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За сутки 34 человека были ранены в Мариуполе, заявил Басурин - РИА Новости, 01.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220401/mariupol-1781284773.html
За сутки 34 человека были ранены в Мариуполе, заявил Басурин
За сутки 34 человека были ранены в Мариуполе, заявил Басурин - РИА Новости, 01.04.2022
За сутки 34 человека были ранены в Мариуполе, заявил Басурин
В Мариуполе за сутки 34 человека получили ранения, среди них трое детей, заявил в пятницу представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T14:00
2022-04-01T14:00
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
украина
мариуполь
эдуард басурин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. В Мариуполе за сутки 34 человека получили ранения, среди них трое детей, заявил в пятницу представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин."Вот за прошедшие сутки у нас 34 человека получило ранения, трое из них дети... Это именно из Мариуполя", - сказал он в эфире канала "Россия 1".На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время военные ДНР и России ведут бои за освобождение города. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220330/mariupol-1780845644.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, украина, мариуполь, эдуард басурин, ситуация в днр и лнр
14:00 01.04.2022
 
За сутки 34 человека были ранены в Мариуполе, заявил Басурин

Представитель ДНР Басурин: за сутки 34 человека были ранены в Мариуполе, из них трое детей

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРазрушенное жилое здание в Мариуполе
Разрушенное жилое здание в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Разрушенное жилое здание в Мариуполе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. В Мариуполе за сутки 34 человека получили ранения, среди них трое детей, заявил в пятницу представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
"Вот за прошедшие сутки у нас 34 человека получило ранения, трое из них дети... Это именно из Мариуполя", - сказал он в эфире канала "Россия 1".
Могилы во дворе жилого дома в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
30 марта, 13:44
"Хороним людей во дворах": что происходит в Мариуполе
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время военные ДНР и России ведут бои за освобождение города. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Жизнь под обстрелами: что происходит в Мариуполе
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Мариуполь по-прежнему остается горячей точкой.

Жительница с тележкой на одной из улиц Мариуполя
1 из 13

Мариуполь по-прежнему остается горячей точкой.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В городе идут бои за освобождение.

Уничтоженный автомобиль во дворе разрушенного в результате обстрелов жилого дома в Мариуполе
2 из 13

В городе идут бои за освобождение.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Большая часть Мариуполя перешла под контроль российских военных.

Жители во дворе разрушенного в результате обстрелов жилого дома в Мариуполе
3 из 13

Большая часть Мариуполя перешла под контроль российских военных.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Продолжается зачистка центральных районов.

Собор Покрова Божией Матери в Мариуполе
4 из 13

Продолжается зачистка центральных районов.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Разрушения в городе огромны, гуманитарная ситуация близка к катастрофической.

Кошка во дворе разрушенного в результате обстрелов жилого дома в Мариуполе
5 из 13

Разрушения в городе огромны, гуманитарная ситуация близка к катастрофической.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Жители Мариуполя готовят пищу на улице.

Жители готовят пищу на одной из улиц Мариуполя
6 из 13

Жители Мариуполя готовят пищу на улице.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Не подвергшихся обстрелам домов здесь почти не осталось.

Мужчина с велосипедом во дворе разрушенного в результате обстрелов жилого дома в Мариуполе
7 из 13

Не подвергшихся обстрелам домов здесь почти не осталось.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Разрушенный в результате обстрела жилой дом в Мариуполе.

Разрушенный в результате обстрелов жилой дом в Мариуполе
8 из 13

Разрушенный в результате обстрела жилой дом в Мариуполе.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Люди прячутся в подвалах и бомбоубежищах.

Женщина в одной из квартир разрушенного в результате обстрелов жилого дома в Мариуполе
9 из 13

Люди прячутся в подвалах и бомбоубежищах.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Не хватает воды, продуктов, лекарств, теплых вещей.

Автомобиль в воронке на улице Мариуполя
10 из 13

Не хватает воды, продуктов, лекарств, теплых вещей.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Гуманитарную помощь под украинскими артобстрелами доставить трудно.

Разрушения в центре Мариуполя
11 из 13

Гуманитарную помощь под украинскими артобстрелами доставить трудно.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

В освобожденных районах организовали эвакуацию.

Центральные районы Мариуполя
12 из 13

В освобожденных районах организовали эвакуацию.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Военнослужащие и волонтеры выводят из города мирных людей.

Жители города у разрушенного в результате обстрелов жилого дома в Мариуполе
13 из 13

Военнослужащие и волонтеры выводят из города мирных людей.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
1 из 13

Мариуполь по-прежнему остается горячей точкой.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
2 из 13

В городе идут бои за освобождение.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
3 из 13

Большая часть Мариуполя перешла под контроль российских военных.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
4 из 13

Продолжается зачистка центральных районов.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
5 из 13

Разрушения в городе огромны, гуманитарная ситуация близка к катастрофической.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
6 из 13

Жители Мариуполя готовят пищу на улице.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
7 из 13

Не подвергшихся обстрелам домов здесь почти не осталось.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
8 из 13

Разрушенный в результате обстрела жилой дом в Мариуполе.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
9 из 13

Люди прячутся в подвалах и бомбоубежищах.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
10 из 13

Не хватает воды, продуктов, лекарств, теплых вещей.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
11 из 13

Гуманитарную помощь под украинскими артобстрелами доставить трудно.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
12 из 13

В освобожденных районах организовали эвакуацию.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
13 из 13

Военнослужащие и волонтеры выводят из города мирных людей.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаМариупольЭдуард БасуринСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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