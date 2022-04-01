https://ria.ru/20220401/mariupol-1781284773.html

За сутки 34 человека были ранены в Мариуполе, заявил Басурин

За сутки 34 человека были ранены в Мариуполе, заявил Басурин - РИА Новости, 01.04.2022

За сутки 34 человека были ранены в Мариуполе, заявил Басурин

В Мариуполе за сутки 34 человека получили ранения, среди них трое детей, заявил в пятницу представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T14:00

2022-04-01T14:00

2022-04-01T14:00

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

украина

мариуполь

эдуард басурин

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. В Мариуполе за сутки 34 человека получили ранения, среди них трое детей, заявил в пятницу представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин."Вот за прошедшие сутки у нас 34 человека получило ранения, трое из них дети... Это именно из Мариуполя", - сказал он в эфире канала "Россия 1".На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время военные ДНР и России ведут бои за освобождение города. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220330/mariupol-1780845644.html

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мариуполь

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, украина, мариуполь, эдуард басурин, ситуация в днр и лнр