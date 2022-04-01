https://ria.ru/20220401/mariupol-1781242294.html

Беженец из Мариуполя рассказал о действиях "азовцев" перед взрывом в театре

Беженец из Мариуполя рассказал о действиях "азовцев" перед взрывом в театре - РИА Новости, 01.04.2022

Беженец из Мариуполя рассказал о действиях "азовцев" перед взрывом в театре

Неонацисты из украинского полка "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) накануне взрыва драматического театра в Мариуполе занесли в... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T12:04

2022-04-01T12:04

2022-04-01T12:04

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Неонацисты из украинского полка "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) накануне взрыва драматического театра в Мариуполе занесли в здание какие-то коробки, в которых, возможно, находились взрывчатка и детонатор, рассказал беженец из Мариуполя, бывший оперативный сотрудник полиции Максим Павленко.По словам Павленко, спустя несколько дней после взрыва драматического театра во второй половине марта он приехал в освобожденный от украинских сил Бердянск, где познакомился с Михаилом, поваром из драмтеатра, готовившим пищу для 2 тысяч мирных жителей, ежедневно находившихся там в подвале.Накануне взрыва в драмтеатр зашли боевики "Азова" и занесли какие-то коробки, рассказал Павленко со слов повара. "Что в этих коробках, никто ничего не видел. Но попросили всех поваров покинуть подвал", - добавил он. "Азовцы" велели поварам не подходить к коробкам и покинуть помещение, так как, по их словам, якобы российские войска на следующий день нанесут авиаудары, отметил беженец."Исходя из слов Михаила… он подразумевает, что это действительно был детонатор и взрывчатка", - сказал Павленко. На фотографиях с места уничтоженного драмтеатра видно, что он был разрушен взрывом изнутри, добавил он.Со слов жителей Мариуполя, "азовцы" говорили: "Мы этот город или отобьем, или города не будет", отметил Павленко.Ранее в Минобороны РФ заявили, что озвученные Киевом обвинения в якобы нанесении авиационного удара по зданию драматического театра в Мариуполе, где могли находиться в заложниках мирные жители, не соответствует действительности - российская авиация не выполняла никаких ударов по наземным целям. В оборонном ведомстве отметили, что "боевики националистического батальона "Азов" совершили новую кровавую провокацию, взорвав заминированное ими здание театра".На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом Донецкой народной республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов".

https://ria.ru/20220401/natsizm-1781149022.html

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Кадры театра в Мариуполе после взрыва боевиками нацбатальона "Азов" Корреспондент РИА Новости передает из Мариуполя с места взрыва драматического театра боевиками националистического полка "Азов" 2022-04-01T12:04 true PT1M22S

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Ольга Фомченкова

в мире, мариуполь, донецкая народная республика, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, донбасс, батальон "азов"