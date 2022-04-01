https://ria.ru/20220401/mariupol-1781339480.html

ДНР скоро примет решение о том, кто возглавит Мариуполь

ДНР скоро примет решение о том, кто возглавит Мариуполь - РИА Новости, 01.04.2022

ДНР скоро примет решение о том, кто возглавит Мариуполь

ДНР скоро примет решение о том, кто возглавит Мариуполь, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T16:50

2022-04-01T16:50

2022-04-01T16:50

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. ДНР скоро примет решение о том, кто возглавит Мариуполь, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.Ранее Пушилин распорядился создать администрацию города Мариуполя."Администрация с учетом большого количества людей, остающихся там, уже должна выстраивать основные моменты управления городом - это и разбор завалов, и уже организованная, системная помощь в освобожденных районах, микрорайонах города", - сказал он в эфире Первого канала.По его словам, большая часть Мариуполя находится под контролем ДНР. "В данный момент идет формирование управленческой вертикали в городе Мариуполь. Чуть позже будет принято решение, потому что рассматриваются разные варианты", - добавил Пушилин, отвечая на вопрос о том, кто возглавит город.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время военные ДНР и России ведут бои за освобождение города. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, донецк (днр), мариуполь, украина, вооруженные силы украины