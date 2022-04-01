https://ria.ru/20220401/miny-1781302836.html

Эрдоган: Турция продолжает принимать меры против мин в Черном море

Эрдоган: Турция продолжает принимать меры против мин в Черном море - РИА Новости, 01.04.2022

Эрдоган: Турция продолжает принимать меры против мин в Черном море

Президент Турции Тайип Эрдоган после обнаружения дрейфующих мин в Черном море заявил об отсутствии проблем на данный момент, по его словам, Анкара продолжает... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T14:50

2022-04-01T14:50

2022-04-01T14:50

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АНКАРА, 1 апр - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган после обнаружения дрейфующих мин в Черном море заявил об отсутствии проблем на данный момент, по его словам, Анкара продолжает принимать необходимые меры."На данный момент мы не испытываем никаких проблем. Но, конечно же, продолжаем принимать соответствующие меры",- сообщил Эрдоган журналистам.Ранее минобороны Турции сообщило об обнаружении мины у побережья Игнеады (западное побережье Черного моря) недалеко от границы с Болгарией.ФСБ России ранее заявила, что украинские военные после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения. ВМС Турции попросили корабли отслеживать дрейфующие мины после сообщения ФСБ России, сообщала газета Hürriyet.

https://ria.ru/20220401/miny-1781248960.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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