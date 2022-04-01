Опрос: отрыв Макрона от Ле Пен перед выборами во Франции сократился
Опрос: отрыв Макрона от Леп Пен за девять дней до выборов во Франции сократился
Кандидаты в президенты Франции Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен
ПАРИЖ, 1 апр – РИА Новости. Отрыв между действующим президентом Франции Эммануэлем Макроном и его основной конкуренткой на президентских выборах, лидером крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен сократился и составляет 6,5 процентных пункта, следует из результатов опроса Ipsos-Sopra Steria.
Согласно данным опроса, за Макрона в первом туре готовы отдать свои голоса 26,5% избирателей, за Ле Пен – 20%. В середине марта поддержка Макрона была на уровне 31%, а Ле Пен - 16%.
На третьем месте в предвыборном рейтинге глава крайне левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон. Он, по данным опроса, набрал бы 16% голосов, если бы первый тур выборов прошел в это воскресенье. Его предвыборный рейтинг также вырос в последние недели.
За Меланшоном следует Эрик Земмур, основавший партию "Отвоевание" (11%), на пятом месте кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс - 9,5%. У кандидата от партии "Европа - Экология - Зеленые" Янника Жадо было бы 6,5% в первом туре выборов, а у национального секретаря Коммунистической партии Фабьена Русселя 3%.
Если во второй тур выйдут Макрон и Ле Пен, то действующий французский лидер одержит победу, получив 54% голосов, свидетельствуют результаты опроса.
В соцопросе Ipsos-Sopra Steria, который проводился с 29 марта по 1 апреля, приняли участие 1708 человек. Статистическая погрешность составляет до 2,4%. Первый тур выборов президента Франции пройдет 10 апреля, второй намечен на 24 апреля. На высший государственный пост претендуют 12 политиков.