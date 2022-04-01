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Украинские войска за сутки выпустили 68 снарядов по территории ЛНР

Украинские войска за сутки выпустили 68 снарядов по территории ЛНР - РИА Новости, 01.04.2022

Украинские войска за сутки выпустили 68 снарядов по территории ЛНР

Украинские войска за сутки выпустили 68 снарядов по территории Луганской народной республики, в том числе из "Градов", сообщает Народная милиция ЛНР. РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T10:10

2022-04-01T10:10

2022-04-01T10:17

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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вооруженные силы украины

владимир путин

россия

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ЛУГАНСК, 1 апр - РИА Новости. Украинские войска за сутки выпустили 68 снарядов по территории Луганской народной республики, в том числе из "Градов", сообщает Народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины выпустили 68 снарядов из РСЗО БМ-21 "Град", артиллерии калибра 122 миллиметра и минометов калибра 120 миллиметров по территории республики", - говорится в сообщении Народной милиции в Telegram-канале.По данным оборонного ведомства, под обстрелы попали три населенных пункта, в том числе Голубовское, Золотое-5, Донецкий.Народная милиция Луганской народной республики сообщила, что украинские войска в ходе боестолкновений с ее подразделением потеряли за сутки 50 человек и технику."В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 50 человек личного состава; три танка; семь бронетранспортёров", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, владимир путин, россия