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Беженец из Мариуполя рассказал о действиях "азовцев" перед взрывом в театре - РИА Новости, 01.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220401/mariupol-1781242294.html
Беженец из Мариуполя рассказал о действиях "азовцев" перед взрывом в театре
Беженец из Мариуполя рассказал о действиях "азовцев" перед взрывом в театре - РИА Новости, 01.04.2022
Беженец из Мариуполя рассказал о действиях "азовцев" перед взрывом в театре
Неонацисты из украинского полка "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) накануне взрыва драматического театра в Мариуполе занесли в... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T12:04
2022-04-01T12:04
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мариуполь
донецкая народная республика
днр
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
донбасс
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Неонацисты из украинского полка "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) накануне взрыва драматического театра в Мариуполе занесли в здание какие-то коробки, в которых, возможно, находились взрывчатка и детонатор, рассказал беженец из Мариуполя, бывший оперативный сотрудник полиции Максим Павленко.По словам Павленко, спустя несколько дней после взрыва драматического театра во второй половине марта он приехал в освобожденный от украинских сил Бердянск, где познакомился с Михаилом, поваром из драмтеатра, готовившим пищу для 2 тысяч мирных жителей, ежедневно находившихся там в подвале.Накануне взрыва в драмтеатр зашли боевики "Азова" и занесли какие-то коробки, рассказал Павленко со слов повара. "Что в этих коробках, никто ничего не видел. Но попросили всех поваров покинуть подвал", - добавил он. "Азовцы" велели поварам не подходить к коробкам и покинуть помещение, так как, по их словам, якобы российские войска на следующий день нанесут авиаудары, отметил беженец."Исходя из слов Михаила… он подразумевает, что это действительно был детонатор и взрывчатка", - сказал Павленко. На фотографиях с места уничтоженного драмтеатра видно, что он был разрушен взрывом изнутри, добавил он.Со слов жителей Мариуполя, "азовцы" говорили: "Мы этот город или отобьем, или города не будет", отметил Павленко.Ранее в Минобороны РФ заявили, что озвученные Киевом обвинения в якобы нанесении авиационного удара по зданию драматического театра в Мариуполе, где могли находиться в заложниках мирные жители, не соответствует действительности - российская авиация не выполняла никаких ударов по наземным целям. В оборонном ведомстве отметили, что "боевики националистического батальона "Азов" совершили новую кровавую провокацию, взорвав заминированное ими здание театра".На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом Донецкой народной республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов".
https://ria.ru/20220401/natsizm-1781149022.html
мариуполь
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Кадры театра в Мариуполе после взрыва боевиками нацбатальона "Азов"
Корреспондент РИА Новости передает из Мариуполя с места взрыва драматического театра боевиками националистического полка "Азов"
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в мире, мариуполь, донецкая народная республика, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, донбасс, батальон "азов"
12:04 01.04.2022
 
Беженец из Мариуполя рассказал о действиях "азовцев" перед взрывом в театре

Беженец Павленко: "азовцы" заносили в театр в Мариуполе коробки, возможно, со взрывчаткой

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Неонацисты из украинского полка "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) накануне взрыва драматического театра в Мариуполе занесли в здание какие-то коробки, в которых, возможно, находились взрывчатка и детонатор, рассказал беженец из Мариуполя, бывший оперативный сотрудник полиции Максим Павленко.
По словам Павленко, спустя несколько дней после взрыва драматического театра во второй половине марта он приехал в освобожденный от украинских сил Бердянск, где познакомился с Михаилом, поваром из драмтеатра, готовившим пищу для 2 тысяч мирных жителей, ежедневно находившихся там в подвале.
Марши националистов на Украине - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
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"На Украине нацистов нет": Россия и Запад знают и помнят о нацизме разное
Накануне взрыва в драмтеатр зашли боевики "Азова" и занесли какие-то коробки, рассказал Павленко со слов повара. "Что в этих коробках, никто ничего не видел. Но попросили всех поваров покинуть подвал", - добавил он. "Азовцы" велели поварам не подходить к коробкам и покинуть помещение, так как, по их словам, якобы российские войска на следующий день нанесут авиаудары, отметил беженец.
"Исходя из слов Михаила… он подразумевает, что это действительно был детонатор и взрывчатка", - сказал Павленко. На фотографиях с места уничтоженного драмтеатра видно, что он был разрушен взрывом изнутри, добавил он.
Со слов жителей Мариуполя, "азовцы" говорили: "Мы этот город или отобьем, или города не будет", отметил Павленко.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что озвученные Киевом обвинения в якобы нанесении авиационного удара по зданию драматического театра в Мариуполе, где могли находиться в заложниках мирные жители, не соответствует действительности - российская авиация не выполняла никаких ударов по наземным целям. В оборонном ведомстве отметили, что "боевики националистического батальона "Азов" совершили новую кровавую провокацию, взорвав заминированное ими здание театра".
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом Донецкой народной республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов".
Жизнь под обстрелами: что происходит в Мариуполе
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Мариуполь по-прежнему остается горячей точкой.

Жительница с тележкой на одной из улиц Мариуполя
1 из 13

Мариуполь по-прежнему остается горячей точкой.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В городе идут бои за освобождение.

Уничтоженный автомобиль во дворе разрушенного в результате обстрелов жилого дома в Мариуполе
2 из 13

В городе идут бои за освобождение.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Большая часть Мариуполя перешла под контроль российских военных.

Жители во дворе разрушенного в результате обстрелов жилого дома в Мариуполе
3 из 13

Большая часть Мариуполя перешла под контроль российских военных.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Продолжается зачистка центральных районов.

Собор Покрова Божией Матери в Мариуполе
4 из 13

Продолжается зачистка центральных районов.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Разрушения в городе огромны, гуманитарная ситуация близка к катастрофической.

Кошка во дворе разрушенного в результате обстрелов жилого дома в Мариуполе
5 из 13

Разрушения в городе огромны, гуманитарная ситуация близка к катастрофической.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Жители Мариуполя готовят пищу на улице.

Жители готовят пищу на одной из улиц Мариуполя
6 из 13

Жители Мариуполя готовят пищу на улице.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Не подвергшихся обстрелам домов здесь почти не осталось.

Мужчина с велосипедом во дворе разрушенного в результате обстрелов жилого дома в Мариуполе
7 из 13

Не подвергшихся обстрелам домов здесь почти не осталось.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Разрушенный в результате обстрела жилой дом в Мариуполе.

Разрушенный в результате обстрелов жилой дом в Мариуполе
8 из 13

Разрушенный в результате обстрела жилой дом в Мариуполе.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Люди прячутся в подвалах и бомбоубежищах.

Женщина в одной из квартир разрушенного в результате обстрелов жилого дома в Мариуполе
9 из 13

Люди прячутся в подвалах и бомбоубежищах.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Не хватает воды, продуктов, лекарств, теплых вещей.

Автомобиль в воронке на улице Мариуполя
10 из 13

Не хватает воды, продуктов, лекарств, теплых вещей.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Гуманитарную помощь под украинскими артобстрелами доставить трудно.

Разрушения в центре Мариуполя
11 из 13

Гуманитарную помощь под украинскими артобстрелами доставить трудно.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

В освобожденных районах организовали эвакуацию.

Центральные районы Мариуполя
12 из 13

В освобожденных районах организовали эвакуацию.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Военнослужащие и волонтеры выводят из города мирных людей.

Жители города у разрушенного в результате обстрелов жилого дома в Мариуполе
13 из 13

Военнослужащие и волонтеры выводят из города мирных людей.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
1 из 13

Мариуполь по-прежнему остается горячей точкой.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
2 из 13

В городе идут бои за освобождение.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
3 из 13

Большая часть Мариуполя перешла под контроль российских военных.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
4 из 13

Продолжается зачистка центральных районов.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
5 из 13

Разрушения в городе огромны, гуманитарная ситуация близка к катастрофической.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
6 из 13

Жители Мариуполя готовят пищу на улице.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
7 из 13

Не подвергшихся обстрелам домов здесь почти не осталось.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
8 из 13

Разрушенный в результате обстрела жилой дом в Мариуполе.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
9 из 13

Люди прячутся в подвалах и бомбоубежищах.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
10 из 13

Не хватает воды, продуктов, лекарств, теплых вещей.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
11 из 13

Гуманитарную помощь под украинскими артобстрелами доставить трудно.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
12 из 13

В освобожденных районах организовали эвакуацию.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
13 из 13

Военнослужащие и волонтеры выводят из города мирных людей.

© РИА Новости / Максим Блинов
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