Мурашко предупредил об опасности постковидного синдрома
Мурашко: постковидный синдром у пациентов с хроническими заболеваниями очень опасен
© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанкСотрудники первого в России амбулаторного Covid-центра в Якутске
Сотрудники первого в России амбулаторного Covid-центра в Якутске
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Постковидный синдром у пациентов с хроническими заболеваниями, очень опасен, они должны наблюдаться и получать лечение более активно, Минздрав России в связи с этим выпустил новый приказ по диспансерному наблюдению, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Мы выпустили новый приказ по диспансерному наблюдению, он фактически является системообразующим для ведения пациентов с хроническими заболеваниями и позволяет избежать во многом рецидивов, обострений и тяжелых, подчас фатальных инцидентов. Мы пошли по пути актуализации данных. Сегодня сам ковид уже дал абсолютно чёткий посыл, что пациенты с хроническими заболеваниями должны наблюдаться и получать лечение более активно",- сказал Мурашко журналистам.
Он отметил, что постковидный синдром у пациентов старшего возраста или имеющих хронические неинфекционные заболевания опасен, поэтому были обновлены данные по диспансеризации.
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