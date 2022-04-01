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МАГАТЭ не планирует размещать большое количество экспертов на Украине - РИА Новости, 01.04.2022
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МАГАТЭ не планирует размещать большое количество экспертов на Украине
МАГАТЭ не планирует размещать большое количество экспертов на Украине - РИА Новости, 01.04.2022
МАГАТЭ не планирует размещать большое количество экспертов на Украине
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство не планирует размещать большое количество своих экспертов на Украине, идёт обсуждение, какие... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T16:32
2022-04-01T16:32
в мире
магатэ
ситуация в днр и лнр
чернобыльская аэс
украина
калининград
россия
южно-украинская аэс
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ВЕНА, 1 апр - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство не планирует размещать большое количество своих экспертов на Украине, идёт обсуждение, какие специалисты нужны."Ещё один важный момент связан с физическим присутствием экспертов МАГАТЭ и инспекционных гарантий на местах на разных объектах, мы также обсуждали это. Конечно, мы не планируем размещать там большое количество людей. Мы обсуждаем, какие специалисты, какие знания понадобятся, что, конечно, отличается в зависимости от АЭС", - заявил Гросси на пресс-конференции по прибытии из Калининграда.Гросси в пятницу встретился в Калининграде с гендиректором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым и другими высокопоставленными российскими чиновниками, обсудив, помимо прочего, ситуацию вокруг Чернобыльской АЭС. Ранее на этой неделе Гросси посетил с Украину, где провёл переговоры с украинскими чиновниками и посетил Южно-Украинскую АЭС. На переговорах речь шла об оказании МАГАТЭ помощи для обеспечения безопасности ядерных объектов Украины на фоне военной операции России.
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в мире, магатэ, ситуация в днр и лнр, чернобыльская аэс, украина, калининград, россия, южно-украинская аэс, рафаэль гросси, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
16:32 01.04.2022
 
МАГАТЭ не планирует размещать большое количество экспертов на Украине

Гросси: МАГАТЭ не планирует размещать большое количество экспертов на Украине

© Фото : страница IAEA в Twitter Международное агентство по атомной энергии
 Международное агентство по атомной энергии - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© Фото : страница IAEA в Twitter
Международное агентство по атомной энергии
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ВЕНА, 1 апр - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство не планирует размещать большое количество своих экспертов на Украине, идёт обсуждение, какие специалисты нужны.
"Ещё один важный момент связан с физическим присутствием экспертов МАГАТЭ и инспекционных гарантий на местах на разных объектах, мы также обсуждали это. Конечно, мы не планируем размещать там большое количество людей. Мы обсуждаем, какие специалисты, какие знания понадобятся, что, конечно, отличается в зависимости от АЭС", - заявил Гросси на пресс-конференции по прибытии из Калининграда.
Гросси в пятницу встретился в Калининграде с гендиректором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым и другими высокопоставленными российскими чиновниками, обсудив, помимо прочего, ситуацию вокруг Чернобыльской АЭС. Ранее на этой неделе Гросси посетил с Украину, где провёл переговоры с украинскими чиновниками и посетил Южно-Украинскую АЭС. На переговорах речь шла об оказании МАГАТЭ помощи для обеспечения безопасности ядерных объектов Украины на фоне военной операции России.
Чернобыльская АЭС - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
Вчера, 13:31
МАГАТЭ на следующей неделе начнет миссии на ядерные объекты Украины
 
В миреМАГАТЭСитуация в ДНР и ЛНРЧернобыльская АЭСУкраинаКалининградРоссияЮжно-Украинская АЭСРафаэль ГроссиГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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