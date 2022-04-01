https://ria.ru/20220401/kriptovalyuta-1781307783.html

Участников выборов обяжут раскрывать сведения о покупке криптовалюты

Участников выборов обяжут раскрывать сведения о покупке криптовалюты - РИА Новости, 01.04.2022

Участников выборов обяжут раскрывать сведения о покупке криптовалюты

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий участников выборов раскрывать информацию о своих расходах на приобретение цифровых финансовых... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T15:13

2022-04-01T15:13

2022-04-01T15:19

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий участников выборов раскрывать информацию о своих расходах на приобретение цифровых финансовых активов (ЦФА) и цифровой валюты. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Изменения внесены в законы о выборах президента РФ и депутатов Госдумы, порядке формирования Совета Федерации, политических партиях, противодействии коррупции, контроле за соответствием расходов госчиновников их доходам, об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ в связи с принятием закона "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".Закон обязывает участвующих в выборах кандидатов предоставлять сведения о своих расходах, расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению ЦФА и цифровой валюты за последние три года, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруги (супруга) за три года, предшествующих сделке. Одновременно должны предоставляться и сведения об источниках средств на такую сделку.Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.

https://ria.ru/20220327/zakony-1780315934.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, политика, владимир путин, госдума рф, совет федерации рф