https://ria.ru/20220401/lnr-1781220337.html

Подразделения ЛНР блокировали северные окраины населенного пункта Кременная

Подразделения ЛНР блокировали северные окраины населенного пункта Кременная - РИА Новости, 01.04.2022

Подразделения ЛНР блокировали северные окраины населенного пункта Кременная

Подразделения ЛНР продолжают наступление, вышли на окраины населенных пунктов Кременная и Метелкино, за ночь в боях уничтожено до 40 украинских силовиков, две... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T10:31

2022-04-01T10:31

2022-04-01T11:35

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

луганская народная республика

вооруженные силы украины

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

владимир путин

луганская область

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Подразделения ЛНР продолжают наступление, вышли на окраины населенных пунктов Кременная и Метелкино, за ночь в боях уничтожено до 40 украинских силовиков, две БМП и артиллерийская батарея, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Подразделения Луганской народной республики, продолжая наступление, блокировали северные окраины населенного пункта Кременная и восточные окраины Метелкино. За ночь уничтожено до 40 украинских националистов, действовавших в составе 57-й отдельной мотопехотной бригады, одну артиллерийскую батарею, две БМП и четыре автомобиля различного назначения", — сказал он.В Минобороны РФ 25 марта заявили, что с конца февраля республика восстановила контроль над 93% территории бывшей Луганской области Украины, в границах которой была провозглашена. В настоящее время идут бои за освобождение Северодонецко-Лисичанской городской агломерации.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), владимир путин, луганская область, россия