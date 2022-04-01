Рейтинг@Mail.ru
Миром нельзя управлять без участия России и Китая, заявил глава МВД Сербии - РИА Новости, 01.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220401/mir-1781314572.html
Миром нельзя управлять без участия России и Китая, заявил глава МВД Сербии
Миром нельзя управлять без участия России и Китая, заявил глава МВД Сербии - РИА Новости, 01.04.2022
Миром нельзя управлять без участия России и Китая, заявил глава МВД Сербии
Однополярный мировой порядок мертв, нынешним миром нельзя управлять без участия России и Китая, заявил радиостанции Sputnik глава МВД Сербии Александр Вулин. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T15:35
2022-04-01T15:35
в мире
александр вучич
владимир путин
сербия
китай
россия
оон
александр вулин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155299/87/1552998759_0:112:2631:1591_1920x0_80_0_0_6c50a6e874fbb0df48e2754a17d7e900.jpg
БЕЛГРАД, 1 апр – РИА Новости. Однополярный мировой порядок мертв, нынешним миром нельзя управлять без участия России и Китая, заявил радиостанции Sputnik глава МВД Сербии Александр Вулин."Однополярность мертва. Нельзя править миром без России и Китая. Нельзя не учитывать и фактор ЕС. Это те векторы, которые придется принять. Не могу сказать, будет ли новая "Ялта", но договор между большими силами должен быть достигнут. Должна быть установлена новая система безопасности", - указал сербский министр.В обращении к гражданам 2 марта президент Сербии Александр Вучич сообщил, что власти Сербии поддержали 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине, те, что не предполагают санкции и не планируют отчуждать имущество российских компаний в стране. По его словам, кризис из-за боевых действий на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220401/neytralitet-1781187304.html
https://ria.ru/20220331/serbiya-1781048916.html
сербия
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155299/87/1552998759_0:0:2591:1943_1920x0_80_0_0_540bb340715689f5ee91020995b598cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, александр вучич, владимир путин, сербия, китай, россия, оон, александр вулин
15:35 01.04.2022
 
Миром нельзя управлять без участия России и Китая, заявил глава МВД Сербии

Глава МВД Сербии Вулин заявил, что миром нельзя управлять без участия России и Китая

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАлександр Вулин
Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Александр Вулин
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 1 апр – РИА Новости. Однополярный мировой порядок мертв, нынешним миром нельзя управлять без участия России и Китая, заявил радиостанции Sputnik глава МВД Сербии Александр Вулин.
"Однополярность мертва. Нельзя править миром без России и Китая. Нельзя не учитывать и фактор ЕС. Это те векторы, которые придется принять. Не могу сказать, будет ли новая "Ялта", но договор между большими силами должен быть достигнут. Должна быть установлена новая система безопасности", - указал сербский министр.
Вид на Белград, Сербия - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
Вчера, 00:31
В парламенте Сербии призвали прописать в конституции военный нейтралитет
В обращении к гражданам 2 марта президент Сербии Александр Вучич сообщил, что власти Сербии поддержали 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине, те, что не предполагают санкции и не планируют отчуждать имущество российских компаний в стране. По его словам, кризис из-за боевых действий на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Вид на Белград - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
31 марта, 12:47
В Белграде объяснили, почему Сербия не должна вводить санкции против России
 
В миреАлександр ВучичВладимир ПутинСербияКитайРоссияООНАлександр Вулин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала