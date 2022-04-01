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Эрдоган: Турция продолжает принимать меры против мин в Черном море - РИА Новости, 01.04.2022
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Эрдоган: Турция продолжает принимать меры против мин в Черном море
Эрдоган: Турция продолжает принимать меры против мин в Черном море - РИА Новости, 01.04.2022
Эрдоган: Турция продолжает принимать меры против мин в Черном море
Президент Турции Тайип Эрдоган после обнаружения дрейфующих мин в Черном море заявил об отсутствии проблем на данный момент, по его словам, Анкара продолжает... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T14:50
2022-04-01T14:50
в мире
минобороны турции
вмс турции
турция
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
болгария
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АНКАРА, 1 апр - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган после обнаружения дрейфующих мин в Черном море заявил об отсутствии проблем на данный момент, по его словам, Анкара продолжает принимать необходимые меры."На данный момент мы не испытываем никаких проблем. Но, конечно же, продолжаем принимать соответствующие меры",- сообщил Эрдоган журналистам.Ранее минобороны Турции сообщило об обнаружении мины у побережья Игнеады (западное побережье Черного моря) недалеко от границы с Болгарией.ФСБ России ранее заявила, что украинские военные после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения. ВМС Турции попросили корабли отслеживать дрейфующие мины после сообщения ФСБ России, сообщала газета Hürriyet.
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в мире, минобороны турции, вмс турции, турция, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, болгария, одесса, украина, реджеп тайип эрдоган
14:50 01.04.2022
 
Эрдоган: Турция продолжает принимать меры против мин в Черном море

Эрдоган заявил, что Турция продолжает принимать меры против дрейфующих мин в Черном море

© AP Photo / Pool Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© AP Photo / Pool
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
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АНКАРА, 1 апр - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган после обнаружения дрейфующих мин в Черном море заявил об отсутствии проблем на данный момент, по его словам, Анкара продолжает принимать необходимые меры.
"На данный момент мы не испытываем никаких проблем. Но, конечно же, продолжаем принимать соответствующие меры",- сообщил Эрдоган журналистам.
Торговое судно в Черном море в районе порта Одессы - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
Вчера, 12:26
Турция принимает меры по вопросу дрейфующих мин в Черном море
Ранее минобороны Турции сообщило об обнаружении мины у побережья Игнеады (западное побережье Черного моря) недалеко от границы с Болгарией.
ФСБ России ранее заявила, что украинские военные после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения. ВМС Турции попросили корабли отслеживать дрейфующие мины после сообщения ФСБ России, сообщала газета Hürriyet.
 
В миреМинобороны ТурцииВМС ТурцииТурцияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссияБолгарияОдессаУкраинаРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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