https://ria.ru/20220401/makron-1781395216.html

Опрос: отрыв Макрона от Ле Пен перед выборами во Франции сократился

Опрос: отрыв Макрона от Ле Пен перед выборами во Франции сократился - РИА Новости, 01.04.2022

Опрос: отрыв Макрона от Ле Пен перед выборами во Франции сократился

Отрыв между действующим президентом Франции Эммануэлем Макроном и его основной конкуренткой на президентских выборах, лидером крайне правой партии "Национальное РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T22:24

2022-04-01T22:24

2022-04-01T22:24

в мире

франция

эммануэль макрон

марин ле пен

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ПАРИЖ, 1 апр – РИА Новости. Отрыв между действующим президентом Франции Эммануэлем Макроном и его основной конкуренткой на президентских выборах, лидером крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен сократился и составляет 6,5 процентных пункта, следует из результатов опроса Ipsos-Sopra Steria.Согласно данным опроса, за Макрона в первом туре готовы отдать свои голоса 26,5% избирателей, за Ле Пен – 20%. В середине марта поддержка Макрона была на уровне 31%, а Ле Пен - 16%.На третьем месте в предвыборном рейтинге глава крайне левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон. Он, по данным опроса, набрал бы 16% голосов, если бы первый тур выборов прошел в это воскресенье. Его предвыборный рейтинг также вырос в последние недели.За Меланшоном следует Эрик Земмур, основавший партию "Отвоевание" (11%), на пятом месте кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс - 9,5%. У кандидата от партии "Европа - Экология - Зеленые" Янника Жадо было бы 6,5% в первом туре выборов, а у национального секретаря Коммунистической партии Фабьена Русселя 3%.Если во второй тур выйдут Макрон и Ле Пен, то действующий французский лидер одержит победу, получив 54% голосов, свидетельствуют результаты опроса.В соцопросе Ipsos-Sopra Steria, который проводился с 29 марта по 1 апреля, приняли участие 1708 человек. Статистическая погрешность составляет до 2,4%. Первый тур выборов президента Франции пройдет 10 апреля, второй намечен на 24 апреля. На высший государственный пост претендуют 12 политиков.

https://ria.ru/20220330/oplata-1780851981.html

https://ria.ru/20220326/karikatury-1780206993.html

франция

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, франция, эммануэль макрон, марин ле пен