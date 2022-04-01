https://ria.ru/20220401/magate-1781275781.html

МАГАТЭ на следующей неделе начнет миссии на ядерные объекты Украины

МАГАТЭ на следующей неделе начнет миссии на ядерные объекты Украины - РИА Новости, 01.04.2022

МАГАТЭ на следующей неделе начнет миссии на ядерные объекты Украины

МАГАТЭ на следующей неделе начнет ряд миссий на ядерные объекты Украины, их цель - удостовериться, что многочисленные объекты украинской атомной промышленности... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T13:31

2022-04-01T13:31

2022-04-01T13:31

в мире

украина

магатэ

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

калининград

рафаэль гросси

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. МАГАТЭ на следующей неделе начнет ряд миссий на ядерные объекты Украины, их цель - удостовериться, что многочисленные объекты украинской атомной промышленности находятся в контролируемом состоянии, заявил глава агентства Рафаэль Гросси, слова которого приводит пресс-служба госкорпорации "Росатом"."На следующей неделе начинается ряд миссий МАГАТЭ на ядерные объекты Украины. Наша цель и задача - это продолжить совместную работу и удостовериться, что многочисленные объекты украинской атомной промышленности находятся в контролируемом состоянии", - сказал Гросси по итогам встречи с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым в пятницу в Калининграде."В целом, я могу заявить, что ситуация под контролем, но есть вещи, по которым требуются уточнения. Агентство будет работать над прояснением ситуации и ее оценкой", - добавил Гросси.

https://ria.ru/20220330/magate-1780862364.html

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калининград

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", калининград, рафаэль гросси