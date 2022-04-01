https://ria.ru/20220401/minirovanie-1781241171.html

Аэропорт Волгограда эвакуируют из-за сообщения о минировании

Аэропорт Волгограда эвакуируют из-за сообщения о минировании - РИА Новости, 01.04.2022

Аэропорт Волгограда эвакуируют из-за сообщения о минировании

Аэропорт Волгограда эвакуируют из-за сообщения о "минировании", сообщила РИА Новости пресс-секретарь аэропорта Анастасия Голодова. РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T11:56

2022-04-01T11:56

2022-04-01T11:56

происшествия

волгоград

волгоградская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767462608_0:0:2975:1674_1920x0_80_0_0_5a931dffdf05f9c4de7622fec2baeb48.jpg

ВОЛГОГРАД, 1 апр – РИА Новости. Аэропорт Волгограда эвакуируют из-за сообщения о "минировании", сообщила РИА Новости пресс-секретарь аэропорта Анастасия Голодова.По ее словам, сообщение о "минировании" аэропорта поступило в пятницу в 11.30."По установленному порядку проводится эвакуация пассажиров и сотрудников из здания терминала", - сообщили Голодова.

https://ria.ru/20220331/minirovanie-1781032461.html

волгоград

волгоградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, волгоград, волгоградская область