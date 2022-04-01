https://ria.ru/20220401/mariupol-1781334135.html

В Мариуполе продолжаются интенсивные перестрелки

В Мариуполе продолжаются интенсивные перестрелки - РИА Новости, 01.04.2022

В Мариуполе продолжаются интенсивные перестрелки

На улицах Мариуполя звучит интенсивная стрельба, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T16:32

2022-04-01T16:32

2022-04-01T19:02

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

россия

донецк (днр)

мариуполь

украина

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МАРИУПОЛЬ, 1 апр — РИА Новости. На улицах Мариуполя звучит интенсивная стрельба, сообщил корреспондент РИА Новости.Он отметил высокую плотность огня. Кроме стрелкового оружия слышны выстрелы из РПГ и орудий бронетехники.Ситуация в городе остается сложной, жители не отходят от подвалов и укрытий.Как сообщал сегодня представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, сейчас в Мариуполе оказывают сопротивление четыре тысячи украинских боевиков, которые разбиты на три группы: основная часть находится на предприятии "Азовсталь", еще две группы — в центральной части города и в порту.По его словам, украинские военные не контролируют Мариуполь, но у них есть возможность перемещаться по подземным ходам и в единичных случаях оказывать сопротивление.Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что военные окружили Мариуполь и начали зачистку отдельных районов. Сейчас подразделения ДНР и российских Вооруженных сил ведут бои за освобождение города.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

донецкая народная республика

россия

донецк (днр)

мариуполь

украина

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Ольга Маркова

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Звуки перестрелок на улицах Мариуполя Интенсивные перестрелки слышны на улицах Мариуполя, передает корреспондент РИА Новости. Плотность огня высокая. Кроме стрелкового вооружения слышны выстрелы из РПГ и орудий бронетехники. Ситуация в городе остается сложной, жители не отходят от подвалов и укрытий. 2022-04-01T16:32 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, донецк (днр), мариуполь, украина, вооруженные силы украины