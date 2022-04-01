https://ria.ru/20220401/marinka-1781304441.html

Военные ДНР контролируют 35 процентов города Марьинка

Военные ДНР контролируют 35 процентов города Марьинка - РИА Новости, 01.04.2022

Военные ДНР контролируют 35 процентов города Марьинка

Военные Донецкой народной республики контролируют 35% города Марьинка, заявил пятницу представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T14:56

2022-04-01T14:56

2022-04-01T14:56

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

украина

донбасс

донецкая народная республика

марьинка (донецкая область)

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Военные Донецкой народной республики контролируют 35% города Марьинка, заявил пятницу представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."По Марьинке: на данный момент мы контролируем где-то 30-35% населенного пункта. Данный населенный пункт очень сильно укреплен в инженерном отношении, продвижение идет тяжело. Плюс мирные жители там остались", - сказал он в эфире Первого канала.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

россия

украина

донбасс

донецкая народная республика

марьинка (донецкая область)

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, донецкая народная республика, марьинка (донецкая область)