Вучич сообщил, что власти Сербии поддержали 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине, те, что не предполагают санкции и не планируют отчуждать имущество российских компаний в стране. По его словам, кризис из-за боевых действий на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.
https://ria.ru/20220330/obschenie-1780779389.html
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в мире, александр вучич, россия, сербия, косово, совет безопасности оон, оон, нато, ивица дачич
00:31 01.04.2022
 
В парламенте Сербии призвали прописать в конституции военный нейтралитет

Спикер парламента Сербии Дачич: военный нейтралитет страны нужно прописать в конституции

© Fotolia / Mikhail MarkovskiyВид на Белград, Сербия
Вид на Белград, Сербия - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© Fotolia / Mikhail Markovskiy
Вид на Белград, Сербия. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 1 апр — РИА Новости. Военный нейтралитет Сербии должен быть утвержден в конституции страны, заявил радиостанции Sputnik председатель Скупщины (парламента) Сербии Ивица Дачич.

"Мы приняли решение о военном нейтралитете, оно основано на большом негативном опыте, прежде всего бомбардировок, точнее, агрессии НАТО (1999 года). Это решение не меняется и, по-моему, это должно войти в конституцию Сербии. Лично считаю, что те, кто бомбил нашу землю — военные преступники, и они однажды ответят перед нашим, иностранным или Божьим судом", — отметил Дачич и повторил, что кто-то должен понести ответственность за сербские жертвы, особенно мирных граждан и детей.

Председатель парламента Сербии также предложил, чтобы все политические партии страны четко указывали свою позицию по ключевым для страны вопросам отношения к НАТО, Косово, санкций в отношении России и других государств.
"Вы должны определять свои приоритеты. Во всяком случае приоритет — не вводить санкции. Думаю, что наше государственное руководство и МИД руководствовались этим. Все остальное — вопрос политической оценки, что в данный момент можно, а что — нет. Думаю, что эта позиция должна быть выдержана до конца", — подчеркнул Дачич.
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В обращении к гражданам 2 марта президент Александр Вучич сообщил, что власти Сербии поддержали 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине, те, что не предполагают санкции и не планируют отчуждать имущество российских компаний в стране. По его словам, кризис из-за боевых действий на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.
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В миреАлександр ВучичРоссияСербияКосовоСовет Безопасности ООНООННАТОИвица Дачич
 
 
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