https://ria.ru/20220401/koronavirus-1781239487.html

Мурашко предупредил об опасности постковидного синдрома

Мурашко предупредил об опасности постковидного синдрома - РИА Новости, 01.04.2022

Мурашко предупредил об опасности постковидного синдрома

Постковидный синдром у пациентов с хроническими заболеваниями, очень опасен, они должны наблюдаться и получать лечение более активно, Минздрав России в связи с... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T11:48

2022-04-01T11:48

2022-04-01T11:48

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

коронавирусы

омикрон-штамм коронавируса

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

михаил мурашко

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Постковидный синдром у пациентов с хроническими заболеваниями, очень опасен, они должны наблюдаться и получать лечение более активно, Минздрав России в связи с этим выпустил новый приказ по диспансерному наблюдению, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Мы выпустили новый приказ по диспансерному наблюдению, он фактически является системообразующим для ведения пациентов с хроническими заболеваниями и позволяет избежать во многом рецидивов, обострений и тяжелых, подчас фатальных инцидентов. Мы пошли по пути актуализации данных. Сегодня сам ковид уже дал абсолютно чёткий посыл, что пациенты с хроническими заболеваниями должны наблюдаться и получать лечение более активно",- сказал Мурашко журналистам.Он отметил, что постковидный синдром у пациентов старшего возраста или имеющих хронические неинфекционные заболевания опасен, поэтому были обновлены данные по диспансеризации.

https://sn.ria.ru/20220329/sosudy-1780692772.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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