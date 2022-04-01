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Госдеп заявил, что наращивать нефтедобычу должны США, а не страны ОПЕК - РИА Новости, 01.04.2022
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Госдеп заявил, что наращивать нефтедобычу должны США, а не страны ОПЕК
Госдеп заявил, что наращивать нефтедобычу должны США, а не страны ОПЕК - РИА Новости, 01.04.2022
Госдеп заявил, что наращивать нефтедобычу должны США, а не страны ОПЕК
США считают, что дефицит нефти на мировом рынке составляет порядка 2 миллионов баррелей в день, и связывают это с перебоями поставок из России, заявил старший... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T17:30
2022-04-01T18:15
экономика
цены на нефть
джо байден
сша
опек
международное энергетическое агентство
россия
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ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. США считают, что дефицит нефти на мировом рынке составляет порядка 2 миллионов баррелей в день, и связывают это с перебоями поставок из России, заявил старший советник госдепартамента по энергетической безопасности Амос Хокстин."Мы считаем - и не просто считаем, а видим физическое доказательство тому, что дефицит нефти на рынке сегодня составляет примерно 2 миллиона баррелей в день, если не больше. Это связано с перебоями поставок из России на рынок. Вероятно, некоторые из членов ОПЕК не видят этого дефицита, но мы понимаем - это сложный вопрос для них", - сказал Хокстин телеканалу Bloomberg TV.Чиновник госдепартамента добавил, что в условиях сохраняющегося дефицита на рынке энергоносителей страны ОПЕК и ОПЕК+ приняли решение продолжать наращивать добычу, однако США не считают это правильным."Президент (Джо Байден) не просит других делать ту работу, которую должны выполнять мы. Это неправильно", - отметил Хокстин.США уже фиксируют результаты объявленного накануне решения по рекордному выбросу нефти из своих стратегических резервов: цены на топливо стали снижаться, заявил в пятницу старший советник госдепартамента по энергетической безопасности Амос Хокстин."На мой взгляд, президент предпринял мощные шаги, призванные устранить дефицит на энергетических рынках, который стал прямым следствием проводимой (президентом РФ) Владимиром Путиным войны на Украине... И мы уже видим, что цены стали снижаться после объявленного президентом решения", - сказал Хокстин в интервью телеканалу Bloomberg TV.Чиновник госдепартамента выразил уверенность, что решение о выбросе рекордного объема нефти из стратегических резервов США окажет "мощное влияние" на рынок нефти и энергоносителей в целом.США координируют со своими союзниками решение о выбросе на рынок дополнительных баррелей нефти из стратегических резервов, аналогичные шаги ожидаются от стран Европы и Азии, заявил в пятницу старший советник госдепартамента по энергетической безопасности Амос Хокстин."Президент (США Джо Байден) координировал данное высвобождение (нефти из стратегических резервов - ред.), как все другие шаги против президента России Владимира Путина, с нашими союзниками на саммитах G7 и НАТО на предыдущей неделе. Он также обсуждал данный вопрос ранее на текущей неделе. Кроме того, прямо сейчас проходит заседание Международного энергетического агентства, на котором изучается вопрос о дополнительном выбросе (нефти) со стороны других стран", - сказал Хокстин телеканалу Bloomberg TV.Чиновник госдепартамента добавил, что США ожидают аналогичного своему решения о выбросе дополнительных баррелей нефти из своих стратегических запасов со стороны ряда стран Европы и Азии.Накануне президент США Джозеф Байден объявил о решении высвободить из стратегического резерва страны по одному миллиону баррелей в день в течение полугода в целях стабилизации рынка нефти и снижения волатильности цен. Ожидается, что эти объемы поступят на рынок с мая по октябрь текущего года. Кроме того, другие члены МЭА могут направить еще 30-50 миллионов баррелей на рынок.Помимо этого, Байден в своем выступлении потребовал от американских нефтедобытчиков активнее наращивать объемы добычи нефти. Лидер США упрекнул их за то, что более девяти тысяч лицензий на бурение, выданных компаниям, не задействованы, и пригрозил ввести штрафы за простой этих разрешений.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Страны Запада ввели жесткие санкции против РФ из-за спецоперации по демилитаризации Украины. В начале марта Евросоюз принял решение отключить семь российских банков от системы SWIFT: это ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорация ВЭБ.РФ. Министр финансов Антон Силуанов оценил, что страны Запада в рамках санкций из-за Украины заморозили примерно половину, или около 300 миллиардов долларов, золотовалютных резервов России. Президент РФ Владимир Путин отметил, что "коллективный Запад", заморозив российские активы, фактически подвел черту под надёжностью своих валют, перечеркнул к ним доверие.
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экономика, цены на нефть, джо байден, сша, опек, международное энергетическое агентство, россия
17:30 01.04.2022 (обновлено: 18:15 01.04.2022)
 
Госдеп заявил, что наращивать нефтедобычу должны США, а не страны ОПЕК

Советник Госдепа Хокстин считает, что наращивать нефтедобычу должны США, а не страны ОПЕК

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЗдание ОПЕК в Вене
Здание ОПЕК в Вене - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Здание ОПЕК в Вене
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ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. США считают, что дефицит нефти на мировом рынке составляет порядка 2 миллионов баррелей в день, и связывают это с перебоями поставок из России, заявил старший советник госдепартамента по энергетической безопасности Амос Хокстин.
"Мы считаем - и не просто считаем, а видим физическое доказательство тому, что дефицит нефти на рынке сегодня составляет примерно 2 миллиона баррелей в день, если не больше. Это связано с перебоями поставок из России на рынок. Вероятно, некоторые из членов ОПЕК не видят этого дефицита, но мы понимаем - это сложный вопрос для них", - сказал Хокстин телеканалу Bloomberg TV.
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Чиновник госдепартамента добавил, что в условиях сохраняющегося дефицита на рынке энергоносителей страны ОПЕК и ОПЕК+ приняли решение продолжать наращивать добычу, однако США не считают это правильным.
"Президент (Джо Байден) не просит других делать ту работу, которую должны выполнять мы. Это неправильно", - отметил Хокстин.
США уже фиксируют результаты объявленного накануне решения по рекордному выбросу нефти из своих стратегических резервов: цены на топливо стали снижаться, заявил в пятницу старший советник госдепартамента по энергетической безопасности Амос Хокстин.
"На мой взгляд, президент предпринял мощные шаги, призванные устранить дефицит на энергетических рынках, который стал прямым следствием проводимой (президентом РФ) Владимиром Путиным войны на Украине... И мы уже видим, что цены стали снижаться после объявленного президентом решения", - сказал Хокстин в интервью телеканалу Bloomberg TV.
Чиновник госдепартамента выразил уверенность, что решение о выбросе рекордного объема нефти из стратегических резервов США окажет "мощное влияние" на рынок нефти и энергоносителей в целом.
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США координируют со своими союзниками решение о выбросе на рынок дополнительных баррелей нефти из стратегических резервов, аналогичные шаги ожидаются от стран Европы и Азии, заявил в пятницу старший советник госдепартамента по энергетической безопасности Амос Хокстин.
"Президент (США Джо Байден) координировал данное высвобождение (нефти из стратегических резервов - ред.), как все другие шаги против президента России Владимира Путина, с нашими союзниками на саммитах G7 и НАТО на предыдущей неделе. Он также обсуждал данный вопрос ранее на текущей неделе. Кроме того, прямо сейчас проходит заседание Международного энергетического агентства, на котором изучается вопрос о дополнительном выбросе (нефти) со стороны других стран", - сказал Хокстин телеканалу Bloomberg TV.
Чиновник госдепартамента добавил, что США ожидают аналогичного своему решения о выбросе дополнительных баррелей нефти из своих стратегических запасов со стороны ряда стран Европы и Азии.
Накануне президент США Джозеф Байден объявил о решении высвободить из стратегического резерва страны по одному миллиону баррелей в день в течение полугода в целях стабилизации рынка нефти и снижения волатильности цен. Ожидается, что эти объемы поступят на рынок с мая по октябрь текущего года. Кроме того, другие члены МЭА могут направить еще 30-50 миллионов баррелей на рынок.
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Помимо этого, Байден в своем выступлении потребовал от американских нефтедобытчиков активнее наращивать объемы добычи нефти. Лидер США упрекнул их за то, что более девяти тысяч лицензий на бурение, выданных компаниям, не задействованы, и пригрозил ввести штрафы за простой этих разрешений.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Страны Запада ввели жесткие санкции против РФ из-за спецоперации по демилитаризации Украины. В начале марта Евросоюз принял решение отключить семь российских банков от системы SWIFT: это ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорация ВЭБ.РФ. Министр финансов Антон Силуанов оценил, что страны Запада в рамках санкций из-за Украины заморозили примерно половину, или около 300 миллиардов долларов, золотовалютных резервов России. Президент РФ Владимир Путин отметил, что "коллективный Запад", заморозив российские активы, фактически подвел черту под надёжностью своих валют, перечеркнул к ним доверие.
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