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Мурашко предупредил об опасности постковидного синдрома - РИА Новости, 01.04.2022
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Мурашко предупредил об опасности постковидного синдрома
Мурашко предупредил об опасности постковидного синдрома - РИА Новости, 01.04.2022
Мурашко предупредил об опасности постковидного синдрома
Постковидный синдром у пациентов с хроническими заболеваниями, очень опасен, они должны наблюдаться и получать лечение более активно, Минздрав России в связи с... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T11:48
2022-04-01T11:48
распространение коронавируса
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коронавирусы
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россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
михаил мурашко
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Постковидный синдром у пациентов с хроническими заболеваниями, очень опасен, они должны наблюдаться и получать лечение более активно, Минздрав России в связи с этим выпустил новый приказ по диспансерному наблюдению, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Мы выпустили новый приказ по диспансерному наблюдению, он фактически является системообразующим для ведения пациентов с хроническими заболеваниями и позволяет избежать во многом рецидивов, обострений и тяжелых, подчас фатальных инцидентов. Мы пошли по пути актуализации данных. Сегодня сам ковид уже дал абсолютно чёткий посыл, что пациенты с хроническими заболеваниями должны наблюдаться и получать лечение более активно",- сказал Мурашко журналистам.Он отметил, что постковидный синдром у пациентов старшего возраста или имеющих хронические неинфекционные заболевания опасен, поэтому были обновлены данные по диспансеризации.
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы, омикрон-штамм коронавируса, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), михаил мурашко
11:48 01.04.2022
 
Мурашко предупредил об опасности постковидного синдрома

Мурашко: постковидный синдром у пациентов с хроническими заболеваниями очень опасен

© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанкСотрудники первого в России амбулаторного Covid-центра в Якутске
Сотрудники первого в России амбулаторного Covid-центра в Якутске - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Андрей Сорокин
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Сотрудники первого в России амбулаторного Covid-центра в Якутске
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Постковидный синдром у пациентов с хроническими заболеваниями, очень опасен, они должны наблюдаться и получать лечение более активно, Минздрав России в связи с этим выпустил новый приказ по диспансерному наблюдению, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Мы выпустили новый приказ по диспансерному наблюдению, он фактически является системообразующим для ведения пациентов с хроническими заболеваниями и позволяет избежать во многом рецидивов, обострений и тяжелых, подчас фатальных инцидентов. Мы пошли по пути актуализации данных. Сегодня сам ковид уже дал абсолютно чёткий посыл, что пациенты с хроническими заболеваниями должны наблюдаться и получать лечение более активно",- сказал Мурашко журналистам.
Он отметил, что постковидный синдром у пациентов старшего возраста или имеющих хронические неинфекционные заболевания опасен, поэтому были обновлены данные по диспансеризации.
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