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Сообщение о минировании аэропорта Волгограда оказалось ложным - РИА Новости, 01.04.2022
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Сообщение о минировании аэропорта Волгограда оказалось ложным
Сообщение о минировании аэропорта Волгограда оказалось ложным - РИА Новости, 01.04.2022
Сообщение о минировании аэропорта Волгограда оказалось ложным
Сообщение о "минировании" волгоградского аэропорта оказалось ложным, сообщила РИА Новости пресс-секретарь воздушной гавани Анастасия Голодова. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T13:24
2022-04-01T13:33
происшествия
волгоград
волгоградская область
ложные сообщения о минировании зданий
новости - туризм
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ВОЛГОГРАД, 1 апр – РИА Новости. Сообщение о "минировании" волгоградского аэропорта оказалось ложным, сообщила РИА Новости пресс-секретарь воздушной гавани Анастасия Голодова.В пятницу в 11.30 поступило сообщение о минировании аэропорта Волгограда, пассажиры и сотрудники были эвакуированы."В 12.50 все проверили, ложное сообщение", - сообщила Голодова.
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происшествия, волгоград, волгоградская область, ложные сообщения о минировании зданий, новости - туризм
13:24 01.04.2022 (обновлено: 13:33 01.04.2022)
 
Сообщение о минировании аэропорта Волгограда оказалось ложным

Угроза взрыва в аэропорту Волгограда не подтвердилась

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкПассажир в международном аэропорту Волгограда
Пассажир в международном аэропорту Волгограда - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Пассажир в международном аэропорту Волгограда
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 1 апр – РИА Новости. Сообщение о "минировании" волгоградского аэропорта оказалось ложным, сообщила РИА Новости пресс-секретарь воздушной гавани Анастасия Голодова.
В пятницу в 11.30 поступило сообщение о минировании аэропорта Волгограда, пассажиры и сотрудники были эвакуированы.
"В 12.50 все проверили, ложное сообщение", - сообщила Голодова.
Сапер - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
Вчера, 11:56
Аэропорт Волгограда эвакуируют из-за сообщения о минировании
 
ПроисшествияВолгоградВолгоградская областьЛожные сообщения о минировании зданийНовости - Туризм
 
 
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