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МАГАТЭ на следующей неделе начнет миссии на ядерные объекты Украины - РИА Новости, 01.04.2022
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МАГАТЭ на следующей неделе начнет миссии на ядерные объекты Украины
МАГАТЭ на следующей неделе начнет миссии на ядерные объекты Украины - РИА Новости, 01.04.2022
МАГАТЭ на следующей неделе начнет миссии на ядерные объекты Украины
МАГАТЭ на следующей неделе начнет ряд миссий на ядерные объекты Украины, их цель - удостовериться, что многочисленные объекты украинской атомной промышленности... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T13:31
2022-04-01T13:31
в мире
украина
магатэ
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
калининград
рафаэль гросси
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. МАГАТЭ на следующей неделе начнет ряд миссий на ядерные объекты Украины, их цель - удостовериться, что многочисленные объекты украинской атомной промышленности находятся в контролируемом состоянии, заявил глава агентства Рафаэль Гросси, слова которого приводит пресс-служба госкорпорации "Росатом"."На следующей неделе начинается ряд миссий МАГАТЭ на ядерные объекты Украины. Наша цель и задача - это продолжить совместную работу и удостовериться, что многочисленные объекты украинской атомной промышленности находятся в контролируемом состоянии", - сказал Гросси по итогам встречи с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым в пятницу в Калининграде."В целом, я могу заявить, что ситуация под контролем, но есть вещи, по которым требуются уточнения. Агентство будет работать над прояснением ситуации и ее оценкой", - добавил Гросси.
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в мире, украина, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", калининград, рафаэль гросси
13:31 01.04.2022
 
МАГАТЭ на следующей неделе начнет миссии на ядерные объекты Украины

Гросси: МАГАТЭ на следующей неделе начнет миссии на ядерные объекты Украины

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЧернобыльская АЭС
Чернобыльская АЭС - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. МАГАТЭ на следующей неделе начнет ряд миссий на ядерные объекты Украины, их цель - удостовериться, что многочисленные объекты украинской атомной промышленности находятся в контролируемом состоянии, заявил глава агентства Рафаэль Гросси, слова которого приводит пресс-служба госкорпорации "Росатом".
"На следующей неделе начинается ряд миссий МАГАТЭ на ядерные объекты Украины. Наша цель и задача - это продолжить совместную работу и удостовериться, что многочисленные объекты украинской атомной промышленности находятся в контролируемом состоянии", - сказал Гросси по итогам встречи с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым в пятницу в Калининграде.
"В целом, я могу заявить, что ситуация под контролем, но есть вещи, по которым требуются уточнения. Агентство будет работать над прояснением ситуации и ее оценкой", - добавил Гросси.
Вид на саркофаг четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС. Кадр видео
30 марта, 13:57
Глава МАГАТЭ провел переговоры с министром энергетики Украины
 
В миреУкраинаМАГАТЭГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"КалининградРафаэль Гросси
 
 
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