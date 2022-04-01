https://ria.ru/20220401/minirovanie-1781241171.html
Аэропорт Волгограда эвакуируют из-за сообщения о минировании
Аэропорт Волгограда эвакуируют из-за сообщения о минировании - РИА Новости, 01.04.2022
Аэропорт Волгограда эвакуируют из-за сообщения о минировании
Аэропорт Волгограда эвакуируют из-за сообщения о "минировании", сообщила РИА Новости пресс-секретарь аэропорта Анастасия Голодова. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T11:56
2022-04-01T11:56
2022-04-01T11:56
происшествия
волгоград
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 1 апр – РИА Новости. Аэропорт Волгограда эвакуируют из-за сообщения о "минировании", сообщила РИА Новости пресс-секретарь аэропорта Анастасия Голодова.По ее словам, сообщение о "минировании" аэропорта поступило в пятницу в 11.30."По установленному порядку проводится эвакуация пассажиров и сотрудников из здания терминала", - сообщили Голодова.
https://ria.ru/20220331/minirovanie-1781032461.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоград, волгоградская область
Аэропорт Волгограда эвакуируют из-за сообщения о минировании
Аэропорт Волгограда эвакуируют из-за угрозы минирования здания