https://ria.ru/20220401/minirovanie-1781274201.html
Сообщение о минировании аэропорта Волгограда оказалось ложным
Сообщение о минировании аэропорта Волгограда оказалось ложным - РИА Новости, 01.04.2022
Сообщение о минировании аэропорта Волгограда оказалось ложным
Сообщение о "минировании" волгоградского аэропорта оказалось ложным, сообщила РИА Новости пресс-секретарь воздушной гавани Анастасия Голодова. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T13:24
2022-04-01T13:24
2022-04-01T13:33
происшествия
волгоград
волгоградская область
ложные сообщения о минировании зданий
новости - туризм
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ВОЛГОГРАД, 1 апр – РИА Новости. Сообщение о "минировании" волгоградского аэропорта оказалось ложным, сообщила РИА Новости пресс-секретарь воздушной гавани Анастасия Голодова.В пятницу в 11.30 поступило сообщение о минировании аэропорта Волгограда, пассажиры и сотрудники были эвакуированы."В 12.50 все проверили, ложное сообщение", - сообщила Голодова.
https://ria.ru/20220401/minirovanie-1781241171.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоград, волгоградская область, ложные сообщения о минировании зданий, новости - туризм
13:24 01.04.2022 (обновлено: 13:33 01.04.2022)
Сообщение о минировании аэропорта Волгограда оказалось ложным
Угроза взрыва в аэропорту Волгограда не подтвердилась