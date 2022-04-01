https://ria.ru/20220401/magate-1781275781.html
МАГАТЭ на следующей неделе начнет миссии на ядерные объекты Украины
МАГАТЭ на следующей неделе начнет миссии на ядерные объекты Украины - РИА Новости, 01.04.2022
МАГАТЭ на следующей неделе начнет миссии на ядерные объекты Украины
МАГАТЭ на следующей неделе начнет ряд миссий на ядерные объекты Украины, их цель - удостовериться, что многочисленные объекты украинской атомной промышленности... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T13:31
2022-04-01T13:31
2022-04-01T13:31
в мире
украина
магатэ
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
калининград
рафаэль гросси
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. МАГАТЭ на следующей неделе начнет ряд миссий на ядерные объекты Украины, их цель - удостовериться, что многочисленные объекты украинской атомной промышленности находятся в контролируемом состоянии, заявил глава агентства Рафаэль Гросси, слова которого приводит пресс-служба госкорпорации "Росатом"."На следующей неделе начинается ряд миссий МАГАТЭ на ядерные объекты Украины. Наша цель и задача - это продолжить совместную работу и удостовериться, что многочисленные объекты украинской атомной промышленности находятся в контролируемом состоянии", - сказал Гросси по итогам встречи с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым в пятницу в Калининграде."В целом, я могу заявить, что ситуация под контролем, но есть вещи, по которым требуются уточнения. Агентство будет работать над прояснением ситуации и ее оценкой", - добавил Гросси.
https://ria.ru/20220330/magate-1780862364.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", калининград, рафаэль гросси
МАГАТЭ на следующей неделе начнет миссии на ядерные объекты Украины
Гросси: МАГАТЭ на следующей неделе начнет миссии на ядерные объекты Украины