https://ria.ru/20220401/minirovanie-1781274201.html

Сообщение о минировании аэропорта Волгограда оказалось ложным

Сообщение о минировании аэропорта Волгограда оказалось ложным - РИА Новости, 01.04.2022

Сообщение о минировании аэропорта Волгограда оказалось ложным

Сообщение о "минировании" волгоградского аэропорта оказалось ложным, сообщила РИА Новости пресс-секретарь воздушной гавани Анастасия Голодова. РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T13:24

2022-04-01T13:24

2022-04-01T13:33

происшествия

волгоград

волгоградская область

ложные сообщения о минировании зданий

новости - туризм

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ВОЛГОГРАД, 1 апр – РИА Новости. Сообщение о "минировании" волгоградского аэропорта оказалось ложным, сообщила РИА Новости пресс-секретарь воздушной гавани Анастасия Голодова.В пятницу в 11.30 поступило сообщение о минировании аэропорта Волгограда, пассажиры и сотрудники были эвакуированы."В 12.50 все проверили, ложное сообщение", - сообщила Голодова.

https://ria.ru/20220401/minirovanie-1781241171.html

волгоград

волгоградская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

происшествия, волгоград, волгоградская область, ложные сообщения о минировании зданий, новости - туризм