https://ria.ru/20220401/mir-1781314572.html

Миром нельзя управлять без участия России и Китая, заявил глава МВД Сербии

Миром нельзя управлять без участия России и Китая, заявил глава МВД Сербии - РИА Новости, 01.04.2022

Миром нельзя управлять без участия России и Китая, заявил глава МВД Сербии

Однополярный мировой порядок мертв, нынешним миром нельзя управлять без участия России и Китая, заявил радиостанции Sputnik глава МВД Сербии Александр Вулин. РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T15:35

2022-04-01T15:35

2022-04-01T15:35

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БЕЛГРАД, 1 апр – РИА Новости. Однополярный мировой порядок мертв, нынешним миром нельзя управлять без участия России и Китая, заявил радиостанции Sputnik глава МВД Сербии Александр Вулин."Однополярность мертва. Нельзя править миром без России и Китая. Нельзя не учитывать и фактор ЕС. Это те векторы, которые придется принять. Не могу сказать, будет ли новая "Ялта", но договор между большими силами должен быть достигнут. Должна быть установлена новая система безопасности", - указал сербский министр.В обращении к гражданам 2 марта президент Сербии Александр Вучич сообщил, что власти Сербии поддержали 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине, те, что не предполагают санкции и не планируют отчуждать имущество российских компаний в стране. По его словам, кризис из-за боевых действий на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220401/neytralitet-1781187304.html

https://ria.ru/20220331/serbiya-1781048916.html

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китай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, александр вучич, владимир путин, сербия, китай, россия, оон, александр вулин